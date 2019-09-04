Лидера "Партии перемен" Александра Соловьёва арестовали на 20 суток

Тверской суд Москвы арестовал на 20 суток главу столичного отделения "Партии перемен" и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева. Его признали виновным в повторном нарушении правил организации митинга в связи с несогласованной акцией оппозиции в центре Москвы 31 августа.

Ранее Соловьёв отбыл восемь суток административного ареста за другую акцию, которая прошла 27 июля.

На 31 августа оппозиция подавала в мэрию несколько заявок на проведение митинга и шествия против политических репрессий, а также за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Все заявки были отклонены.

После этого один из незарегистрированных кандидатов, Любовь Соболь, призвала москвичей пройти мирным шествием от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади. Шествие стало единственной за последние два месяца акцией протеста, на которой полиция не задерживала и не арестовывала протестующих. Однако позже в МВД всё же завели административное дело о нарушении закона о митингах.

По обвинению в организации шествия активист Марк Гальперин получил 30 суток ареста, Сергей Бойко – 10 суток, а Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей.