Иран подтвердил планы сократить обязательства по ядерной сделке

Иран подтвердил, что 6 сентября начнёт реализацию третей фазы сокращения своих обязательств по ядерной сделке, преступив, в частности, к исследованиям в сфере атома. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани, передаёт местное государственное телевидение.
Договор о свертывании ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой. В 2018 году Вашингтон объявил о выходе из ядерной сделки. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран продолжал тайно разрабатывать ядерное оружие. Из-за этого Вашингтон расширил санкции в отношении Тегерана.
Иранские власти в ответ заявили, что будут постепенно отказываться от пунктов ядерной сделки, пока европейские участники соглашения не обезопасят Тегеран от американских санкций. Если же это произойдёт, Иран обещается вернуться к исполнению договорённостей.
Суд в Киеве освободил из-под ареста под обязательство о явке бывшего командующего силами противовоздушной обороны так называемой "Донецкой народной республики" в городе Снежное Владимира Цемаха. Его могут обменять в Россию, оппозиция просит президента Украины Владимира Зеленского не делать этого, считая его важным свидетелем по делу о крушении малазийского боинга MH17. Трансляцию заседания вела Украинская служба Радио Свобода.
Владимир Цемах возглавлял участок ПВО в Снежном в 2014 году. Его дочь заявила в интервью Би-би-си, что он получил пост после крушения "Боинга". В 2019 году Цемах в результате спецоперации Службы безопасности Украины был похищен на неподконтрольной Украине территории Донбасса и вывезен в Киев.
В украинской прессе в связи с подготовкой обмена между Россией и Украиной появились сообщения о том, что препятствием для обмена могло быть желание России включить Цемаха в списки на обмен, чтобы не дать ему выступить со свидетельскими показаниями по делу о "Боинге". Официально эти сообщения не подтверждает ни украинская, ни российская сторона.
3 сентября пресс-секретарь международной Совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк заявила агентству "Ассошиэйтед пресс", что нидерландские следователи заинтересованы в том, чтобы пообщаться с Цемахом. Означает ли это, что он может стать свидетелем по делу — не сообщается.
04 сентября 40 депутатов европейского парламента обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не включать Цемаха в список обмена с Россией. В тексте отмечается, что Цемах может понадобиться следствию по делу MH-17. Против обмена и с той же аргументацией так же выступает украинская оппозиция.
На Украине бывшего сепаратиста обвиняют в создании террористической группы, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Новость дополняется
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг, который представители оппозиции собирались провести на проспекте Сахарова 14 сентября, через несколько дней после выборов в Мосгордуму.
Как написала у себя в телеграме член совета Партии перемен Эльвира Вихарева, в качестве альтернативной площадки власти предложили улицу Перерва в районе Люблино. В ответе мэрии говорится, что в течение дня 14 сентября на Сахарова будут проводиться "культурно-просветительские и социально-значимые мероприятия".
Вихарева отмечает, что один из предыдущих отказов в проведении митинга на проспекте Сахарова власти объяснили необходимостью его перекрывать, что создаст помехи для транспорта. "В новом отказе эта позиция внезапно изменилась", – пишет член Партии перемен.
Организаторы подавали заявку на митинг численностью в 100 тысяч человек.
Журналисты эстонского телеканала ETV рассказали о секретной американской базе на территории страны. По данным авторов расследования, именно на неё Вашингтон выделил в этом году более 15 миллионов долларов.
Журналисты нашли упоминание о договоре в документах Пентагона. Чтобы оказаться на территории самой базы, им понадобилось почти полгода переговоров. Раскрывать её местонахождение они не стали, однако рассказали, что деньги (15 миллионов долларов) были выделены для строительства тренировочного лагеря – казармы, тира, оружейного склада и башни для сушки парашютов.
Спецподразделение армии США находится в Эстонии с 2014 года. Причиной размещения стала аннексия Крыма, рассказал журналистам ETV полковник армии США, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер. Информация о том, сколько человек входит в подразделение, является государственной тайной, подчеркивается в расследовании ETV.
Официального подтверждения информации эстонских журналистов со стороны Вашингтона не поступало.
Сотрудники Кремля и профильных министерств обсуждают возможность создания единой государственной системы интернет-статистики, которая будет учитывать просмотры статей и видео и показы рекламы в интернете. Об этом пишет в четверг газета "Ведомости".
