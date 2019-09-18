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Лицом к событию. Способно ли общество отбить политзаключенных?

Лицом к событию. Способно ли общество отбить политзаключенных?
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Вакханалия неправедных судебных приговоров приводит в политику самых аполитичных. "Звезды" эстрады протестуют против приговора Павлу Устинову. Эти приговоры настолько нелепы, что их осуждают даже самые лояльные режиму персонажи. Генсек "Единой России" протестует против приговора Павлу Устинову. Актеры, учителя, священники включились в дело поддержки политзаключенных. Но власть, судя по всему, будет слышать голос общественности избирательно. Об этом - журналисты Семен Новопрудский и Артур Соломонов.

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