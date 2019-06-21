Рейтинги "Прямой линии с Путиным" в Москве показали минимум с 2013 года

Рейтинг ежегодной "Прямой линии с Владимиром Путиным" среди жителей Москвы оказался минимальным с 2013 года. Об этом сообщает РБК ссылаясь на предварительные данные компании Mediascope.

Рейтинг трансляции составил 6,8 процентов. Это количество смотревших "Прямую линию" от общей численности населения Москвы. Доля телевизионной аудитории составила 52,5 процента. Всего трансляцию смотрело около миллиона москвичей. При этом, согласно опубликованным данным, жителей столицы больше заинтересовала вторая часть передачи.

Таким образом рейтинг "Прямой линии с Путиным" среди москвичей снижается четвертый год подряд. В 2015 году рейтинг по Москве составил 12,7 процентов, а доля аудитории 61,6 процентов. В 2018 уже рейтинг снизился до 8,1 процента, а доля телевизионной аудитории составила 54,1 процента.

В прошлом году трансляцию смотрело около 6 миллионов россиян, что стало минимальным показателем с 2011 года. Данными о рейтинге "Прямой линии" по всей России в 2019 году Mediascope в данный момент не располагает.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" прошла 20 июня. Президент ответил на 81 вопрос. Трансляция продолжалась чуть более четырёх часов.