Государство хочет чётко понимать, какую информацию смотрят его граждане в сети и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение, рассказывают собеседники "Ведомостей". Текущие системы статистики не устраивают чиновников своей разрозненностью. Например, администрации президента не удалось достоверно оценить аудиторию онлайн-просмотров прямой линии Владимира Путина в июне 2019 года, утверждают источники издания.
Кроме того, система интернет-учета поможет профильным министерствам оценивать показы российских сериалов и фильмов и мониторить объёмы рекламного рынка, что поможет точнее рассчитывать налогообложение.
Каким образом Кремль убедит площадки устанавливать счётчик, не сообщается. Если статистику установят несколько крупнейших площадок, он может стать "золотым стандартом", считает замминистра связи Алексей Волин. Тогда те площадки, которые от него откажутся, начнут терять рекламодателей, думает он.
Япония пообещала дать "надлежащий ответ" на открытие российского рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.
Пока не известно, будет ли Токио выражать официальный протест России. Однако Ёсихидэ Суга отметил, что позиция Японии по Курильским островам не изменилась – Токио по-прежнему считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими "северными территориями". Из-за этого между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор по итогам Второй мировой войны.
4 сентября российскому президенту Владимиру Путину в рамках Восточного экономического форума показали новый рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан. Его открытие обсуждалось и во время переговоров между Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
В июле Россия отказалась от переговоров с Японией о передаче двух из четырёх островов Южных Курил в рамках обсуждения заключения мирного договора между странами. Одной из причин отказа от переговоров называются опасения России в связи с тесными отношениями между Японией и США, а также возможность ухудшения отношения жителей России к власти из-за компромисса с Японией.
Руководство московской Высшей школы экономики (ВШЭ) потребовало от студенческого издания Doxa не проводить на празднике вуза 5 сентября сбор писем для политзаключённых и викторину на знание своих прав.
Мероприятие было анонсировано вчера вечером, накануне Дня Вышки, который сегодня пройдёт в московском парке Горького. Doxa пишет, что главному редактору издания Армену Арамяну после этого позвонил исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин. Он якобы в грубой форме потребовал отменить заявленные активности.
Утверждается, что затем Солодухин в письме пригрозил организаторам мероприятий запретом на участие в празднике. Он заявил, что перечень активностей не соответствует первоначальной заявке, в которой была анонсирована презентация журнала и короткие интервью с гостями Дня Вышки.
Редакция Doxa, в свою очередь, настаивает, что мероприятия были согласованы с несколькими менеджерами ВШЭ. Те подтвердили, что они не противоречат правилам университета и соглашению с парком Горького.
Телеканал "Дождь" приводит выдержки из развернутого ответа представителя ВШЭ Солодухина, отправленного главреду Doxa Арамяну. В нём утверждается, что последний решил изменить программу менее чем за день до Дня Вышки, придав ей правозащитный характер. Солодухин предложил сосредоточиться на заявленной ранее программе, согласно которой Doxa – это журнал о реалиях университета. При этом он назвал активную гражданскую позицию студентов ВШЭ заслуживающей уважения, но подчеркнул, что среди учащихся найдутся и те, кто её не разделяет.
В Ростове-на-Дону сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали члена предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в городскую думу Анастасии Шевченко. Николай Шатунов выходил из типографии с агитационными листовками, сообщает "Юг. МБХ медиа".
Полицейские назвали причиной задержания Шатунова необходимость установить его личность, хотя у активиста был с собой паспорт. Позднее на него составили административный протокол о невыполнении требования сотрудника полиции. Что требовали от Николая Шатунова работники Центра "Э", не уточняется.
Листовки, которые были у активиста, содержат информацию о том, почему Анастасию Шевченко, которая была членом федерального совета "Открытой России", не допустили до участия в выборах в городскую думу Ростова-на-Дону. В конце листовки содержится призыв "проголосовать по совести" или испортить бюллетень.
В начале августа активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко, находящуюся под домашним арестом по делу о "нежелательной организации," не допустили к выборам в городскую думу Ростова-на-Дону. Часть подписей, собранных её штабом, избирательная комиссия признала недействительными. Шевченко настаивает, что её не пускают на выборы по политическим мотивам.
Телефонные номера более чем четырёхсот миллионов пользователей социальной сети Facebook оказались в открытом доступе. Об этом в среду вечером сообщило издание TechCrunch.
