Юрий Дудь в документальном фильме о теракте в Беслане показал Марину Дучко, одну из жертв трагедии, который на момент захвата заложников в школе №1 было 25 лет. 1 сентября 2004 года Дучко привела на линейку сына и сестру и тоже оказалась в числе заложников.

Во время штурма девушку ранило осколком в позвоночник. После операции в Москве Дучко обещали, что она снова сможет ходить, но для этого была нужна качественная реабилитация. Получить её в России девушка не смогла и осталась прикована к коляске.

В интервью Дудю Дучко рассказала, что сейчас в качестве помощи государство предоставляет ей как раз только инвалидную коляску – раз в четыре-шесть лет. Женщина также рассказала, что получает пенсию в размере 13 тысяч рублей и, чтобы заработать, продаёт через инстаграм фиалки, которые сама растит дома.

Дудь показал в своём фильме аккаунт Дучко и оставил ссылку на него в описании видео. В итоге за два дня на Дучко подписались более 40 тысяч человек, тогда как до выхода фильма у неё было около 400 подписчиков. Ей оставляют комментарии с пожеланиями здоровья и, кроме этого, у неё раскупили все цветы. Об этом сама Дучко рассказала изданию TJ: "У меня раскупили все цветы! И заказы ещё поступают. Так что приходится откладывать их аж на следующий год".

Фильм Дудя о Беслане (на момент публикации) набрал в YouTube почти 8 миллионов просмотров.

Жертвами теракта в Беслане, по официальным данным, стали 334 человека, в том числе 186 детей.