В Петербурге лидер профсоюза "Ученик" оштрафован за одиночный пикет 

В Санкт-Петербурге основатель профсоюза "Ученик" Леонид Шайдуров оштрафован на 10 тысяч рублей за проведение одиночного пикета. Такое решение, как сообщается в паблике профсоюза в социальной сети "ВКонтакте", приняла комиссия по делам несовершеннолетних Выборгского района города.
В сообщении говорится, что на процессе Шайдурова пытались запугивать и оскорблять представители обвинения. Школьнику не давали защитить себя, а его характеристика не была принята к сведению. Шайдуров не согласился с решение комиссии и намерен его обжаловать.
Шайдуров был задержан 17 июня за одиночный пикет у комитета по образованию Петербурга. Он требовал прекратить пропаганду "Юнармии", запретить политическое давление на учеников и ввести в школах бесплатное питание.
Ранее сообщалось, что руководство гимназии № 622, в которой учится Шайдуров, оказывает на него давление. Кроме того, сотрудники центра "Э" угрожали школьнику завести уголовное дело об экстремизме.
Гособвинение просит приговорить участников акции протеста в Москве 27 июля Евгения Коваленко к 5 годам лишения свободы и Кирилла Жукова - к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителям власти. Приговоры по обоим делам, как ожидается, будут вынесены в среду.
Суд в Москве рассмотрел оба дела во вторник. Коваленко и Жуков не признали свою вину, поэтому дела не рассматривались в особом порядке.
Жукова обвиняют в том, что он во время несогласованной акции протеста в Москве приподнял забрало шлема сотрудника Росгвардии, а Коваленко - в том, что он бросил урну в полицейского. Адвокаты и сами подсудимые не отрицают, что это имело место, однако заявляют, что эти поступки не должны быть уголовно наказуемыми, поскольку не нанесли и не могли нанести сотрудникм правоохранительных органов вреда. Коваленко в своём последнем слове объяснил свои действия тем, что на его глазах полицейские начали избивать людей.
Ранее во вторник к реальным срокам заключения были приговорены двое участников акции 27 июля, обвиняемых по той же статье. Они признали вину. Егора Подкопаева приговорили к трём годам лишения свободы, Данилу Беглеца - к двум.
В тот же день следствие сняло обвинения в участии в массовых беспорядках с шести человек. Четверых отпустили из СИЗО на свободу, студенту Егору Жукову переквалифицировали обвинение и перевели под домашний арест, как и Сергея Фомина.
Суд в Москве арестовал на 10 суток председателя незарегистрированной Либертарианской партии Сергея Бойко и на 30 суток активиста Марка Гальперина. Их обвинили в участии в несогласованной акции.
Бойко задержали сотрудники полиции во вторник в Москве. Либертарианец заявил, что поводом для этого стал репост видео, в котором юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призывает принять участие в несогласованном шествии 31 августа. Из-за этой же акции возле своего дома был задержан Гальперин.
Ранее в понедельник за участие в шествии по Бульварному кольцу задерживали Любовь Соболь, муниципального депутата Илью Азара и соратника Навального Николая Ляскина. На них составили административные протоколы, связанные с несогласованной акцией.
Российский политический активист Виталий Шишкин получил политическое убежище в Армении. Об этом Шишкин написал в фейсбуке, подчеркнув, что получил статус беженца "по политическим мотивам".
В миграционной службе Армении официально не подтвердили эту информацию, однако посоветовали ориентироваться на то, что пишет сам Шишкин. Источники армянских СМИ подтверждают, что он действительно получил статус беженца.
Шишкин был одним из лидеров русских националистов в Калуге, организатором "Русских маршей" и общественным активистом. Он участвовал в ряде акций оппозиции в России и других странах, в том числе в событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года и в Евромайдане в Киеве в 2013-14 годах. В 2015 году он был приговорён в России к почти 4 годам лишения свободы по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и возбуждении ненависти и вражды. Поводом для уголовного преследования стал его призыв провести 18 мая 2014 года "День гнева" на Манежной площади в Москве по образцу киевского Майдана. "Мемориал" признал Шишкина политзаключённым.
Освободившись в январе 2019 года, Шишкин уехал в Армению. В интервью Армянской службе Радио Свобода он подчеркнул, что пересёк границу России легально. В Армении он попросил политического убежища, о чём сообщал ещё в феврале нынешнего года. .
Кабинет министров Бориса Джонсона потерял большинство в Палате общин британского парламента. Один из депутатов во время выступления премьера в парламенте пересел от правящих консерваторов к оппозиционным либеральным демократам. Таким образом, у консерваторов и поддерживающих их североирландских юнионистов стало в парламенте на 1 голос меньше, чем у оппозиции.
Это не влечёт за собой отставку правительства и является скорее символическим выражением того, что премьер не может опираться на парламентское большинство, в том числе по вопросу о Брекзите. Депутаты обсуждают сегодня законопроект, внесённый не только оппозиционными политиками, но и рядом оппонентов Джонсона из числа консерваторов. Он предусматривает запрет на выход Британии из ЕС к 31 октября, если к этому моменту парламент не одобрит соглашение о Брекзите. Джонсон же ранее обещал, что Британия выйдет из ЕС к 31 октября в любом случае.
Премьер пригрозил тем консерваторам, которые будут голосовать в поддержку законопроекта, лишением поддержки партии на следующих выборах. Кроме того, в случае, если документ будет одобрен, что ожидает большинство комментаторов, премьер, как ожидается, призовёт провести досрочные выборы 14 октября - с тем, чтобы вопрос о Брекзите решал уже новый парламент. По всей видимости, это могут поддержать и лейбористы, которые ранее не раз призывали к досрочным выборам.
Джонсон заявляет, что хочет до 31 октября заключить с ЕС новый договор о выходе Британии из Евросоюза, и обвиняет своих оппонентов в подрыве своих усилий.
Те, в свою очередь, утверждают, что истинная цель Джонсона - Брекзит любой ценой, пусть даже и вовсе без договора.
Суд в Свердловской области оштрафовал на 20 тысяч рублей пенсионера Петра Килыка, который пытался установить в городе Дегтярске памятную табличку бывшему президенту США Ричарду Никсону. Об этом сообщает Znak.com.
По мнению правоохранительных органов, Килык организовал несанкционированную акцию во время установки таблички. Пенсионера признали виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия. Адвокаты Килыка подали жалобу на решение суда.
Петр Кикилык был задержан полицией в Дегтярске 13 июля. Вместе со своими единомышленниками он пытался установить табличку Ричарду Никсону, который в 1959 году посетил город будучи вице-президентом США.
3 сентября 2004 года в результате штурма школы в Беслане в Северной Осетии, в которой террористы удерживали 1128 заложников, погибли 333 человека, большинство из них – дети. Свыше 800 человек пострадали. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день.
Спустя 15 лет родственники погибших – а это почти всё население небольшого, всего на 37 тысяч жителей, города – продолжают добиваться от властей России правды о теракте и проведения настоящего расследования. Официальная версия мало кого устраивает, так как расходится с многочисленными свидетельствами выживших и очевидцев, а также с выводами независимых экспертов и расследователей. Радио Свобода собрало главные из этих выводов.
Власти знали о подготовке теракта заранее
За сутки до захвата школы начальнику североосетинского УБОПа Роману Сохиеву, а также начальству местного управления МВД, поступили агентурные сведения о том, что в Беслане планируется теракт, а именно – захват крупного объекта. Никаких мер по предотвращению теракта предпринято не было. Десятки вооружённых террористов беспрепятственно въехали с территории Ингушетии в Северную Осетию, добрались до Беслана и вошли в школу.
Власти называли в несколько раз меньшее число заложников
Спустя сутки после захвата пресс-секретарь президента Серверной Осетии Лев Дзугаев назвал журналистам цифру заложников, находящихся в руках террористов: 354. При этом в списках, которые составляли родственники заложников и которые были переданы в созданный Москвой штаб по их освобождению, уже значились свыше 800 человек.
По свидетельствам самих заложников, услышав сильно заниженную цифру в новостях, один из террористов, Владимир Ходов, вбежал в зал, где удерживалось большинство детей, и прокричал: "Если они думают, что вас 300 человек, то мы сделаем так, чтобы вас здесь столько и осталось!" После этого положение заложников резко ухудшилось: террористы перестали выводить их в туалет и давать им воду. Дети были вынуждены пить собственную мочу.
Журналист "Новой газеты" Елена Милашина, которая в течение 15 лет ведёт собственное расследование бесланской трагедии, предполагает, что власти лгали о количестве заложников намеренно. "Если бы люди узнали, что в школе находится свыше тысячи человек, большинство из которых – дети, общество могло бы потребовать спасти их во что бы то ни стало, в том числе – путём переговоров с террористами", – считает Милашина.
Одним из тех, кто занимался информационным освещением теракта, был Дмитрий Песков, тогда – первый заместитель пресс-секретаря Владимира Путина, сейчас – его пресс-секретарь.
Власти сознательно не шли на переговоры с террористами
По официальной версии, названной в том числе президентом Владимиром Путиным, в течение всех трёх дней захвата школы террористы не шли ни на какие переговоры. Но согласно многочисленным показаниям выживших заложников, захватившие школу неоднократно пытались инициировать их, а один из них – Нурпаши Кулаев – пообещал выпускать по 150 детей в случае приезда в школу каждого, кого требуют террористы в качестве переговорщиков. В частности, боевики требовали президента республики Северная Осетия Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова, советника президента России Асланбека Аслаханова и детского врача Леонида Рошаля. Террористы передали через заложников номер телефона, по которому те могут с ними связаться. В официальном же штабе по освобождению заложников заявили, что этот телефон не работает, хотя позже Аслаханову и Рошалю именно по нему удалось связаться с находящимися в школе боевиками.