На сервере, который не защищён паролем, находятся сотни миллионов записей, содержащих уникальные номера пользователей соцсети, а также их телефоны. Если первые являются общедоступными данными, то вторые не попадали в открытый доступ с тех пор, как Facebook ограничила возможность их просматривать.
Как отмечает TechCrunch, некоторые записи также содержали имена пользователей, сведения об их поле и стране проживания. В базе оказались номера 133 миллионов учётных записей жителей США, 50 миллионов записей жителей Вьетнама и 18 миллионов аккаунтов жителей Великобритании.
Издание подчёркивает, что попадание этих данных в открытый доступ делает пользователей уязвимыми для спама и мошенничества с подменой SIM-карт.
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал в среду "неприемлемой" ситуацию, когда Турция и другие развивающиеся страны не имеют права иметь ракеты с ядерными боеголовками.
На выступлении в турецком городе Сивас перед сторонниками правящей партии Эрдоган посетовал, что государства, которые уже имеют ядерное оружие, оказывают активное давление на других с тем, чтобы не допустить приобретения ими военных ядерных технологий.
Упомянув ракеты с ядерными боеголовками, президент Турции сказал (перевод агентства Reuters), что такая ситуация "неприемлема" для него, однако не уточнил, собирается ли Анкара приобретать или разрабатывать оружейные ядерные технологии. Турция подписала Договор о нераспространении ядерного оружия в 1980 году, а также подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1996 году.
Эрдоган упомянул Израиль, до которого, по его словам, никто "не может дотронуться", потому что он обладает ядерным оружием. Израиль никогда не подтверждал или отвергал наличие у него ядерного оружия, но по мнению многих наблюдателей Израиль располагает значительным ядерным арсеналом.
Заявления Эрдогана прозвучали на фоне напряжённости между Анкарой и Вашингтоном в связи с закупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В ответ США пригрозили санкциями, однако Эрдоган заявил, что российское вооружение ему нужно для оборонных целей и что он готов рассмотреть варианты закупок схожих американских систем ПРО, если они будут предложены на аналогичных условиях.
Турция давно утверждает, что ей срочно нужны системы противовоздушной обороны для противодействия угрозе безопасности из-за гражданской войны в соседней Сирии.
В Петербурге представили доклад "В защиту человеческого достоинства" по общественному расследованию разгона шествия 1 мая. Его провели члены городского Правозащитного совета.
Исследование основано на 30 интервью с участниками шествия и видеоматериалах. По мнению авторов доклада, полицейские допустили нарушения российских и городских законов, разогнав силой мирную демонстрацию.
Правозащитники просят городские власти пересмотреть законодательство об уличных акциях, а руководство МВД – провести служебное расследование на предмет превышения должностных полномочий полицейскими.
Выступающие также упомянули о судебных исках к городской администрации, прокуратуре и руководству полиции от тех граждан, которые, по их мнению, были неправомерно задержаны или избиты правоохранителями. Авторы доклада предполагают, что количество исков будет расти.
Министерство финансов США расширило санкции в отношении Ирана, сообщается на сайте ведомства.
В санкционный список вошли девять физических лиц, 16 компаний и шесть нефтяных танкеров. Предположительно, они представляют собой крупную транспортную сеть, которая оказывает финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР) и проиранской радикальной группировке "Хезболла". Также, по данным министерства, они поставляли Сирии нефть на десятки миллионов долларов в нарушение международных санкций под управлением КСИР.
Американское ведомство заморозило все активы указанных лиц в стране и запретило американским гражданам и компаниям вести с ними дела.
Под санкции попал бывший иранский министр нефти Ростам Касеми, а также подразделение индийской компании, связанное с иранским танкером Adrian Darya. Он ходит в Средиземном море с тех пор, как в июле его освободили власти Гибралтара.
Иранский президент Хасан Роухани объявил о третьем этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Его реализация начнётся в пятницу, 6 сентября. В рамках этого этапа предусмотрено повышение уровня обогащения урана и возобновление деятельности реактора, способного производить оружейный плутоний.
На заседании суда в Москве прокуратура потребовала четыре с половиной года лишения свободы для активиста Константина Котова. Его обвиняют в неоднократном нарушении закона о митингах (так называемой "дадинской статье"). Об этом сообщает "Медиазона".
