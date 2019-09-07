Искусство протеста. Эфир в 19:00

Когда флешмоб, перфоманс и хэппенинг понятны любому прохожему и как реагирует на арт-акции власть?
Артивизм как явление обсуждаем со сторонником "Бессрочного протеста" Владиславом Дудиным, научным сотрудником Лаборатории теоретической фолклористики ШАГИ ИОН РАНХиГС Сергеем Беляниным и художником Артемом Лоскутовым.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, в семь часов вечера.
Видео будет доступно сразу после выхода программы в эфир.
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