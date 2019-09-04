Кабинет министров Бориса Джонсона потерпел во вторник поражение при голосовании в Палате общин по вопросу о Брекзите. Хотя голосование было процедурным, оно стало свидетельством того, что премьер не может опираться на поддержку большинством депутатов выхода из ЕС 31 октября без соглашения с Евросоюзом.

Итоги голосования позволят депутатам в среду обсудить законопроект, внесённый не только оппозиционными политиками, но и рядом оппонентов Джонсона из числа консерваторов. Он предусматривает запрет на выход Британии из ЕС 31 октября, если к этому моменту парламент не одобрит соглашение о Брекзите. Джонсон же ранее обещал, что Британия выйдет из ЕС к 31 октября в любом случае.

После голосования премьер заявил, что если законопроект будет одобрен, он призовёт парламент объявить досрочные выборы, - с тем, чтобы вопрос о Брекзите решал уже новый парламент. Лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что его партия поддержит роспуск парламента только после того, как законопроект, запрещающий "Брекзит без сделки", вступит в силу.

Ранее во вторник кабинет Джонсона формально потерял большинство в Палате общин британского парламента. Один из депутатов во время выступления премьера в парламенте пересел от правящих консерваторов к оппозиционным либеральным демократам. Таким образом, у консерваторов и поддерживающих их североирландских юнионистов стало в парламенте на 1 голос меньше, чем у оппозиции.

Это не влечёт за собой отставку правительства и является скорее символическим выражением того, что премьер не может опираться на парламентское большинство, в том числе по вопросу о Брекзите.

Джонсон заявляет, что хочет до 31 октября заключить с ЕС новый договор о выходе Британии из Евросоюза, и обвиняет своих оппонентов в подрыве своих усилий.

Те, в свою очередь, утверждают, что истинная цель Джонсона - Брекзит любой ценой, пусть даже и вовсе без договора.