DW могут лишить аккредитации за отказ сотрудничать с Госдумой

Комиссия Госдумы России по расследованию иностранного вмешательства пригрозила Deutsche Welle лишением аккредитации, если представители немецкой телерадиокомпании не ответят на вопросы депутатов. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев. "Надеемся, что они придут, дадут пояснения, но формально за нами такое право [обратиться в МИД РФ по поводу лишения аккредитации] остается", – цитирует Пискарева "Интерфакс".
Думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства была создана после несогласованный акций протеста в Москве с требованием честных выборов в городскую думу. МИД России обвиняет США и Германию в том, что они призывали россиян к участию в митинге 3 августа. Американское посольство и Deutsche Welle якобы разместили соответствующие публикации. Однако и дипломаты США, и DW отрицают обвинения.
В среду глава немецкой телерадиокомпании Йоханнес Хоффманн вновь заявил, что Deutsche Welle не вмешивалась во внутренние дела России. Он добавил, что журналисты московского бюро СМИ не будут участвовать в заседании думской комиссии, поскольку не имеют таких полномочий. Хоффманн пригласил Пискарева для обсуждения вопроса в Бонн или Берлин. "Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств", – подчеркнул Хоффманн.
Власти Гонконга отзовут законопроект об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях в континентальный Китай. Об этом заявила в телеобращении глава подчиняющейся Пекину администрации города Кэрри Лам, передаёт Hong Kong Free Press. Документ уже отозван, утверждает South China Morning Post.
В настоящий момент экстрадиция из города возможна только на основании договоров, которые были заключены ещё до его перехода под юрисдикцию Китая в 1997 году. Внесение законопроекта, меняющего это правила, вызвало массовые демонстрации в городе, в которых приняли участие миллионы граждан.
Критики документа считают, что он мог быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.
Комментируя заявление Лам, один из лидеров демократической оппозиции Гонконга, Джошуа Вонг заявил в серии твитов, что отзыв законопроекта в текущих условиях – это "слишком мало и слишком поздно".
После четырнадцати недель протеста демонстранты требуют расследования случаев применения полицией насилия против участников протестов и отставки Лам. Кроме того, они настаивают на либерализации политической системы Гонконга и на том, чтобы официальные власти перестали называть уличные протесты "беспорядками", отмечает Би-би-си.
В Архангельске чиновники обратились к местным властям с просьбой провести "позитивные мероприятия" 22 сентября в единый день экопротеста против строительства мусорного полигона в поселке Шиес. Утром 4 сентября активисты получили письмо, адресованное главам всех муниципальных образований Плесецкого района Архангельской области. Сотрудников администраций попросили, чтобы они провели любые "позитивные мероприятия" 22 сентября на центральных площадках.
По словам одного из собеседников издания "Север.Реалии", подобные письма разослали по всем районным администрациям региона. Источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что на 22 сентября в Плесецком районе чиновники устроят спортивные мероприятия и ярмарки.
В администрации Плесецкого района сообщили изданию "Север.Реалии", что на 22 сентября чиновники проведут для местных жителей спортивные мероприятия, посвященные Всемирному дню без автомобиля. В администрации затруднились сказать, в каких именно муниципалитетах пройдут праздники.
Подлинность рассылаемого документа чиновники комментировать отказались.
22 сентября в крупных российских городах запланированы акции против строительства мусорного полигона в Шиесе. Люди хотят выйти на массовые митинги в знак солидарности с активистами, которые выступают против полигона в Архангельской области.
Московские власти хотят построить в поселке Шиес Архангельской области полигон для твердых бытовых отходов, которые будут свозить из Москвы. Местные жители уже больше года выступают против строительства полигона, считая, что его работа приведет к экологической катастрофе.
Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 27 июля в центре города Кирилла Жукова к трём годам колонии общего режима, передаёт корреспондент Радио Свобода. По версии обвинения, Жуков дернул за шлем нацгвардейца, чем причинил ему физическую боль.
Оглашая приговор, судья заявила, что Жуков "достоверно" знал, что сотрудник Росгвардии был представителем власти. Реализуя внезапно преступный умысел, подсудимый "нанёс левой рукой один удар в голову, пытаясь сорвать силой шлем" с рядового Аскарбека Мадреймова.
Крепление нужно затягивать – если не затягивать, то шлем будет болтаться, а если шлем откинуть назад, то лямка передавливает подбородокПотерпевший, рядовой Нацгвардии Аскарбек Мадреймов (цитата по "Медиазоне")
Сам Мадреймов рассказывал, что удар попал в защитное стекло шлема. Из-за удара "лямки [шлема] вдавились в подбородок, было неприятно, больно".
"Крепление нужно затягивать – если не затягивать, то шлем будет болтаться, а если шлем откинуть назад, то лямка передавливает подбородок", – объяснял сотрудник Росгвардии.