В итоге Кремль так и не дал санкции на ведение переговоров. В частности, тогдашний заместитель министра МВД Михаил Паньков предупредил Дзасохова о том, что если он попробует войти в школу, то его арестуют.
При этом экс-президент Ингушетии Руслан Аушев, вошедший в школу по собственной инициативе, уговорил террористов выпустить грудных детей и их матерей – всего 26 человек.
Также провести переговоры с террористами об освобождении заложников были готовы один из лидеров чеченских сепаратистов Аслан Масхадов и премьер-министр самопровозглашённой республики Ичкерия Ахмед Закаев. В качестве гарантии собственной безопасности они поставили условие: чтобы до Беслана их сопровождали корреспондент "Новой газеты" Анна Политковская и корреспондент Радио Свобода Андрей Бабицкий. Журналисты ответили согласием и собирались вылететь на встречу с Масхадовым и Закаевым, однако Бабицкий по надуманным причинам был задержан полицией в московском аэропорту, а Анна Политковская была отравлена неизвестным веществом в самолёте, предположительно – через чай или влажную салфетку.
Руслан Аушев считает, что в Кремле отказались от переговоров, поскольку не хотели видеть в качестве главного посредника Масхадова.
Власти врали о том, что у террористов не было требований
Владимир Путин на встрече с родственниками погибших, которая прошла спустя год после теракта, утверждал, что террористы "ничего не требовали". При этом у захвативших школу были совершенно конкретные требования, центральные из которых – вывод российских войск из Чечни и прекращение военных действий. Через заложников террористы передали видеокассету с прямым обращением к Путину Шамиля Басаева. Впоследствии федеральные СМИ объявили, что кассета оказалась пустышкой.
Боевики также передали письмо Путину через Руслана Аушева. По словам бывшего президента Ингушетии, в нём они, в обмен на выполнение требований, обязывались прекратить вооружённые действия против России, войти в СНГ и остаться в рублёвой зоне. В числе прочего террористы предупреждали, что в случае штурма за каждого убитого боевика будут расстреливать по 50 заложников.
Штурм школы начался после её обстрела извне
По официальной версии следствия, штурм школы спецназ и военные начали вынуждено – после того, как боевики взорвали две самодельные бомбы в спортзале, где находилось большинство заложников. Первая из бомб была закреплена в баскетбольном кольце, вторая – под подоконником. Однако по показаниям выживших заложников, первый взрыв произошёл в противоположном конце зала, в 18 метрах от того места, на которое указывало следствие, а через весь зал пролетел огромный огненный шар, как от выстрела из огнемёта. Как следует из показаний свидетелей, ни одно взрывное устройство, установленное террористами, не взрывалось.
Юрий Савельев, военный эксперт, экс-депутат Госдумы и член парламентской комиссии по расследованию теракта, созданной в 2004 году, утверждает, что взрывы произошли в результате обстрела школы с крыш двух близлежащих к ней домов. Комиссия обнаружила на крышах тубусы от огнемётов. Впоследствии во время штурма – как по утверждению очевидцев, так и по утверждению Савельева – школа обстреливалась из тяжёлого вооружения и оружия "неизбирательного действия". В частности, из танков велась стрельба по зданию столовой, в которой на тот момент находились около 300 заложников.
Большинство заложников погибли во время штурма
Российское следствие утверждает, что все 333 заложника погибли в результате взрыва бомбы, заложенной террористами в спортзале. Согласно же докладу Юрия Савельева, большая часть заложников погибла в ходе штурма и совсем в другом крыле школы, которое даже не было заминировано. Это крыло школы – южное – было снесено в ночь с 3 на 4 сентября, как считают родственники погибших, чтобы уничтожить следы от снарядов.
Со многими выводами, которые содержатся в докладе Савельева, согласился Европейский суд по правам человека, обязавший правительство России провести новое расследование обстоятельств теракта в Беслане. Также доклад был отправлен лично Путину – это сделал сам Савельев, который хорошо знаком с президентом России ещё по работе в мэрии Санкт-Петербурга. Никакой реакции ни от Путина, ни от его окружения не последовало. Правительство России не возобновило расследование. При этом власти выплатили почти все компенсации, присуждённые ЕСПЧ родственникам жертв Беслана, – около 3 миллионов евро.
Суд в Москве оштрафовал на 300 тысяч рублей незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь. Её обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает "Апология протеста".
Причиной для штрафа послужил ролик на YouTube, на котором Соболь призвала участвовать в акции против политических репрессий 31 августа в Москве. Ранее оппозиционерка уже несколько раз была оштрафована на общую сумму 900 тысяч рублей из-за участия в несогласованных акциях.
Полиция задержала Соболь в понедельник вечером на выходе из магазина и отвезла в ОВД "Красносельское", где на политика составили протокол и отпустили.
Нидерландские следователи, расследующие обстоятельства катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года, заинтересованы в том, чтобы пообщаться с находящимся под стражей на Украине Владимиром Цемахом, бывшим участником сепаратистских вооружённых формирований в Донбассе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря международной Совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк.
