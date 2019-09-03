В Петербурге лидер профсоюза "Ученик" оштрафован за одиночный пикет 

3 сентября 2004 года в результате штурма школы в Беслане в Северной Осетии, в которой террористы удерживали 1128 заложников, погибли 333 человека, большинство из них – дети. Свыше 800 человек пострадали. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день.

Спустя 15 лет родственники погибших – а это почти всё население небольшого, всего на 37 тысяч жителей, города – продолжают добиваться от властей России правды о теракте и проведения настоящего расследования. Официальная версия мало кого устраивает, так как расходится с многочисленными свидетельствами выживших и очевидцев, а также с выводами независимых экспертов и расследователей. Радио Свобода собрало главные из этих выводов.

Власти знали о подготовке теракта заранее

За сутки до захвата школы начальнику североосетинского УБОПа Роману Сохиеву, а также начальству местного управления МВД, поступили агентурные сведения о том, что в Беслане планируется теракт, а именно – захват крупного объекта. Никаких мер по предотвращению теракта предпринято не было. Десятки вооружённых террористов беспрепятственно въехали с территории Ингушетии в Северную Осетию, добрались до Беслана и вошли в школу.

Власти называли в несколько раз меньшее число заложников

Спустя сутки после захвата пресс-секретарь президента Серверной Осетии Лев Дзугаев назвал журналистам цифру заложников, находящихся в руках террористов: 354. При этом в списках, которые составляли родственники заложников и которые были переданы в созданный Москвой штаб по их освобождению, уже значились свыше 800 человек.

По свидетельствам самих заложников, услышав сильно заниженную цифру в новостях, один из террористов, Владимир Ходов, вбежал в зал, где удерживалось большинство детей, и прокричал: "Если они думают, что вас 300 человек, то мы сделаем так, чтобы вас здесь столько и осталось!" После этого положение заложников резко ухудшилось: террористы перестали выводить их в туалет и давать им воду. Дети были вынуждены пить собственную мочу.

Журналист "Новой газеты" Елена Милашина, которая в течение 15 лет ведёт собственное расследование бесланской трагедии, предполагает, что власти лгали о количестве заложников намеренно. "Если бы люди узнали, что в школе находится свыше тысячи человек, большинство из которых – дети, общество могло бы потребовать спасти их во что бы то ни стало, в том числе – путём переговоров с террористами", – считает Милашина.

Одним из тех, кто занимался информационным освещением теракта, был Дмитрий Песков, тогда – первый заместитель пресс-секретаря Владимира Путина, сейчас – его пресс-секретарь.

Власти сознательно не шли на переговоры с террористами

По официальной версии, названной в том числе президентом Владимиром Путиным, в течение всех трёх дней захвата школы террористы не шли ни на какие переговоры. Но согласно многочисленным показаниям выживших заложников, захватившие школу неоднократно пытались инициировать их, а один из них – Нурпаши Кулаев – пообещал выпускать по 150 детей в случае приезда в школу каждого, кого требуют террористы в качестве переговорщиков. В частности, боевики требовали президента республики Северная Осетия Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова, советника президента России Асланбека Аслаханова и детского врача Леонида Рошаля. Террористы передали через заложников номер телефона, по которому те могут с ними связаться. В официальном же штабе по освобождению заложников заявили, что этот телефон не работает, хотя позже Аслаханову и Рошалю именно по нему удалось связаться с находящимися в школе боевиками.

В итоге Кремль так и не дал санкции на ведение переговоров. В частности, тогдашний заместитель министра МВД Михаил Паньков предупредил Дзасохова о том, что если он попробует войти в школу, то его арестуют.

При этом экс-президент Ингушетии Руслан Аушев, вошедший в школу по собственной инициативе, уговорил террористов выпустить грудных детей и их матерей – всего 26 человек.

Также провести переговоры с террористами об освобождении заложников были готовы один из лидеров чеченских сепаратистов Аслан Масхадов и премьер-министр самопровозглашённой республики Ичкерия Ахмед Закаев. В качестве гарантии собственной безопасности они поставили условие: чтобы до Беслана их сопровождали корреспондент "Новой газеты" Анна Политковская и корреспондент Радио Свобода Андрей Бабицкий. Журналисты ответили согласием и собирались вылететь на встречу с Масхадовым и Закаевым, однако Бабицкий по надуманным причинам был задержан полицией в московском аэропорту, а Анна Политковская была отравлена неизвестным веществом в самолёте, предположительно – через чай или влажную салфетку.

Руслан Аушев считает, что в Кремле отказались от переговоров, поскольку не хотели видеть в качестве главного посредника Масхадова.

Власти врали о том, что у террористов не было требований

Владимир Путин на встрече с родственниками погибших, которая прошла спустя год после теракта, утверждал, что террористы "ничего не требовали". При этом у захвативших школу были совершенно конкретные требования, центральные из которых – вывод российских войск из Чечни и прекращение военных действий. Через заложников террористы передали видеокассету с прямым обращением к Путину Шамиля Басаева. Впоследствии федеральные СМИ объявили, что кассета оказалась пустышкой.

Боевики также передали письмо Путину через Руслана Аушева. По словам бывшего президента Ингушетии, в нём они, в обмен на выполнение требований, обязывались прекратить вооружённые действия против России, войти в СНГ и остаться в рублёвой зоне. В числе прочего террористы предупреждали, что в случае штурма за каждого убитого боевика будут расстреливать по 50 заложников.

Штурм школы начался после её обстрела извне

По официальной версии следствия, штурм школы спецназ и военные начали вынуждено – после того, как боевики взорвали две самодельные бомбы в спортзале, где находилось большинство заложников. Первая из бомб была закреплена в баскетбольном кольце, вторая – под подоконником. Однако по показаниям выживших заложников, первый взрыв произошёл в противоположном конце зала, в 18 метрах от того места, на которое указывало следствие, а через весь зал пролетел огромный огненный шар, как от выстрела из огнемёта. Как следует из показаний свидетелей, ни одно взрывное устройство, установленное террористами, не взрывалось.

Юрий Савельев, военный эксперт, экс-депутат Госдумы и член парламентской комиссии по расследованию теракта, созданной в 2004 году, утверждает, что взрывы произошли в результате обстрела школы с крыш двух близлежащих к ней домов. Комиссия обнаружила на крышах тубусы от огнемётов. Впоследствии во время штурма – как по утверждению очевидцев, так и по утверждению Савельева – школа обстреливалась из тяжёлого вооружения и оружия "неизбирательного действия". В частности, из танков велась стрельба по зданию столовой, в которой на тот момент находились около 300 заложников.

Большинство заложников погибли во время штурма

Российское следствие утверждает, что все 333 заложника погибли в результате взрыва бомбы, заложенной террористами в спортзале. Согласно же докладу Юрия Савельева, большая часть заложников погибла в ходе штурма и совсем в другом крыле школы, которое даже не было заминировано. Это крыло школы – южное – было снесено в ночь с 3 на 4 сентября, как считают родственники погибших, чтобы уничтожить следы от снарядов.

Со многими выводами, которые содержатся в докладе Савельева, согласился Европейский суд по правам человека, обязавший правительство России провести новое расследование обстоятельств теракта в Беслане. Также доклад был отправлен лично Путину – это сделал сам Савельев, который хорошо знаком с президентом России ещё по работе в мэрии Санкт-Петербурга. Никакой реакции ни от Путина, ни от его окружения не последовало. Правительство России не возобновило расследование. При этом власти выплатили почти все компенсации, присуждённые ЕСПЧ родственникам жертв Беслана, – около 3 миллионов евро.