Приговор Котову будет вынесен в четверг, 5 сентября. Одним из поводов для преследования активиста стало его участие в прогулке после митинга против политических репрессий и за регистрацию независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа. Правозащитный центр "Мемориал" признал активиста политическим заключённым.
В своём последнем слове активист сказал, что "судят не его, а право на свободу собраний".
Министр обороны США Марк Эспер одобрил переброску 3,6 миллиарда долларов, выделенных в бюджете на строительство военных объектов, на сооружение 280-километрового участка заграждений на границе с Мексикой.
Строительство пограничной стены или барьера было ключевым предвыборным обещанием президента Дональда Трампа, однако демократы в Конгрессе отказались выделять на него достаточные средства. Президент запрашивал более 6 миллиардов долларов, Конгресс выделил лишь около 1 миллиарда. Трамп, воспользовавшись введённым им режимом чрезвычайного положения на границе, распорядился выделить недостающие средства из бюджета военного ведомства.
По словам представителей Пентагона, половина денег будет взята из военных проектов на территории США, а вторая половина – из проектов в других странах, сообщает "Голос Америки".
Демократы подвергли решение министерства обороны резкой критике. Они указывают на то, что переброска средств затронет сооружение 127 военных объектов, что, по их утверждениям, подорвёт качество жизни и боевой дух американских войск.
В Пентагоне заявляют, что завершение строительства стены позволит сократить число военных, которые сейчас размещены на границе по распоряжению Трампа для предотвращения нелегальной миграции.
Министр культуры России Владимир Мединский назвал увлечение взрослых людей комиксами "убожеством". По словам чиновника, графические романы предназначены для тех, кто плохо умеет читать, и детей. Об этом сообщает ТАСС.
Так Мединский прокомментировал популяризацию истории среди молодёжи. По словам министра, нужно объяснять исторические моменты так, чтобы они были понятны ребёнку. Он высказался резко против формата комикса, заявив, что графические романы – "это жевательная резинка, это не еда".
Ранее министр культуры называл людей, ведущих дискуссии о подлинности подвига 28 панфиловцев, "мразями кончеными", поклонников группы "Гражданская оборона" и творчества Егора Летова "маргиналами", а комедию "Смерть Сталина" режиссёра Армандо Ианнуччи "глумлением над историей".
Тверской суд Москвы арестовал на 20 суток главу столичного отделения "Партии перемен" и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Соловьева. Его признали виновным в повторном нарушении правил организации митинга в связи с несогласованной акцией оппозиции в центре Москвы 31 августа.
Ранее Соловьёв отбыл восемь суток административного ареста за другую акцию, которая прошла 27 июля.
На 31 августа оппозиция подавала в мэрию несколько заявок на проведение митинга и шествия против политических репрессий, а также за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Все заявки были отклонены.
После этого один из незарегистрированных кандидатов, Любовь Соболь, призвала москвичей пройти мирным шествием от Чистопрудного бульвара до Пушкинской площади. Шествие стало единственной за последние два месяца акцией протеста, на которой полиция не задерживала и не арестовывала протестующих. Однако позже в МВД всё же завели административное дело о нарушении закона о митингах.
По обвинению в организации шествия активист Марк Гальперин получил 30 суток ареста, Сергей Бойко – 10 суток, а Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Корпорация Google и принадлежащий ей видеосервис YouTube заплатят 170 миллионов долларов штрафа за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете. Об этом сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC).
FTC и прокуратура Нью-Йорка утверждают, что YouTube собирал информацию о несовершеннолетних без разрешения взрослых и использовал её для показа таргетированной рекламы. Согласно американскому законодательству, интернет-компании должны получать согласие родителей на сбор и обработку данных пользователей младше 13 лет.
Для Google этот штраф стал самым крупным. Это также крупнейший штраф, который комиссия взыскала по закону о защите конфиденциальности детей в интернете. Закон был принят в 1998 году.
Палата общин британского парламента в среду большинством в 28 голосов приняла в окончательном чтении законопроект, призванный не допустить выхода страны из Евросоюза 31 октября без соглашения с ЕС. Как и ожидалось, документ поддержало подавляющее большинство депутатов от оппозиции, а также более 20 депутатов, исключённых накануне из правящей Консервативной партии – после того как они поддержали рассмотрение законопроекта вопреки позиции премьера Бориса Джонсона.
