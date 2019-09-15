Самые восточные западные славяне. Артемий Троицкий обходится без жёсткого рока

Хедлайнеры сто двадцать восьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – словацкие исполнители современной музыки, преимущественно фольклорной. Рок-критик Артемий Троицкий убедился в том, что не бывает стран без музыкальных талантов, нужно только как следует поискать.

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В музыкальном отношении Словакия (надеюсь, без обид, мои дорогие словацкие друзья!) для российских слушателей обычно находилась в тени Чехии. Не было там ни великих классиков XIX века вроде Антонина Дворжака и Бедржиха Сметаны, ни гигантов джаза вроде Яна Хаммера и Мирослава Витоуша, ни европейского уровня мастеров шлягера вроде Карела Готта. В конце 1960-х годов, когда я активно посещал пражские мероприятия в стиле "биг-бит", Словакия отметилась прекрасной группой Beatmen во главе с гитаристом Дежо Урсини. Потом прославилась на местном уровне скучноватая академичная арт-рок группа Collegium Musicum клавишника Мариана Варги – они без устали занимались электрическими обработками классики.



Некоторый успех в тогдашней Чехословакии имели невыдающиеся поп-рок группы Prudy и Modus. В качестве солистов дебютировали главные звёзды словацкой эстрады 1970–90-х годов Марика Гомбитова и Миро Жбирка. Позже взошла ещё одна поп-звезда, Яна Киршнер. Периодически мне попадались записи словацких рок-групп – металлистов, панков, гаражников, – но ни одна большого впечатления не произвела. Жёсткие формы рока славянам, что западным, что восточным, не очень удаются. А авангардный рок, процветающий в Чехии, в Словакии как-то не прижился. Короче, соревнования рок-столиц "Прага – Братислава" по типу "Лондон – Манчестер", "Киев – Львов" или "Москва – Питер", к сожалению, не получилось.

Катарина Маликова с композицией "Новый край"

Зато где Словакия взяла реванш, так это в области фолка! Страна эта кое в чём аграрная и по западноевропейским меркам не слишком урбанизированная, большая часть населения проживает в небольших городках и сельской местности. Словакия оказалась настоящим кладезем интересной и разнообразной этнической музыки. Лучший, на мой вкус, словацкий альбом последних лет записала в 2016 году молодая (1990 года рождения) Катарина Маликова. Это очень своеобразный экспериментальный фолк с призвуком альтернативного рока.

Катарина Маликова с композицией Zrana

Представлю вам ещё нескольких симпатичных артистов, и начнём с 71-летней певицы-народницы Зузаны Гомоловой. Со своей "Тройкой" она записала альбом старинных военных песен, не столько бравых, сколько печальных, под названием "Когда солдатик дал присягу". На одном из треков подпевает знаменитая чешская авант-джазовая вокалистка Ива Биттова.

Trojka Zuzany Homolovej с композицией Duju hornistove

Септет Hrdza ("Ржавчина") существует уже 20 лет и выпустил 5 альбомов; новейший называется "Неукрощённые". Это фолк-рок – довольно типичный, очень энергичный и наверняка популярный на концертах и фестивалях, которых в туристической Словакии проходит немало.

Группа Hrdza с композицией "Такая мне нравится"

Дуэт Bardo в составе Сиса Фехер – Владко Миклаш дебютировал в прошлом году. Здесь опять же фолк, но в совершенно ином настроении и звуковом обрамлении – ближе к камерному минимализму и даже меланхоличному ambient.

Дуэт Bardo с композицией Jarabina​

В Словакии проживают разные национальные меньшинства, в первую очередь венгры и цыгане – они очень, кстати, активны на музыкальном поприще. А в восточной части страны проживают русины, в языковом и культурном отношении близкие украинцам. Единственный известный мне музыкальный русинский ансамбль называется Čendeš и недавно отметился новым альбомом Cossack Attack. Секстет во главе с гитаристом Рене Бошелой и солисткой Зузаной Страчиновой исполняет, в весьма разнузданной манере, народные песни русинов и рэп собственного сочинения.

Čendeš Rusin Orchestra с композицией "Коломыйка"

В заключение обращу внимание на любопытную деталь: все представленные в программе словацкие артисты живут и работают не в столице, а в относительно небольших городах: Зузана Гомолова в Ружомбероке, Hrdza в Прешове, Bardo в Липтовски-Микулаше, Čendeš в Кошице.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 128):

1. Preoccupations (Canada). Espionage, LP New Material

2. Dustin Wong & Takako Minekava (USA/Japan). 7 Billion Human Elements, LP Are Euphoria

3. Hibo Nuura (Somalia). Haddii hoobalkii gabay, LP Sweet As Broken Dates: The Lost Somali Tapes

4. Silk Road Assassins ft. Wwwings (UK/Russia/Ukraine). Shadow Realm, LP State of Ruin

5. Trojka Zuzany Homolovej (Slovakia). Duju hornistove, LP Ked' Vojacik narukoval

6. Hrdza (Slovakia). Spivaj, ptašku, LP Neskroteny

7. Bardo (Slovakia). Jarabina, LP Sisa Feher & Vvadko Miklaš

8. Čendeš Rusin Orchestra (Slovakia). A čija to chyža? LP Cossack Attack

9. Stretch Marks (UK). Let's Get Weird, LP The Stretch-M Archives

10. Deti Picasso (Russia/Hungary). Ashkharums ah chim qashi, LP Motherland

11. David Nance (USA). A Cruel Kind of Love, LP Negative Boogie

12. Camille (France). Fille á Papa, LP Oui