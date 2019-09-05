Кремль обсуждает возможность создания системы учёта интернет-пользователей

Сотрудники Кремля и профильных министерств обсуждают возможность создания единой государственной системы интернет-статистики, которая будет учитывать просмотры статей и видео и показы рекламы в интернете. Об этом пишет в четверг газета "Ведомости".

Государство хочет чётко понимать, какую информацию смотрят его граждане в сети и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение, рассказывают собеседники "Ведомостей". Текущие системы статистики не устраивают чиновников своей разрозненностью. Например, администрации президента не удалось достоверно оценить аудиторию онлайн-просмотров прямой линии Владимира Путина в июне 2019 года, утверждают источники издания.

Кроме того, система интернет-учета поможет профильным министерствам оценивать показы российских сериалов и фильмов и мониторить объёмы рекламного рынка, что поможет точнее рассчитывать налогообложение.

Каким образом Кремль убедит площадки устанавливать счётчик — не сообщается. Если статистику установят несколько крупнейших площадок, он может стать "золотым стандартом", — считает замминистра связи Алексей Волин. Тогда те площадки, которые от него откажутся, начнут терять рекламодателей, думает он.