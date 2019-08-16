Задержанный иранский нефтетанкер покидает Гибралтар

Власти Гибралтара позволили задержанному ранее иранскому нефтяному танкеру Grace 1 покинуть порт в четверг, несмотря на возражения США. Тегеран официально заверил правительство Гибралтара в том, что судно не будет транспортировать нефть в Сирию.

Гибралтар получал несколько заявок от Вашингтона на арест судна. Однако, сообщалось, что официального прошения подано не было. Американская генпрокуратура эту информацию не комментировала.

Ранее разбирательство в отношении экипажа судна было прекращено. Обвинения против капитана и членов команды Grace 1 отозваны.

4 июля власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, задержали иранский танкер Grace 1, посчитав, что он везет нефть на завод в Сирию в нарушение международных санкций. Спустя две недели Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его экипаж в нарушении правил международного судоходства.