По словам пресс-секретаря, прокуратура Нидерландов, которая руководит расследованием, заинтересована в том, чтобы Цемах оставался на Украине и был доступен для вопросов следствия. В случае же, если Цемах в рамках обмена заключёнными и удерживаемыми лицами будет передан России, следствие затрудняется сказать, получит ли оно возможность с ним поговорить.
При этом ван де Мосдейк не подтвердила и не опровергла, что Цемах официально является свидетелем или подозреваемым по делу о катастрофе "Боинга". Ранее в украинских СМИ появились неподтверждённые сообщения о том, что в Нидерландах его рассматривают как подозреваемого. Официально подозрения были выдвинуты только в адрес четырёх человек, бывших командиров сепаратистов так называемой "ДНР". Цемаха в их числе нет.
Владимира Цемаха на Украине называют командиром противовоздушной обороны поддерживаемых Россией сепаратистов "ДНР" на том участке, где 17 июля 2014 года был сбит "Боинг". Сам он это отрицает. В нынешнем году Цемах в результате спецоперации Службы безопасности Украины был вывезен в Киев с неподконтрольной Украине территории Донбасса.
В украинской прессе в связи с подготовкой обмена между Россией и Украиной появились сообщения о том, что препятствием для обмена на прошлой неделе могло быть желание России включить Цемаха в списки на обмен, чтобы не дать ему выступить со свидетельскими показаниями по делу о "Боинге". Официально эти сообщения не подтверждает ни украинская, ни российская сторона. Обмена до сих пор не произошло.
"Боинг" был сбит, как установило следствие, из установки "Бук", принадлежавшей российской армии и доставленной на восток Украины. Погибли все, кто был на борту, – 298 человек, большинство – граждане Нидерландов. Ракета была выпущена с подконтрольной сепаратистам территории. Нидерланды и Австралия призвали Россию признать причастность к гибели "Боинга", Россия её отрицает.
Сторонники оппозиционера Алексея Навального опубликовали на своём сайте имена кандидатов в Московскую городскую думу, которых они рекомендуют поддержать на выборах 8 сентября в рамках стратегии так называемого "Умного голосования".
Первоначально, чтобы узнать кандидата по тому или иному округу, необходимо было зарегистрироваться на сайте, введя адрес, который относится к этому округу. Впоследствии, однако, Алексей Навальный опубликовал на своём сайте общий список кандидатов.
В списке 33 кандидата от КПРФ, 8 представителей "Справедливой России", 3 – "Яблока" и 1 самовыдвиженец. "Умное голосование" Навальный называет инструментом борьбы с "Единой Россией", его сущность он ранее описал так: "Если все мы договоримся и проголосуем за самого сильного противника ЕР, он победит, и "Единая Россия" потеряет еще один мандат. Когда мы определяем самого сильного кандидата, мы основываемся только на результатах предыдущих выборов и текущих социологических опросах, отбрасывая все наши идеологические предпочтения". Именно этим принципом сторонники Навального объясняют тот факт, что большинство кандидатов в их списке – коммунисты.
Список во многом повторяет опубликованный на прошлой неделе список из 45 человек, о котором сообщалось как о рекомендации для "Умного голосования". Штаб Навального тогда дистанцировался от него. В обоих списках, в частности, присутствуют имена Николая Губенко (КПРФ), внука лидера КПРФ – Леонида Зюганова, представителей "Яблока" Сергея Митрохина и Евгения Бунимовича и многих других кандидатов. Есть, однако, и разночтения – так, в опубликованном сегодня списке появилось имя кандидата от КПРФ Анастасии Удальцовой, жены левого активиста Сергея Удальцова.
Ряд оппозиционных политиков критиковали саму идею "Умного голосования" или подход Навального к отбору кандидатур для включения в список. С критикой, в частности, выступили Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский и Дмитрий Гудков. Кандидат в Мосгордуму по одному из округов Роман Юнеман настаивал на том, что в список Навального должен быть включён он, а не кандидат от КПРФ Владислав Жуковский, приводя данные соцопроса.
Лидер фракции "Единой России" в Мосгордуме Степан Орлов смог в результате нескольких обменов недвижимости с мэрией получить вместо небольшой квартиры на юго-западе Москвы две в самом центре города. Такое утверждение содержится в расследовании, опубликованном на сайте Алексея Навального.
Как пишет основатель Фонда борьбы с коррупцией со ссылкой на данные Росреестра, Орлов в 2004 году оформил в собственность квартиру на улице Крупской в Ломоносовском районе Москвы. Площадь жилья – 58,4 кв. метра. Через три года депутат Мосгордумы по договору мены вместо этой квартиры получил новую недвижимость – в доме на улице Удальцова, где селятся семьи чиновников и сотрудников правоохранительных органов.
Новая квартира оказалась почти в три раза больше предыдущей – 166,2 кв. метра. Наконец, в 2012 году Орлов вернул городу этот объект, а по другому договору мены получил от столичных властей две квартиры – на Композиторской улице в районе Арбат. Их площадь – 132,1 кв. метра и 113,7 кв. метра. Кроме того, Орлов арендует еще и служебное жилье площадью 295,8 кв. метра.
Следствие предъявило обвинение в призывах к экстремистской деятельности через интернет студенту Высшей школы экономики Егору Жукову. В то же время, с него сняли обвинения в участии в массовых беспорядках, которыми власти считают акцию у мэрии Москвы 27 июля. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Ранее о том, что Егора Жукова теперь обвиняют в призывах к экстремизму, сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Следствие усмотрело призывы к экстремизму в видеоблоге, который студент ведёт на Youtube. "Егор Жуков, испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним... решил привлечь неограниченный круг лиц с своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ" - цитирует Чиков постановление о возбуждении дела.
"Вместе с тем, в ходе расследования следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года" - говорится в сообщении Следственного комитета. Ранее сообщалось, что на видеозаписях, на которых, как утверждало следствие, фигурирует Жуков, на самом деле был другой человек.
В минувшую субботу в квартире Жукова прошёл обыск. Были изъяты две флеш-карты с предвыборной агитацией самого студента и его курсовой работой, рубашка, либертарианский флаг. Адвокатов при обыске не было, они находились в СИЗО, где содержится студент.
Перед этим Следственный комитет России назначил экспертизу видеороликов с YouTube-канала Жукова. По словам адвоката Ильи Новикова, 10 роликов проверяли на "экстремизм". Адвокат заявляет, что у следователей нет никаких доказательств вины арестованного студента.
Правительство отказалось от разработки укороченного варианта гражданского лайнера "Сухой Суперджет 100". Об этом газете "Ведомости" рассказал владелец авиакомпании S7 Владислав Филёв. Его компания заказала 75 таких самолётов, но на совещании по развитию региональной авиации ему заявили, что соглашение ничтожно.
О том, что S7 подписала рамочное соглашение на поставку 75-местных "Суперджетов", стало известно в феврале 2018 года. Сделка оценивалась приблизительно в 26 миллионов долларов за самолёт, то есть примерно в 2 миллиарда долларов. Сейчас базовая вместимость лайнера – 98 кресел, облегчённый самолёт планировалось использовать для региональных перевозок с 2022 года.
Авиация превратится в пиявку, которая будет досасывать деньги государства. Сегодня есть компании, которые летают на "Суперджетах" и выручка которых на 60 процентов состоит из дотаций различного видаВладислав Филёв, владелец авиакомпании S7
По словам Филева, на совещании представитель Минпромторга заявил ему, что соглашение о поставке новых самолётов ничтожно. "Это меня прямо вывело из себя", – заявил он.
"Нежелание Минпромторга слушать авиаотрасль приводит к катастрофическим последствиям. Гражданский авиапром на сегодняшний день глубоко убыточен. Он дотируется. К чему приведет попытка дать авиации неправильного размера самолёт? Она приведет к тому, что авиация <…> превратится в пиявку, которая будет досасывать деньги [государства], — считает Филёв. – Сегодня есть компании, которые летают на "Суперджетах" и выручка которых на 60 процентов состоит из дотаций различного вида".
По словам Филёва, стоместный "Суперджет" перспектив стать коммерческим продуктом не имеет.
В пресс-службе Минпромторга заявление главы владельца S7 отвергли. В ведомстве добавили, что соглашение о намерениях с авиакомпанией по-прежнему рассматривается, сообщило позднее РИА "Новости".
Следственный комитет России прекратил уголовное преследование пятерых обвиняемых по "московскому делу" – Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, распространённом во вторник днём. В действиях обвиняемых отсутствует состав преступления.
"Указанное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения", – говорится в пресс-релизе.
Абаничева, Конона, Костенка и Барабанова, обвинявшихся в участии в массовых беспорядках, которыми власти называют несогласованную акцию в Москве 27 июля, вечером во вторник отпустили из-под ареста на свободу. При этом Следственный комитет отмечает, что в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения. "Соответствующие материалы будут направлены в полицию", – заявляет пресс-служба ведомства.
Адвокат телережиссёра Дмитрия Васильева ещё 19 августа сообщал, что с его подзащитного снято подозрение по делу о "массовых беспорядках".
В Москве полиция задержала председателя незарегистрированной Либертарианской партии Сергея Бойко. Его обвиняют в проведении акции без подачи уведомления, сообщил адвокат Михаил Бирюков.
Бойко рассказал "МБХ медиа", что поводом для его задержания послужил репост видео, в котором юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призывает принять участие в несогласованном шествии по Бульварному кольцу 31 августа.
Из-за этой же акции сегодня задержан оппозиционный активист Марк Гальперин. Полицейские ждали его у подъезда. Гальперину вменяется в вину участие в несогласованном с властями публичном мероприятии, передаёт "ОВД-Инфо".
В понедельник за участие в шествии по Бульварному кольцу задерживали Любовь Соболь, муниципального депутата Илью Азара и соратника Навального Николая Ляскина. На них составили административные протоколы, связанные с несогласованной акцией.
