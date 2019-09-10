Между Евросоюзом и Шиесом. Глеб Яровой - о характере регионов

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Уже в названии заметки – мысль про эту вечную нашу раздвоенность: "не скифы мы, не азиаты мы" и т.д. и т.п. Вся Россия из века в век не может определиться – Европа она или Азия, или ни то, и ни другое, и у страны все-таки, тот самый "особый путь"... Северо-западный регион России в этом смысле особенно примечателен.



Россию и Запад по границам северо-запада объединяет (или разделяет?) две с половиной тысячи километров государственной границы. Сама граница тоже характерной: когда-то она была "железным занавесом", отделявшим социалистический лагерь от капиталистического. Правда, вопреки расхожему мнению, занавес и в самые махровые советские годы не был непреодолимым. Еще с 1970-х годов в Норвегии, Финляндии, Швеции и СССР поочередно, раз в несколько лет, проводились Дни мира Северного Калотта, когда в одном из северных городов собирались делегации из соседних стран и (под строгим контролем спецслужб) обсуждали вопросы мира и разоружения.

В 1970-х же капиталистическая Финляндия построила в социалистической Карелии Костомукшский горно-обогатительный комбинат и фактически город Костомукшу, до сих пор, на мой взгляд, один из самых благополучных и удобных для жизни малых городов европейской части России. Большинство городов Северо-Запада задолго до распада СССР обзавелось побратимами далеко за пределами соцлагеря, и обмен официальными делегациями, школьниками, туристическими группами был здесь вполне привычен. Наконец, в 1987 году именно здесь, на Севере, Михаил Горбачев произнес так называемую мурманскую речь, положившую начало многостороннему и многоплановому сотрудничеству между СССР и северными странами, и приблизившую окончание холодной войны.

Здесь в начале 1990х возникли первые крупные международные и трансграничные ассоциации – Совет государств Балтийского моря и Баренцев Евро-Арктический регион. Их главная миссия по сей день – развитие добрососедского сотрудничества между Россией и Западом, поддержание диалога между государствами и между людьми даже тогда, когда, казалось бы, доверие утрачено и дружба невозможна. Но – вот парадокс! – именно здесь, на Севере, на границе между Россией и Норвегией, между Евразийским союзом и блоком НАТО, уже много лет расположен единственный участок границы с безвизовым режимом для жителей приграничных районов.

Впрочем, здесь же, на Севере, порой незаметно, а порой неприкрыто происходит противостояние двух систем, двух миров. Не зря Сэмуэл Хантингтон назвал границу между Россией и Евросоюзом и НАТО цивилизационным разломом. Военные учения по обе стороны границы, ядерные ракетоносцы, арктические бригады, системы противоракетной обороны являются такими же эпизодами реальности, как северное сияние, белые медведи и Ледовитый океан.

Здесь Россия пытается всей мощью Северного флота защитить "национальное достояние", измеряемое в наших широтах в баррелях нефти и кубометрах природного газа. Хотя при нынешнем уровне технологического (недо)развития, помноженном на западные санкции, самые лакомые запасы углеводородов будут недоступны, полагаю, ещё долгие годы. Подтверждение тому – неудачная попытка разработки Штокмановского газового месторождения и неоднозначный успех добычи нефти на платформе "Приразломная" (б/у нефтяная платформа Hutton, построенная в 1982 году для добычи нефти в Северном море у берегов Великобритании, купленная и отреставрированная в Мурманске). Впрочем, на крайнем Севере есть и другие ресурсы, которые Москва хочет защищать от таинственных врагов.

Люди Севера не боятся не только холодов, но и протестов: они отстаивают свои права, свободу слова, природу



Кроме того, стратегический военный потенциал можно использовать для защиты и развития судоходства по Северному морскому пути, самому короткому пути из Европы в Азию. Тающий арктический лед внушает скромный оптимизм Росатому, владельцу единственного в мире атомного ледокольного флота, и веру в то, что услуги по сопровождению грузов будут пользоваться возрастающим спросом у крупных судовладельцев, позволят зарабатывать и поддерживать экономику прибрежных регионов и вымирающих арктических поселений, повысить уровень жизни населения.

Санкт-Петербург – "северная", "культурная" столица и кузница кадров для современной российской элиты. Город делегировал в большую политику тандем "Медвепут", бессменно (или посменно) правящий Россией два десятилетия. Вместе с тандемом в верхние слои российского политического водохранилища вынесло не только крупную и опытную рыбу – людей, имевших отношение к политическому или финансовому менеджменту на уровне крупного города, или, на худой конец, кадровых офицеров спецслужб, – но и рыбку поменьше, сумевшую за последние 20 лет нарастить достаточно собственного жира, чтобы закрепиться в списках самых влиятельных людей страны. Эти люди – хорошо ли, плохо ли (тут всё на свои места расставит история) – управляют страной и несут ответственность за её судьбу. Как и те, кто их выбирает и поддерживает. К слову, в родном Петербурге и соседних регионах популярность тандема и поддерживаемой им партии власти до последнего времени была относительно низкой. На выборах 2012 года в большинстве регионов Северо-Запада Владимир Путин набрал от 50 до 60% голосов, что несколько ниже, чем в среднем по стране (63,6%). К 2018 году ситуацию с рейтингом и выборными процедурами взяли под контроль, и показатели Путина во всех регионах СЗФО взлетели на 10-15% (впрочем, как и по всей стране).

Люди – вот настоящее богатство региона, который когда-то называли "Русским Севером", но правильнее называть его севером мультиэтническим. Кроме представителей титульных наций и национальностей, здесь живут разные коренные народы и этно-культурные группы – от транснациональных саамов до крайне немногочисленных представителей народов ижора и водь, чья языки находятся на грани исчезновения.

Жители Северо-Запада, так сложилось исторически, – образованные, независимые, по-европейски мыслящие люди. Сегодня мы чаще других бываем за границей (и не забываем тратить там деньги). В последние годы, правда, стали более сговорчивыми, всё реже вспоминаем вечевые традиции новгородской и псковской республик. Почти не вспоминаем Ухтинскую республику и Ингрию, не мечтаем о "поморском возрождении", поддавшись навязанным Москвой обвинениям в экстремизме и "возбуждении ненависти и вражды". И всё же люди Севера не боятся не только холодов, но и протестов: они отстаивают свои права, свободу слова, природу. Название станции Шиес, затерянной на границе Архангельской области и республики Коми, стало нарицательным, превратилось в символ гражданского активизма и пример для тех, кто считает важным заботу не только о себе, но и о будущих поколениях.

Глеб Яровой - политолог

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