Всемирный театр "Ромэн". Артемий Троицкий изучает свинг, панк и джаз

Хедлайнеры восемьдесят первого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – исполнители цыганской (ромской) музыки из разных стран мира. Рок-критик Артемий Троицкий отдает должное самобытным музыкантам, которые несмотря ни на что хранят верность своей культуре, двигаясь одновременно и в свинг, и в джаз, и в панк.

Как много в этом слове для сердца русского слилось: гадание по руке и на картах, цветастые одежды, веселье до упаду, пьяная слеза и, конечно, музыка. Сплошные стереотипы, есть даже нелестное словечко "цыганщина", означающее избыточную смесь буйства и задушевности. В Россию цыганских артистов начали импортировать из Бессарабии для забавы обеспеченных слоев общества во время екатерининских "южных" войн XVIII века, и не будет слишком большим преувеличением сказать, что с тех пор в жизни этого уникального народа по сути мало что изменилось. Цыгане (во многих странах они именуют себя ромами, но в России принимают и "историческое" название) во всем мире по-прежнему автономны, они ведут непохожий и загадочный образ жизни, и едва ли не единственным прозрачным и полностью легальным способом заработка для них остается "шоу-бизнес", зажигательные песни и пляски для скучающих европейцев.

Венгерская цыганка Моника Лакатош поет об ужасах Аушвица

Новейший виток развития цыганской эстрады начался в конце 1980-х годов и связан, в первую очередь, с глобальным успехом французской группы Gipsy Kings. Я – не большой поклонник этого разухабистого коллектива, но надо отдать Gipsy Kings должное: впервые, пожалуй, с довоенных времен они ввели моду на цыганскую музыку и открыли путь на международную сцену таким классным артистам, как Taraf de Haidouks (Румыния), Andi Drom (Венгрия), Musafir (Индия), Zdob si Zdub (Молдавия), Acquaragia Drom (Италия), и другим.

В стилистическом и географическом отношении цыганская музыкальная диаспора разделена на несколько сегментов. Франко-испанский – здесь сильно влияние музыки фламенко и доминирующий инструмент, несомненно, гитара. Балканский – самый темповой и с преобладанием звучания духовых инструментов (популяризирован Эмиром Кустурицей и Гораном Бреговичем). Среднеевропейский (Венгрия, Чехия, Словакия) – более мелодичный, выделяются партии скрипки и цимбал. В России аутентичная цыганская музыка ассимилировалась, растворившись в популярных жанрах от романсов до попсы, и на мировой сцене представлена только группой "Лойко".

Итальянские цыгане из группы Acquaragia Drom

Цыганский свинг группы Джанго Рейнхарда

Помимо "корневой" цыганской музыки, исполняемой на ромском языке, имеются и устоявшиеся ответвления – "цыганский джаз" и "цыганский панк". Первое неразрывно связано с великим гитаристом Джанго Рейнхардом, невероятно популярным в 1930–40-е годы. Среди его продолжателей можно назвать бельгийцев, гитаристов Филиппа Катрина и Алана Фрея. Удивительно, кстати, но и сам несравненный Джанго тоже родился в Бельгии! Gipsy punk – широко распространенное по всему миру музыкальное течение, где песни исполняются на языках стран пребывания (будь то английский, французский или испанский) и по своей концепции близки к панк-року, но ритм и особенно инструментовка (скрипка и духовая секция, наряду с электрогитарами) следуют энергичной цыганской традиции. Таковы знаменитые французы Ману Чао и Negresses Vertes, американцы Gogol Bordello во главе с украинцем Евгением Хуцем, испанка Ампаро Санчес и множество других артистов, в том числе и из совсем "нецыганских" стран вроде Аргентины или Финляндии.

​EtnoRom с композицией Haj Diridaj

* * * *

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 81):

1. Lorde (New Zealand). Sober II (Melodrama), LP Melodrama

2. The I.L.y's (USA). I Love You Man, LP Bodyguard

3. Monoswezi (Norway). A djaha, LP A je

4. Spaceheads (UK). What Is to Be Done?, LP A new World in Our Hearts

5. Monika Lakatos (Hungary). Auschwitzi ballada, LP Romanimo

6. Kontrabant (Slovenia). Kale Roma Kale, LP The Best of Smuggled

7. Acquaragia Drom (Italy). Lo straniero, LP Rebelde

8. EtnoRom (Hungary). Haj Diridaj, LP Roma izek

9. Alain Frey (Belgium). Swing Gitan, LP Qui c'est qui

10. Snapped Ankles (UK). Hanging with the Moon, LP Come Play the Tree

11. Carla Bruni (France). Miss You, LP French Touch

12. Rays (USA). Theatre of Lunacy, LP Rays

13. Locust Fudge (Germany). Come On In, LP Oscillation

14. Ben Frost (Australia/Iceland). Entropy in Blue, LP The Center Cannot Hold