В ходе прений сторон гособвинение настаивало на том, чтобы приговорить Жукова к четырём с половиной годам колонии. Защита просила дело прекратить. Подсудимый в последней речи заявил, что умоляет судью об условном сроке.
Минкомсвязи, Федеральная антимонопольная служба и ФСБ разрабатывают предложения по легализации в России виртуальных сим-карт — eSIM, пишет газета "Коммерсантъ". Эта технология позволяет мобильным операторам не использовать физическую карточку для идентификации пользователей и поддерживается современными смартфонами. В России она не запущена – из-за противодействия государства.
Вице-премьер России Максим Акимов поручил подготовить предложения для легализации eSim к январю 2020 года. Поручение основывается на докладе, подготовленном Институтом исследований интернета совместно с Минкомсвязью, ФАС и операторами. В нём, в частности, предложено обязать производителей устройств с eSIM, среди которых Apple, Google и Samsung, размещать в России серверы для абонентских профилей и криптографических ключей. Иначе данные пользователей будут находиться под угрозой, утверждается в документе.
В августе 2018 года Минкомсвязи предлагало перевести российских пользователей на SIM-карты с использованием шифрования, разработанного в ФСБ. Позднее от этой идеи отказались. Агентство РБК сообщало в апреле, что спецслужба выступает против внедрения eSIM в России.
Из парламентской фракции Консервативной партии Великобритании исключили депутатов, поддержавших рассмотрение законопроекта о переносе даты Брекзита. В их числе оказался Николас Сомс – 71-летний внук Уинстона Черчилля. Он был членом парламента последние 36 лет, в 2014 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари, но теперь Сомс лишён права представлять Консервативную партию на следующих выборах в британский парламент. Об этом решении сообщили в канцелярии действующего премьер-министра, пишет Би-би-си.
Борис Джонсон призывал Палату общин голосовать против изменений повестки работы парламента. Однако депутаты проголосовали за и, таким образом, рассмотрят сегодня законопроект о запрете выхода Великобритании из Евросоюза 31 октября, если к этому моменту парламент не одобрит соглашение о Брекзите. Это противоречит обещаниям Джонсона, который ранее заявлял, что Британия в любом случае выйдет из ЕС в конце октября – даже без сделки с Брюсселем. После голосования в Палате общин премьер заявил, что, если депутаты одобрят очередную отсрочку Брекзита, он призовёт парламент объявить досрочные выборы.
При этом перед голосованием по изменению повестки работы парламента Джонсон формально потерял большинство в Палате общин. Один из депутатов во время выступления премьера в парламенте пересел от правящих консерваторов к оппозиционным либеральным демократам. Таким образом, у консерваторов и поддерживающих их североирландских юнионистов стало в парламенте на 1 голос меньше, чем у оппозиции. Это не влечёт за собой отставку правительства и является скорее символическим выражением того, что премьер не может опираться на парламентское большинство, в том числе по вопросу о Брекзите.
Независимые кандидаты в Мосгордуму не были допущены до выборов из-за их высоких рейтингов. Власть не была готова к крупному представительству оппозиции в городском парламенте столицы. По закрытым опросам, мэрия могла проиграть в день голосования 9 округов. Такие утверждения содержатся в опубликованном в среду расследовании издания "Проект".
Выборы в Мосгордуму запланированы на 8 сентября. Всего будут избраны 45 депутатов по одномандатным округам. Согласно опросам, полученным мэрией весной 2019 года, провластные кандидаты могли проиграть выборы как минимум в девяти округах, в том числе во всех центральных. В Мосгордуме могли оказаться сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Илья Яшин, Юлия Галямина и Елена Русакова, политик Дмитрий Гудков и другие кандидаты, не имевшие поддержки со стороны мэрии.
Власть готова была допустить оппозицию, чтобы избиратели "сбросили пар", но не готова была отдать им места в Мосгордуме, утверждают источники "Проекта". Данные опросов были переданы Сергею Собянину и окончательно уверили мэрию и Кремль, что оппозиционеров в избирательные бюллетени включать нельзя.
До появления опросов в Кремле считалось, что стратегически правильно давать возможность голосовать за оппозиционных кандидатов. После чиновники решили, что широкое представительство соратников Навального в Мосгордуме даст им возможность стать "серьезными политиками к выборам в Госдуму 2021 года", объясняет логику принимавших в Кремле решение чиновников собеседник "Проекта", участвовавший в совещаниях о выборах в Москве.