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца участника акции 27 июля Никиту Чирцова, его обвиняют в применении насилия к представителю власти. На аресте настаивали следователь и прокурор. По их мнению, обвиняемый может скрыться от следствия, сообщает "Медиазона".
22-летний Никита Чирцов рассказывал, что в Москве он учился на программиста. Сейчас живет в Пермском крае и занимается предпринимательством в интернете. По его словам, он приехал в гости к московским друзьям, а 27 июля был задержан на акции протеста. 31 июля суд оштрафовал Чирцова на 12 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения акции.
Позже его объявляли в розыск по делу о массовых беспорядках в Москве. 28 августа Чирцова задержали в Минске и через два дня выслали в Россию. Задерживать в аэропорту его не стали, а задержали только вчера.
27 июля в Москве прошли акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Протесты были разогнаны сотрудниками полиции и Росгвардии. Задержаны почти 1400 человек. После акции Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. До сегодняшнего дня в так называемом "московском деле" было 17 обвиняемых. В отношении шести человек следствие было завершено, дела переданы в суды.
Двое обвиняемых по так называемому "московскому делу" - Егор Жуков и Сергей Фомин - переведены из-под стражи под домашний арест. Суды в Москве во вторник удовлетворили ходатайства Следственного комитета об изменении меры пресечения.
Фомину и Жукову запрещено покидать место жительства, пользоваться интернетом.
Фомина обвиняют в участии в массовых беспорядках - так следствие характеризует акцию оппозиции в Москве 27 июля. При этом ранее во вторник Следственный комитет прекратил уголовное преследование пятерых обвиняемых по этому делу – Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. В их действиях не нашли состава преступления. Содержавшихся в СИЗО четырёх обвиняемых должны выпустить на свободу.
Жукова также обвиняли в участии в беспорядках. Во вторник это обвинение с него сняли, однако возбудили против него новое уголовное дело - о призывах к экстремизму через интернет.
Верховная рада 3 сентября внесла изменение в Конституцию Украины, ограничив неприкосновенность народных депутатов. Решение поддержали 373 парламентария при трёхстах необходимых.
30 августа законопроект был принят в первом чтении. В ходе нынешних прений против принятия законопроекта высказались только депутаты пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", сославшись на нарушение регламента. Фракция в полном составе отказалась от участия в голосовании, сообщает ТАСС.
Законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности был внесён в Верховную раду предыдущего созыва тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. В соответствии с ним из конституции страны предлагалось убрать норму о том, что парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия Верховной рады.
Конституционный суд Украины в июне 2018 года признал этот законопроект конституционным.
Вместе с тем Конституция и впредь гарантирует, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Иван Подкопаев
Тверской суд Москвы назначил три года колонии 25-летнему технику Ивану Подкопаеву по обвинению в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый газ в сторону сотрудников Росгвардии во время акции 27 июля в центре Москвы.
Подкопаев провел восемь суток под административным арестом, а после освобождения его задержали как подозреваемого по "московскому делу". Согласно материалам дела, после задержания у Подкопаева в рюкзаке нашли плакат, нож, противогаз, флягу и молоток. Сам обвиняемый говорил, что "содержимое рюкзака предназначено для хозяйственных целей".
Подкопаев признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Потерпевшие на рассмотрение дела не пришли. "Произошел случай, который забыть трудно. Он дежурил на вахте и загорелась постройка, где находился вахтенный офицер. Благодаря тому, что он и еще несколько парней находились на корабле, они помогли ему спастись", – рассказывал отец Подкопаева о службе сына в армии. Прокурор просил назначить для обвиняемого три года и четыре месяца колонии.
"Какие основания применять самое строгое наказание? Ваша честь, я не знаю. Почему сразу лишение свободы человеку, который первый раз в жизни оступился и искренне раскаивается? Еще раз повторяю: абсолютная белая, чистая жизнь до того момента. Я понимаю, что здесь оправдательного приговора не может быть. Я прошу применить к моему подзащитному штраф или принудительные работы", – отмечал адвокат Николай Фомин.
"У меня не было цели причинить вред сотрудникам правоохранительных органов. Так получилось, что среди этих сотрудников были мои ровесники, ребята, срочники, которым я тоже когда-то был. Я искренне извиняюсь перед ними, просто так получилось, что мы оказались по разные стороны. Единственное, что спровоцировало мои действия, было то, что они взяли металлическое ограждение [и начали давить им] на людей, среди которых были женщины и пожилые люди", – говорил в последнем слове сам Подкопаев.
Данил Беглец
Во вторник, 3 сентября, Тверской суд Москвы также приговорил к двум годам колонии 25-летнего предпринимателя Данила Беглеца, передает корреспондент РС из зала суда. Беглеца признали виновным в применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК) во время акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По версии СКР, Беглец потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Подсудимый признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.