Законопроект предусматривает, что если до 19 октября Британия не заключит с ЕС соглашение о Брекзите, премьер будет обязан попросить Евросоюз об очередном переносе его даты – с 31 октября на 31 января 2020 года.
Борис Джонсон уже ранее заявил, что это условие для него неприемлемо. Он внёс в парламент предложение провести 15 октября досрочные выборы, чтобы вопрос о Брекзите решал их победитель. Однако полата общин отвергла предложение премьера.
Джонсон ранее заявлял, что Британия в любом случае выйдет из ЕС в конце октября – даже без сделки с Брюсселем. Принятие законопроекта, фактически запрещающего выход из ЕС без договора, и одновременный отказ от досрочных выборов создаст необычную коллизию – премьеру не будет вынесен вотум недоверия, однако он фактически будет лишён полномочий самостоятельно определять политику по вопросу о Брекзите.
Суд в Улан-Удэ обязал Федеральную службу исполнения наказаний выплатить 700 тысяч рублей компенсации Виктору Роганову, которого пытали сотрудники следственного изолятора с целью получить показания. Об этом сообщает организация "Зона права".
По информации правозащитников, в 2013 году сотрудники СИЗО избивали Роганова, который находился под государственной защитой, и требовали дать показания в пользу "криминальных авторитетов Бурятии". Заключенному нанесли более двухсот ударов руками, ногами и дубинками.
В отношении семерых сотрудников СИЗО было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. В 2018 году их приговорили к четырём годам лишения свободы условно и запретили работать в органах власти в течение трёх лет.
Правозащитный центр "Мемориал" признал политическими заключёнными осуждённых по так называемому "московскому делу" к лишению свободы Данила Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко и Ивана Подкопаева, а также обвиняемых в связи с этим делом Айдара Губайдулина, Егора Жукова, Алексея Миняйло, Самариддина Раджабова и Сергея Фомина. Правозащитники потребовали немедленного освобождения этих людей и привлечения к ответственности виновных в их уголовном преследовании и разгонах мирных акций протеста в Москве в июле и августе.
"Московское дело" – собирательное название уголовных дел, возбуждённых в связи с акцией протеста в Москве 27 июля. Представители "Мемориала" ссылаются на свидетельства очевидцев акции 27 июля и анализ видеозаписей и утверждают, что она носила мирный характер и не представляла собой массовых беспорядков. Что же касается насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов – которое инкриминировали четверым уже осуждённым участникам акции, – в "Мемориале" убеждены, что их действия не могли причинить полицейским вреда (так, Данила Беглец схватил полицейского за руку, а Самариддин Раджабов бросил в сторону полиции пластиковую бутылку). Кроме того, в преследовании обвиняемых по "московскому делу" правозащитники видят политический мотив, утверждая, что цель властей – запугать людей и заставить их отказаться от участия в манифестациях оппозиции.
С января по июль смертность от отравления алкоголем в России выросла более чем на 17 процентов в годовом измерении. Такие данные приводит Центр разработки национальной алкогольной политики.
За шесть месяцев 2019 года от отравления спиртным умерли 4 298 человек, или пять человек на 100 тысяч населения.
Наибольший рост смертности – в 12 раз – зафиксирован в Татарстане. За регионом следуют Еврейская автономная область, Тува, Пензенская и Курганские области.
В Москве с января по июль от отравления алкоголем умер 71 человек – это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В Италии после распада правящей коалиции сформирован новый кабинет министров.
Премьером останется Джузеппе Конте, однако на министерских постах произошли существенные изменения. Это связано с тем, что кабинет покинула правопопулистская партия "Лига" во главе с Маттео Сальвини, которого называют прокремлёвским политиком.
Правительство теперь будет левоцентристским. В него вошли 10 представителей популистского "Движения пяти звёзд", 9 министров от Демократической партии, которая ранее была в оппозиции, один представитель левой партии "Равные и свободные" и один беспартийный министр - это Лючиана Ламборджезе, которая вместо Сальвини возглавит министерство внутренних дел.
Лидер "Движения пяти звёзд" Луиджи ди Майо станет министром иностранных дел. Пост министра экономики и финансов займёт Роберто Гуалтьери, бывший глава комитета Европарламента по экономическим и монетарным вопросам.