Решение о недопуске кандидатов спровоцировало политический кризис в России. В Москве прошли массовые протесты сторонников оппозиции. Кремлёвские политтехнологи пытались организовать в противовес митинг с участием мэра Москвы Сергея Собянина, но он отказался от участия, утверждают источники издания. После протестов закрытые опросы показывают, что в четырёх московских округах могут победить сторонники "Умного голосования" Алексея Навального, утверждает издание. Но такого представительства не своих кандидатов в Мосгордуме власть не боится, особенно если после выборов в городе не начнутся новые протесты.
В воинской части под Ачинском Красноярского края, где в августе дважды взрывались склады с боеприпасами, местный священник провёл молебен, окропил святой водой оставшиеся склады, личный состав и технику, сообщается на сайте Красноярской епархии.
Священник Казанского собора города Ачинска иерей Алексий Александров посетил воинскую часть №97646 Военно-воздушных сил России, дислоцированную у деревни Каменка Ачинского района. Отец Алексий совершил молебен, объехал в бронемашине территорию складов с Порт-Артурской иконой Божией Матери, окропил святой водой военных и технику, раздал иконки.
Издание Baza передало, что, по словам Александрова, взрывы произошли от греха, тем более до него в эту воинскую часть священников не пускали.
Обмен заключёнными и удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может начаться в конце этой недели, вероятная дата – 7 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дипломатический источник. Ещё один собеседник агентства также заявил, что обмен запланирован на субботу. При этом он отметил, что договорённости носят предварительный характер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами не подтвердил и не опроверг информацию о возможности обмена 7 сентября. "Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", – заявил Песков, добавив, что "факт станет известным".
Накануне издание "Коммерсантъ" писало, что обмен между Россией и Украиной задерживается из-за разногласий о том, как юридически оформить возвращение 24 украинских моряков, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма в ноябре прошлого года. По информации "Коммерсанта", обмен в формате "33 на 33", который потом увеличили до 35 человек с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября.
В украинской прессе в связи с подготовкой обмена между Россией и Украиной появились сообщения о том, что препятствием для обмена на прошлой неделе могло быть желание России включить в списки на обмен бывшего участника вооружённых формирований в Донбассе Владимира Цемаха. Москва якобы хочет не дать ему выступить со свидетельскими показаниями по делу о сбитом малайзийском "Боинге". Официально эти сообщения не подтверждает ни украинская, ни российская сторона.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила на Восточном экономическом форуме, что Московский эндокринный завод закупил около 10 тысяч упаковок "Фризиума". Это противосудорожный препарат, входящий в список лекарств, оборот которых ограничен на российском рынке. При этом отечественного аналога в стране нет.
Скворцова заявила, что препарат в будущем планируют зарегистрировать в России и сделать это в "максимально короткие сроки", сообщает агентство ТАСС.
В России дети, страдающие тяжёлыми заболеваниями, не могут получать некоторые лекарства, так как они не зарегистрированы в стране, а их оборот запрещён. Из-за этого под угрозой уголовного преследования находятся родители тысяч детей-инвалидов, которым необходимы незарегистрированные в стране препараты. До недавнего времени Минздрав отрицал эти цифры.
Матери больных эпилепсией детей обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с не легализованными в России препаратами.
До конца октября Россия должна закупить лекарства у зарубежных производителей и ввезти их в страну. Однако родители и представители благотворительных фондов сомневаются, что таким образом можно помочь большинству детей.
Не менее семи человек погибли и ещё десятки получили ранения на Багамских островах из-за урагана "Дориан". Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Губерт Миннис. Он подчеркнул, что ссылается на предварительные цифры, а число жертв может возрасти.
По словам Минниса, значительный ущерб нанесён острову Абако. Там есть поселения, оказавшиеся практически полностью разрушенными. Также сильно пострадал остров Большой Багама, туда из-за сложных метеоусловий не могут попасть спасательные службы.
По последним данным, разрушено более тринадцати тысяч домов. Телефонная связь на пострадавших островах нарушена.
В социальных сетях появляются многочисленные видеозаписи и снимки последствий урагана "Дориан" на Багамах. На них видны десятки уничтоженных построек, затопленные дороги и кучи обломков.
На одном из снимков – предположительно тело погибшего, которое собираются вывозить на грузовике.
Местное издание Our News Bahamas разместило в фейсбуке обращение, в котором пользователям предлагается написать в комментариях имена своих пропавших родных и близких. У записи уже почти две тысячи комментариев.
По данным синоптиков, "Дориан" движется в сторону американского штата Флорида и может оказаться в опасной близости от его побережья в течение 36 часов.
Deutsche Welle не будет участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. Заявление главы немецкой телерадиокомпании Йоханнеса Хоффманна опубликовано на сайте российского парламента. В нём говорится, что DW не видят правовой возможности для участия в заседании, поскольку компания является субъектом публичного права ФРГ и в этой связи подотчетна немецким надзорным органам.
"Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств", – заявил Хоффманн. Он отметил, что сотрудники московского бюро DW не обладают необходимыми полномочиями для коммуникации с политическими институтами России, и предложил председателю комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василию Пискареву приехать для обсуждения вопроса в Бонн или Берлин.
Месяц назад Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве. Поводом стали публикации американского посольства и Deutsche Welle о несогласованной акции протеста в Москве 3 августа с требованием честных выборов в Мосгордуму. В этих публикациях россиян якобы призывали к участию в митинге. И посольство США, и DW отвергли обвинения. Однако в Госдуме создали специальную комиссию для расследования иностранного вмешательства.
Группа сенаторов – республиканцев и демократов – направила президенту Дональду Трампу письмо с призывом без промедления выделить 250 миллионов долларов финансовой помощи Украине.
Финансовый пакет под названием "Инициатива содействия безопасности в Украине" был одобрен Конгрессом, однако администрация Трампа пока не предоставила деньги Киеву. Точные причины задержки выдачи денег неизвестны.
По словам представителей администрации, на которых ссылаются американские СМИ, Белый дом хочет убедиться, что деньги будут израсходованы в соответствии с интересами США. Для Трампа это является главным приоритетом в его внешней политике.
В своём письме сенаторы – три демократа и два республиканца – призывают администрацию предоставить финансирование, которое является "ключевым" для обеспечения жизнеспособности вооруженных сил Украины. Они подчеркивают, что оказанная Вашингтоном Украине помощь в области безопасности после аннексии Россией Крыма в 2014 году предоставила возможность украинским военным развить необходимые навыки для защиты от российской агрессии.
Некоторые американские законодатели призывают Конгресс взять на себя постоянное обязательство по защите интересов Украины в её противостоянии с Россией.
Издание Politico ранее сообщило, что приостановка финансирования произошла по инициативе президента Трампа, который попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования Украины в этой области. Деньги находятся на счету Минобороны США, Пентагон сообщил, что поддерживает пакет помощи Киеву и готов предоставить средства сразу после получения указания Белого дома.
250 миллионов долларов предназначены на поддержку безопасности Украины, включая деньги на обучение, снаряжение и разведку. Из этих средств Конгресс выделил 50 миллионов долларов на вооружение. В 2018 году США предоставили Украине противотанковые ракеты Javelin.
На своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 сентября в Варшаве вице-президент США Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину, оставаясь на её стороне в конфликте с Россией и содействуя её стремлению к сохранению территориальной целостности. Пенс однако не дал гарантий, что финансовый пакет поддержки будет предоставлен до истечения его срока действия в конце сентября. Он заявил журналистам, что администрация все еще обдумывает вопрос.
Болгарские власти осудили организованную посольством России в Болгарии выставку, посвященную 75-летию освобождения Центральной и Восточной Европы от нацизма, и призвали российскую дипломатическую миссию "не поддерживать двусмысленное с исторической точки зрение утверждение", что прибытие советских войск в Болгарию было "освобождением".
Открытие подготовленной Российским историческим обществом в Болгарии выставки запланировано на 9 сентября – день вступления советских войск на территорию Болгарии в 1944 году, который до 1989 года был национальным праздником страны.
В официальном заявлении министерства иностранных дел Болгарии подчеркивается, что, несмотря на вклад СССР в разгром нацизма в Европе, "не следует закрывать глаза на то, что штыки советской армии принесли народам в Центральной и Восточной Европе полвека репрессий, подавление гражданских свобод, тупиковое экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских государствах". Далее МИД Болгарии призвал посольство России не поддерживать сомнительную историческую концепцию "освобождения" Болгарии, которая потворствует только определенным политическим силам в этой стране и де-факто является вмешательством в ее внутренние дела.
Посольство России в Болгарии разместило на своей странице в Фейсбуке ответ заявлению болгарского МИД: "Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских архивов. Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы… Мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией".
Переговоры с помощниками лидера итальянской правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини о возможном российском финансировании вели в прошлом году в Москве люди из окружения ультраконсервативного философа и идеолога российских и европейских крайне правых Александра Дугина и советника председателя Госдумы Владимира Плигина. Такое утверждение содержится в расследовании сайтов The Insider и Buzzfeed и группы Bellingcat.
Как утверждалось в их предыдущих расследованиях, 18 октября 2018 года в Москве прошла встреча, в которой участвовали три итальянца, в том числе советник Сальвини Джанлука Савоини, и три россиянина, имена которых не назывались. На переговорах обсуждались возможные поставки нефти из России в Италию, которые должны были быть оформлены так, чтобы процент от поставок получала партия "Лига". В связи с этой встречей прокуратура Италии начала проверку, хотя её участники и говорят, что сделка не состоялась.