Беглеца первый раз задержали в день акции. По его словам, он оказался случайно в центре Москвы и не мог покинуть место акции, поскольку попал в оцепление. Он шел на рабочую встречу, когда увидел, что у одного из задержанных выпали наушники. Он поднял их и попытался вернуть, но сам оказался в автозаке. После беседы с сотрудницей СКР Беглеца отпустили из ОВД с административным протоколом. Спустя две недели Следственный комитет объявил о его задержании, утверждая, что Беглец был в розыске. Обвиняемый настаивал, что не скрывался и повесток не получал.
Беглеца также обвиняли в участии в «массовых беспорядках», но позже следствие отказалось от этой статьи. На предварительном заседании он признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Потерпевший, командир отделения взвода Росгвардии Никитин, на заседание суда не пришел.
"У нас совместный проект по производству кроватей, — рассказывал в суде свидетель Аксютин, партнер Беглеца по бизнесу. — Когда выбирал себе компаньона, познакомился и Данилом и до сих пор претензий не имею. Добрый, открытый, иногда чересчур, потому что помогает людям, которым не всегда надо помогать".
"Он нужен сыну и детям очень. Сыну два годика. Я вчера у них была. Он все время зовет папу. Он с детства мне много помогал. Я рано осталась без мамы. Он с малых лет все для меня делал. У меня уходит здоровье. А он моя правая рука. Он рос без отца, а его дети не должны расти без отца", — говорила в суде мама обвиняемого.
"При назначении прошу учась характер, общественную опасность и данные о личности Беглеца. Он привлекается к ответственности впервые, совершил преступление средней тяжести, на учeте не состоит, работает, имеет положительные характеристики. Конечно же, прошу суд учесть, что у Беглеца на иждивении гражданская супруга и двое малолетних детей, несмотря на то что отцовство одного их них не установлено. Преступление является двуобьектным. Первым является порядок управления. Поэтому загладить причиненный вред порядку управления участием в акции, я считаю, что невозможно. Поэтому я возражаю против прекращения дела", — отмечала прокурор. Она просила назначить для Беглеца три года и два месяца колонии общего режима.
Адвокат настаивал на прекращении дела и судебном штрафе.
В Иркутской области отстранена от работы чиновница Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала пострадавших от наводнения жителей города Тулун "бичевнёй" и "быдлом". Об этом 3 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Это подтвердил губернатор Сергей Левченко, сказал Песков.
Накануне на встрече с жителями Тулуна Владимир Путин заявил, что "если она так сказала, то она непорядочный человек", и выразил надежду, что губернатор примет меры.
В середине августа в соцсетях и СМИ была опубликована аудиозапись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от наводнения, называя их "бичевнёй" и "быдлом". Комментируя приезд президента, она говорит, что "люди готовы были "кипятком описаться от счастья", а для пострадавших в пунктах временного размещения созданы такие условия, которых не было в "их хлеву". В записи есть и нецензурные выражения.
Позже чиновница заявила, что аудиозапись подделка. Телекомпания РЕН ТВ заявляет, что независимые эксперты якобы подтвердили её подлинность и что голос на ней принадлежит Ирине Алашкевич.
25 августа губернатор Сергей Левченко заявил, что эксперты обнаружили монтаж в аудиозаписи, и пообещал запросить ещё экспертизу для того, чтобы принять решение. Проведение экспертизы должно было занять не менее недели.
В Архангельской области журналисты местного агентства "Беломорканал" нашли на берегу Белого моря около поселка Нёнокса два понтона, уровень радиации вокруг которых в несколько раз превышает норму. Так, радиационный фон, который замерили 31 августа, в 150 метрах от понтонов достигал 154 микрорентген в час. По словам местных жителей, несколько дней назад дозиметры показывали 750 микрорентген в час.
Понтоны лежат на берегу и свободно омываются водой Белого моря. Никаких ограждений вокруг нет. Местные жители рассказали, что 9 августа первый понтон вынесло к берегу. Второй доставили буксирами через несколько дней.
По словам журналистов, выброшенный на берег мусор тоже "фонит". Около буксировочного каната дозиметр показал 186 микрорентген в час. В поселке Нёнокса радиационный фон не превышал 14 микрорентген в час.
"Гринпис" называет естественным радиационным фоном 20 микрорентген в час. В МЧС считают нормой показатели до 30 микрорентген в час. В материалах Росгидромета в качестве нормы упоминаются значения на уровне 28-42 микрорентген в час.
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался. Власти региона официально подтвердили, что у одного из врачей больницы, куда доставили пострадавших после взрыва, нашли радиоактивный цезий-137.
Пресненский суд Москвы приговорил финансового менеджера из Подмосковья Владислава Синицу к пяти годам колонии за твит с рассуждениями о деанонимизации сотрудников правоохранительных органов. Суд счел доказанной позицию следствия, которое посчитало, что сообщение призывает к насилию в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии. "Синица заведомо знал, что твит будет доступен широкой аудитории и осознавал противоправность [своих действий]", – цитируют слова судьи "Открытые медиа".
"Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы", – написал Синица, добавив, что родители могут получить по почте "снафф-видео". Сообщение было размещено в твиттер-аккаунте "Макс Стеклов" 31 июля. Так автор твита ответил на вопрос о целесообразности деанонимизации сотрудников правоохранительных органов гражданскими активистами.
Днем 4 августа публикацию процитировал телеканал НТВ. Вечером Следственный комитет сообщил о задержании Владислава Синицы. Обвиняемый признал авторство твита, но отрицал преступный умысел. На допросе он сказал сотруднику СКР, что под "снафф-видео" он подразумевал записи, на которых демонстрируются убийства: "Данный термин использовался в кинематографе, например, в фильме "Советник". "Совершенно очевидно, что там не призывы, а размышления о том, к чему это все может привести", – комментировал обвинение адвокат блогера Дмитрий Никольский.
Следствие было завершено за рекордные два дня, а суд рассмотрел дело за сутки. "После работы я домой пришел, поужинал, открыл свой мобильный телефон посмотреть новости в "Одноклассниках". Открыл твиттер, где я увидел эти записи, переписку, то, что там было написано… Товарищ под ником Макс Стеклов писал, что… Ну, призывы были похищать детей росгвардейцев с последующей расправой. И я посмотрел ответы людей, комментарии. Меня это насторожило, и я стал как бы беспокоиться за судьбу своей дочери, ее здоровье. У меня дочь 1999 года рождения, учится в вузе. И там последовал такой призыв к тому, чтобы похищать детей росгвардейцев с последующей расправой. И присылать родителям диск с этим видео", – говорил в ходе заседания сотрудник Росгвардии Александр Андреев.
Он подчеркнул, что "в результате прочтения" твита Синицы ему были причинены "моральные страдания, я стал опасаться за здоровье моей дочери, которая учится в вузе".
"Указанную угрозу я воспринял реально и стал опасаться за жизнь и здоровье моей семьи, поскольку я непосредственно принимал участие в охране общественного порядка", – заявил второй свидетель, старшина Росгвардии Артём Тарасов.
Суд также заслушал приглашенных защитой специалистов – лингвиста из АНО "Центр независимых экспертиз" Елену Новожилову и эксперта Центра по проведению судебных экспертиз и исследований Марию Куликову. Они раскритиковали исследование, подготовленное по запросу следствия. Психолого-лингвистическую экспертизу твитов Синицы за два дня выполнили сотрудники АНО "Центр социокультурных экспертиз" – его директор, учитель математики и кандидат педагогических наук Наталия Крюкова и переводчик, преподаватель английского и немецкого языков Тарасов.
В ходе прений прокурор просил приговорить Синицу к шести годам реального срока – максимально возможному наказанию по этой статье. Мать осужденного Вера Синица заявила "Открытым медиа" после приговора, что считает дело политическим: "Оно буквально разваливалось, свидетели двух слов связать не могли".
Обмен заключенными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной задерживается из-за разногласий о том, как юридически оформить возвращение 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года. Они арестованы и находятся под следствием в России. Москва обвиняет их в нарушении государственной границы. Киев называет это провокацией и требует возвращения украинских граждан и судов на родину.
Как рассказал близкий к переговорам источник "Коммерсанта", их отправят на родину с копиями уголовных дел, заверенными у нотариуса. Таким образом, на Украине не смогут закрыть дело, а Россия сможет осудить их заочно. Уже осужденных должны помиловать своими указами президенты двух стран. Вынесенный российским судом заочно приговор позже может быть использован, в том числе, при рассмотрении жалобы в ЕСПЧ, отмечает газета.
По информации издания, обмен в формате "33 на 33", который потом увеличили до 35 человек с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября. Помимо 24 моряков, известны имена еще не менее восьми украинцев, которых предположительно передаст Россия.
Уполномоченный по правам ребёнка Москвы Евгений Бунимович обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия полицейских при задержании муниципального депутата Ильи Азара. Полицейские ночью 2 сентября оставили двухлетнюю дочь депутата в незапертой квартире, несмотря на протесты её отца. Об обращении Бунимовича сообщает Интерфакс.
"Они могли подождать маму либо связаться с соцзащитой. Они не связывались. Я звонил – ни соцзащита, ни органы опеки ничего не знали, – рассказал детский омбудсмен агентству. – Если это подтверждается, то надо принять соответствующие меры".
Глава Министерства внутренних дел Грузии Георгий Гахария стал кандидатом на пост премьер-министра страны. Об этом во вторник сообщают информационные агентства. Кандидатуру Гахарии выдвинула правящая партия "Грузинская мечта", теперь её должен будет утвердить парламент.
Накануне премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил, что покидает свой пост. За день до этого лидер партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил о намерении сменить правительство.
Во время проходивших этим летом в Грузии акций протеста представители оппозиции неоднократно требовали отставки главы МВД Георгия Гахарии. На него возлагают ответственность за силовой разгон демонстрации 20 июня.
Изначально поводом для протестов в Тбилиси стал инцидент с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента сел в кресло спикера. Оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
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