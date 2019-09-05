Япония пообещала дать "надлежащий ответ" на открытие российского рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.

Пока не известно, будет ли Токио выражать официальный протест России. Однако Ёсихидэ Суга отметил, что позиция Японии по Курильским островам не изменилась – Токио по-прежнему считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими "северными территориями". Из-за этого между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор по итогам Второй мировой войны.

4 сентября российскому президенту Владимиру Путину в рамках Восточного экономического форума показали новый рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан. Его открытие обсуждалось и во время переговоров между Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В июле Россия отказалась от переговоров с Японией о передаче двух из четырёх островов Южных Курил в рамках обсуждения заключения мирного договора между странами. Одной из причин отказа от переговоров называются опасения России в связи с тесными отношениями между Японией и США, а также возможность ухудшения отношения жителей России к власти из-за компромисса с Японией.