В новом расследовании The Insider, Bellingcat и BuzzFeed утверждают, что им удалось установить двух российских участников встречи. Это предположительно Андрей Харченко (который называет себя соратником Александра Дугина) и Илья Якунин, которого The Insider характеризует как менеджера, работавшего в различных компаниях, связанных с государственными инвестициями. В частности, Якунин долгое время работал в компании Якунин отвечал за иностранные инвестиции в компании Агентство прямых инвестиций, которую контролирует компания, сооснователем которой является Плигин.
Как говорится в расследовании, Дугин был оппонентом на защите диссертации Харченко. Последний сопровождает философа во многих зарубежных поездках.
За день до встречи 18 октября помощник Сальвини встречался в Москве с самим Дугиным. Они встречались и в Италии.
Встреча в отеле "Метрополь" прошла во время визита Сальвини в Москву.
Соединённые Штаты во вторник ввели санкции против трёх иранских организаций, занимающихся исследованиями космоса. Об этом объявило министерство финансов США. Речь идёт об Иранском космическом агентстве, Центре космических исследований и Институте исследований в области аэронавтики.
Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя санкции, заявил, что иранские космические агентства имеют прямое отношение к программе развития баллистических ракет.
Соединённые Штаты опасаются, что под прикрытием космической программы Иран может разрабатывать носители, способные угрожать США, в том числе потенциально - и ядерным оружием.
Помпео подчеркнул, что санкции служат предупреждением для международного научного сообщества о том, что ему не следовало бы сотрудничать с Ираном в космической сфере.
На прошлой неделе спутниковая съёмка зафиксировала взрыв на иранском космодроме имени имама Хомейни на севере страны. Там готовилась к запуску ракета-носитель с телекоммуникационным спутником "Нахид-1". Президент США Дональд Трамп разместил снимок предполагаемого места взрыва в твиттере, подчеркнув, что Соединённые Штаты не имели к взрыву отношения.
В Санкт-Петербурге основатель профсоюза "Ученик" Леонид Шайдуров оштрафован на 10 тысяч рублей за проведение одиночного пикета. Такое решение, как сообщается в паблике профсоюза в социальной сети "ВКонтакте", приняла комиссия по делам несовершеннолетних Выборгского района города.
В сообщении говорится, что на процессе Шайдурова пытались запугивать и оскорблять представители обвинения. Школьнику не давали защитить себя, а его характеристика не была принята к сведению. Шайдуров не согласился с решением комиссии и намерен его обжаловать.
Шайдуров был задержан 17 июня за одиночный пикет у комитета по образованию Петербурга. Он требовал прекратить пропаганду "Юнармии", запретить политическое давление на учеников и ввести в школах бесплатное питание.
Ранее сообщалось, что руководство гимназии №622, в которой учится Шайдуров, оказывает на него давление. Кроме того, сотрудники Центра "Э" угрожали школьнику завести уголовное дело об экстремизме.
Гособвинение просит приговорить участников акции протеста в Москве 27 июля Евгения Коваленко к 5 годам лишения свободы и Кирилла Жукова – к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителям власти. Приговоры по обоим делам, как ожидается, будут вынесены в среду.
Суд в Москве рассмотрел оба дела во вторник. Коваленко и Жуков не признали свою вину, поэтому дела не рассматривались в особом порядке.
Жукова обвиняют в том, что он во время несогласованной акции протеста в Москве приподнял забрало шлема сотрудника Росгвардии, а Коваленко – в том, что он бросил урну в полицейского. Адвокаты и сами подсудимые не отрицают, что это имело место, однако заявляют, что эти поступки не должны быть уголовно наказуемыми, поскольку не нанесли и не могли нанести сотрудникам правоохранительных органов вреда. Коваленко в своём последнем слове объяснил свои действия тем, что на его глазах полицейские начали избивать людей.
Ранее во вторник к реальным срокам заключения были приговорены двое участников акции 27 июля, обвиняемых по той же статье. Они признали вину. Егора Подкопаева приговорили к трём годам лишения свободы, Данилу Беглеца – к двум.
В тот же день следствие сняло обвинения в участии в массовых беспорядках с шести человек. Четверых отпустили из СИЗО на свободу, студенту Егору Жукову переквалифицировали обвинение и перевели под домашний арест, как и Сергея Фомина.
Суд в Москве арестовал на 10 суток председателя незарегистрированной Либертарианской партии Сергея Бойко и на 30 суток активиста Марка Гальперина. Их обвинили в участии в несогласованной акции.
Бойко задержали сотрудники полиции во вторник в Москве. Либертарианец заявил, что поводом для этого стал репост видео, в котором юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь призывает принять участие в несогласованном шествии 31 августа. Из-за этой же акции возле своего дома был задержан Гальперин.
