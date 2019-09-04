США расширили санкции против Ирана из-за поставок нефти в Сирию

Министерство финансов США расширило санкции в отношении Ирана, сообщается на сайте ведомства.

В санкционный список вошли девять физических лиц, 16 компаний и шесть нефтяных танкеров. Предположительно, они представляют собой крупную транспортную сеть, которая оказывает финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и проиранской радикальной группировке "Хезболла". Также, по данным министерства, они поставляли Сирии нефть на десятки миллионов долларов в нарушение международных санкций под управлением КСИР.

Американское ведомство заморозило все активы указанных лиц в стране и запретило американским гражданам и компаниям вести с ними дела.

Под санкции попал бывший иранский министр нефти Ростам Касеми, а также подразделение индийской компании, связанное с иранским танкером Adrian Darya. Он ходит в Средиземном море с тех пор, как в июле его освободили власти Гибралтара.