В Италии сформирован новый кабинет. Сальвини остался в оппозиции

В Италии после распада правящей коалиции сформирован новый кабинет министров.

Премьером останется Джузеппе Конте, однако на министерских постах произошли существенные изменения. Это связано с тем, что кабинет покинула правопопулистская партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини, которого называют прокремлёвским политиком.

Правительство теперь будет левоцентристским. В него вошли 10 представителей популистского "Движения пяти звёзд", 9 министров от Демократической партии, которая ранее была в оппозиции, 1 представитель левой партии "Равные и свободные" и 1 беспартийный министр - это Лючиана Ламборджезе, которая вместо Сальвини возглавит министерство внутренних дел.

Лидер "Движения пяти звёзд" Луиджи ди Майо станет министром иностранных дел. Пост министра экономики и финансов займёт Роберто Гуалтьери, бывший глава комитета Европарламента по экономическим и монетарным вопросам.

Ожидается, что новый кабинет займёт более проевропейскую позицию, чем предыдущее правительство, которое - благодаря присутствию в нём сторонников Сальвини - нередко вступало в споры с ЕС, в частности, по вопросу о миграции.

Новое правительство Италии официально примет присягу в четверг утром.