Ранее в понедельник за участие в шествии по Бульварному кольцу задерживали Любовь Соболь, муниципального депутата Илью Азара и соратника Навального Николая Ляскина. На них составили административные протоколы, связанные с несогласованной акцией.
Российский политический активист Виталий Шишкин получил убежище в Армении. Об этом Шишкин написал в фейсбуке, подчеркнув, что получил статус беженца "по политическим мотивам".
В миграционной службе Армении официально не подтвердили эту информацию, однако посоветовали ориентироваться на то, что пишет сам Шишкин. Источники армянских СМИ подтверждают, что он действительно получил статус беженца.
Шишкин был одним из лидеров русских националистов в Калуге, организатором "Русских маршей" и общественным активистом. Он участвовал в акциях оппозиции в России и других странах, в том числе в событиях на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и в Евромайдане в Киеве в 2013-14 годах. В 2015 году Шишкин был приговорён в России почти к 4 годам лишения свободы по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и возбуждении ненависти и вражды. Поводом для уголовного преследования стал его призыв провести 18 мая 2014 года "День гнева" на Манежной площади в Москве по образцу киевского Майдана. "Мемориал" признал Шишкина политзаключённым.
Освободившись в январе 2019 года, Шишкин уехал в Армению. В интервью Армянской службе Радио Свобода он подчеркнул, что пересёк границу России легально. В Армении он попросил политического убежища, о чём сообщал ещё в феврале нынешнего года. .
Кабинет министров Бориса Джонсона потерпел во вторник поражение при голосовании в Палате общин по вопросу о Брекзите. Хотя голосование было процедурным, оно стало свидетельством того, что премьер не может опираться на поддержку большинством депутатов выхода из ЕС 31 октября без соглашения с Евросоюзом.
Итоги голосования позволят депутатам в среду обсудить законопроект, внесённый не только оппозиционными политиками, но и рядом оппонентов Джонсона из числа консерваторов. Он предусматривает запрет на выход Британии из ЕС 31 октября, если к этому моменту парламент не одобрит соглашение о Брекзите. Джонсон же ранее обещал, что Британия выйдет из ЕС к 31 октября в любом случае.
После голосования премьер заявил, что если законопроект будет одобрен, он призовёт парламент объявить досрочные выборы, - с тем, чтобы вопрос о Брекзите решал уже новый парламент. Лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что его партия поддержит роспуск парламента только после того, как законопроект, запрещающий "Брекзит без сделки", вступит в силу.
Ранее во вторник кабинет Джонсона формально потерял большинство в Палате общин британского парламента. Один из депутатов во время выступления премьера в парламенте пересел от правящих консерваторов к оппозиционным либеральным демократам. Таким образом, у консерваторов и поддерживающих их североирландских юнионистов стало в парламенте на 1 голос меньше, чем у оппозиции.
Это не влечёт за собой отставку правительства и является скорее символическим выражением того, что премьер не может опираться на парламентское большинство, в том числе по вопросу о Брекзите.
Джонсон заявляет, что хочет до 31 октября заключить с ЕС новый договор о выходе Британии из Евросоюза, и обвиняет своих оппонентов в подрыве своих усилий.
Те, в свою очередь, утверждают, что истинная цель Джонсона - Брекзит любой ценой, пусть даже и вовсе без договора.
Суд в Свердловской области оштрафовал на 20 тысяч рублей пенсионера Петра Кикилыка, который пытался установить в городе Дегтярске памятную табличку бывшему президенту США Ричарду Никсону. Об этом сообщает Znak.com.
По мнению правоохранительных органов, Кикилык организовал несанкционированную акцию во время установки таблички. Пенсионера признали виновным в нарушении порядка проведения массового мероприятия. Адвокаты Кикилыка подали жалобу на решение суда.
Петр Кикилык был задержан полицией в Дегтярске 13 июля. Вместе со своими единомышленниками он пытался установить табличку Ричарду Никсону, который в 1959 году посетил город будучи вице-президентом США.
3 сентября 2004 года в результате штурма школы в Беслане в Северной Осетии, в которой террористы удерживали 1128 заложников, погибли 333 человека, большинство из них – дети. Свыше 800 человек пострадали. Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день.
Спустя 15 лет родственники погибших – а это почти всё население небольшого, всего на 37 тысяч жителей, города – продолжают добиваться от властей России правды о теракте и проведения настоящего расследования. Официальная версия мало кого устраивает, так как расходится с многочисленными свидетельствами выживших и очевидцев, а также с выводами независимых экспертов и расследователей. Радио Свобода собрало главные из этих выводов.
Власти знали о подготовке теракта заранее
За сутки до захвата школы начальнику североосетинского УБОПа Роману Сохиеву, а также начальству местного управления МВД, поступили агентурные сведения о том, что в Беслане планируется теракт, а именно – захват крупного объекта. Никаких мер по предотвращению теракта предпринято не было. Десятки вооружённых террористов беспрепятственно въехали с территории Ингушетии в Северную Осетию, добрались до Беслана и вошли в школу.
Власти называли в несколько раз меньшее число заложников
Спустя сутки после захвата пресс-секретарь президента Серверной Осетии Лев Дзугаев назвал журналистам цифру заложников, находящихся в руках террористов: 354. При этом в списках, которые составляли родственники заложников и которые были переданы в созданный Москвой штаб по их освобождению, уже значились свыше 800 человек.
По свидетельствам самих заложников, услышав сильно заниженную цифру в новостях, один из террористов, Владимир Ходов, вбежал в зал, где удерживалось большинство детей, и прокричал: "Если они думают, что вас 300 человек, то мы сделаем так, чтобы вас здесь столько и осталось!" После этого положение заложников резко ухудшилось: террористы перестали выводить их в туалет и давать им воду. Дети были вынуждены пить собственную мочу.
Журналист "Новой газеты" Елена Милашина, которая в течение 15 лет ведёт собственное расследование бесланской трагедии, предполагает, что власти лгали о количестве заложников намеренно. "Если бы люди узнали, что в школе находится свыше тысячи человек, большинство из которых – дети, общество могло бы потребовать спасти их во что бы то ни стало, в том числе – путём переговоров с террористами", – считает Милашина.
Одним из тех, кто занимался информационным освещением теракта, был Дмитрий Песков, тогда – первый заместитель пресс-секретаря Владимира Путина, сейчас – его пресс-секретарь.
Власти сознательно не шли на переговоры с террористами
По официальной версии, названной в том числе президентом Владимиром Путиным, в течение всех трёх дней захвата школы террористы не шли ни на какие переговоры. Но согласно многочисленным показаниям выживших заложников, захватившие школу неоднократно пытались инициировать их, а один из них – Нурпаши Кулаев – пообещал выпускать по 150 детей в случае приезда в школу каждого, кого требуют террористы в качестве переговорщиков. В частности, боевики требовали президента республики Северная Осетия Александра Дзасохова, президента Ингушетии Мурата Зязикова, советника президента России Асланбека Аслаханова и детского врача Леонида Рошаля. Террористы передали через заложников номер телефона, по которому те могут с ними связаться. В официальном же штабе по освобождению заложников заявили, что этот телефон не работает, хотя позже Аслаханову и Рошалю именно по нему удалось связаться с находящимися в школе боевиками.
В итоге Кремль так и не дал санкции на ведение переговоров. В частности, тогдашний заместитель министра МВД Михаил Паньков предупредил Дзасохова о том, что если он попробует войти в школу, то его арестуют.
При этом экс-президент Ингушетии Руслан Аушев, вошедший в школу по собственной инициативе, уговорил террористов выпустить грудных детей и их матерей – всего 26 человек.
Также провести переговоры с террористами об освобождении заложников были готовы один из лидеров чеченских сепаратистов Аслан Масхадов и премьер-министр самопровозглашённой республики Ичкерия Ахмед Закаев. В качестве гарантии собственной безопасности они поставили условие: чтобы до Беслана их сопровождали корреспондент "Новой газеты" Анна Политковская и корреспондент Радио Свобода Андрей Бабицкий. Журналисты ответили согласием и собирались вылететь на встречу с Масхадовым и Закаевым, однако Бабицкий по надуманным причинам был задержан полицией в московском аэропорту, а Анна Политковская была отравлена неизвестным веществом в самолёте, предположительно – через чай или влажную салфетку.
Руслан Аушев считает, что в Кремле отказались от переговоров, поскольку не хотели видеть в качестве главного посредника Масхадова.
Власти врали о том, что у террористов не было требований
Владимир Путин на встрече с родственниками погибших, которая прошла спустя год после теракта, утверждал, что террористы "ничего не требовали". При этом у захвативших школу были совершенно конкретные требования, центральные из которых – вывод российских войск из Чечни и прекращение военных действий. Через заложников террористы передали видеокассету с прямым обращением к Путину Шамиля Басаева. Впоследствии федеральные СМИ объявили, что кассета оказалась пустышкой.
Боевики также передали письмо Путину через Руслана Аушева. По словам бывшего президента Ингушетии, в нём они, в обмен на выполнение требований, обязывались прекратить вооружённые действия против России, войти в СНГ и остаться в рублёвой зоне. В числе прочего террористы предупреждали, что в случае штурма за каждого убитого боевика будут расстреливать по 50 заложников.
Штурм школы начался после её обстрела извне
По официальной версии следствия, штурм школы спецназ и военные начали вынуждено – после того, как боевики взорвали две самодельные бомбы в спортзале, где находилось большинство заложников. Первая из бомб была закреплена в баскетбольном кольце, вторая – под подоконником. Однако по показаниям выживших заложников, первый взрыв произошёл в противоположном конце зала, в 18 метрах от того места, на которое указывало следствие, а через весь зал пролетел огромный огненный шар, как от выстрела из огнемёта. Как следует из показаний свидетелей, ни одно взрывное устройство, установленное террористами, не взрывалось.
Юрий Савельев, военный эксперт, экс-депутат Госдумы и член парламентской комиссии по расследованию теракта, созданной в 2004 году, утверждает, что взрывы произошли в результате обстрела школы с крыш двух близлежащих к ней домов. Комиссия обнаружила на крышах тубусы от огнемётов. Впоследствии во время штурма – как по утверждению очевидцев, так и по утверждению Савельева – школа обстреливалась из тяжёлого вооружения и оружия "неизбирательного действия". В частности, из танков велась стрельба по зданию столовой, в которой на тот момент находились около 300 заложников.
Большинство заложников погибли во время штурма
Российское следствие утверждает, что все 333 заложника погибли в результате взрыва бомбы, заложенной террористами в спортзале. Согласно же докладу Юрия Савельева, большая часть заложников погибла в ходе штурма и совсем в другом крыле школы, которое даже не было заминировано. Это крыло школы – южное – было снесено в ночь с 3 на 4 сентября, как считают родственники погибших, чтобы уничтожить следы от снарядов.
Со многими выводами, которые содержатся в докладе Савельева, согласился Европейский суд по правам человека, обязавший правительство России провести новое расследование обстоятельств теракта в Беслане. Также доклад был отправлен лично Путину – это сделал сам Савельев, который хорошо знаком с президентом России ещё по работе в мэрии Санкт-Петербурга. Никакой реакции ни от Путина, ни от его окружения не последовало. Правительство России не возобновило расследование. При этом власти выплатили почти все компенсации, присуждённые ЕСПЧ родственникам жертв Беслана, – около 3 миллионов евро.
Суд в Москве оштрафовал на 300 тысяч рублей незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь. Её обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Об этом сообщает "Апология протеста".
Причиной для штрафа послужил ролик на YouTube, на котором Соболь призвала участвовать в акции против политических репрессий 31 августа в Москве. Ранее оппозиционерка уже несколько раз была оштрафована на общую сумму 900 тысяч рублей из-за участия в несогласованных акциях.
Полиция задержала Соболь в понедельник вечером на выходе из магазина и отвезла в ОВД "Красносельское", где на политика составили протокол и отпустили.
Нидерландские следователи, расследующие обстоятельства катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом 17 июля 2014 года, заинтересованы в том, чтобы пообщаться с находящимся под стражей на Украине Владимиром Цемахом, бывшим участником сепаратистских вооружённых формирований в Донбассе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря международной Совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк.
По словам пресс-секретаря, прокуратура Нидерландов, которая руководит расследованием, заинтересована в том, чтобы Цемах оставался на Украине и был доступен для вопросов следствия. В случае же, если Цемах в рамках обмена заключёнными и удерживаемыми лицами будет передан России, следствие затрудняется сказать, получит ли оно возможность с ним поговорить.
При этом ван де Мосдейк не подтвердила и не опровергла, что Цемах официально является свидетелем или подозреваемым по делу о катастрофе "Боинга". Ранее в украинских СМИ появились неподтверждённые сообщения о том, что в Нидерландах его рассматривают как подозреваемого. Официально подозрения были выдвинуты только в адрес четырёх человек, бывших командиров сепаратистов так называемой "ДНР". Цемаха в их числе нет.
Владимира Цемаха на Украине называют командиром противовоздушной обороны поддерживаемых Россией сепаратистов "ДНР" на том участке, где 17 июля 2014 года был сбит "Боинг". Сам он это отрицает. В нынешнем году Цемах в результате спецоперации Службы безопасности Украины был вывезен в Киев с неподконтрольной Украине территории Донбасса.
В украинской прессе в связи с подготовкой обмена между Россией и Украиной появились сообщения о том, что препятствием для обмена на прошлой неделе могло быть желание России включить Цемаха в списки на обмен, чтобы не дать ему выступить со свидетельскими показаниями по делу о "Боинге". Официально эти сообщения не подтверждает ни украинская, ни российская сторона. Обмена до сих пор не произошло.
"Боинг" был сбит, как установило следствие, из установки "Бук", принадлежавшей российской армии и доставленной на восток Украины. Погибли все, кто был на борту, – 298 человек, большинство – граждане Нидерландов. Ракета была выпущена с подконтрольной сепаратистам территории. Нидерланды и Австралия призвали Россию признать причастность к гибели "Боинга", Россия её отрицает.
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