Ожидается, что новый кабинет займёт более проевропейскую позицию, чем предыдущее правительство, которое – благодаря присутствию в нём сторонников Сальвини – нередко вступало в споры с ЕС, в частности по вопросу о миграции.
Новое правительство Италии официально примет присягу в четверг утром.
Мещанский районный суд Москвы приговорил Евгения Коваленко, участвовавшего в акции оппозиции 27 июля, к трём с половиной годам колонии общего режима, передаёт корреспондент Радио Свобода из зала суда. Обвинение запрашивало для него пять лет колонии. Дело Коваленко было рассмотрено за два дня.
По версии следствия, обвиняемый "силой толкнул обеими руками в область туловища полицейского Евгения Терещенко, отчего тот потерял равновесие и упал с высоты собственного роста на гранитные ступени, испытав физическую боль". Далее Коваленко "схватил обеими руками за бронежилет бойца Нацгвардии Максима Салиева, резко дернул и потащил его на себя, причиняя физическую боль", а затем, "продолжая реализовывать свой преступный умысел, схватил находящийся рядом мусорный бак и бросил его в Салиева, попав в область пояса". Боец Нацгвардии также испытал "физическую боль".
На кадрах, снятых на акции 27 июля, видно, что перед тем, как бросить урну, Коваленко пытался защитить других людей от силового задержания полицейскими. При этом мусорный бак падает рядом с сотрудником Росгвардии – тот даже не шелохнулся. После этого Коваленко попытался убежать, но его догнал и задержал работавший на акции в штатском оперативник Центра "Э" Андрей Разумов.
Сам Коваленко в ходе судебного заседания свою вину не признал. Выступая с последним словом, он заявил, что его "действия были продиктованы беспределом и направлены на то, чтобы воспрепятствовать избиению людей".
Ранее Тверской суд Москвы приговорил участника акции протеста 27 июля Кирилла Жукова к трём годам колонии общего режима. По версии обвинения, Жуков дернул за шлем сотрудника Росгвардии Аскарбека Мадреймова, чем причинил ему физическую боль. Сам Мадреймов рассказывал, что "лямки шлема вдавились в подбородок".
Юрий Дудь в документальном фильме о теракте в Беслане показал Марину Дучко, одну из жертв трагедии, который на момент захвата заложников в школе №1 было 25 лет. 1 сентября 2004 года Дучко привела на линейку сына и сестру и тоже оказалась в числе заложников.
Во время штурма девушку ранило осколком в позвоночник. После операции в Москве Дучко обещали, что она снова сможет ходить, но для этого была нужна качественная реабилитация. Получить её в России девушка не смогла и осталась прикована к коляске.
В интервью Дудю Дучко рассказала, что сейчас в качестве помощи государство предоставляет ей как раз только инвалидную коляску – раз в четыре-шесть лет. Женщина также рассказала, что получает пенсию в размере 13 тысяч рублей и, чтобы заработать, продаёт через инстаграм фиалки, которые сама растит дома.
Дудь показал в своём фильме аккаунт Дучко и оставил ссылку на него в описании видео. В итоге за два дня на Дучко подписались более 40 тысяч человек, тогда как до выхода фильма у неё было около 400 подписчиков. Ей оставляют комментарии с пожеланиями здоровья, и кроме этого, у неё раскупили все цветы. Об этом сама Дучко рассказала изданию TJ: "У меня раскупили все цветы! И заказы ещё поступают. Так что приходится откладывать их аж на следующий год".
Фильм Дудя о Беслане (на момент публикации) набрал в YouTube почти 8 миллионов просмотров.
Жертвами теракта в Беслане, по официальным данным, стали 334 человека, в том числе 186 детей.
Власти Туркмении пытаются помешать гражданам воспользоваться программой переселения в Россию, сообщает Туркменская служба Радио Свобода – Радио Азатлык. Чиновники препятствуют получению необходимых документов для жителей, которые хотят выехать из страны.
На жителей Туркмении распространяется программа по переселению соотечественников в российские регионы, сообщается на сайте российского посольства. По данным Азатлыка, если раньше ей хотели воспользоваться в основном русскоязычные граждане страны, то теперь ей пытаются воспользоваться и туркмены.
"Они не могут оформить заявки, так как не хватает документов из туркменских государственных органов", – сообщает корреспондент Азатлыка и отмечает, что органы власти затягивают выдачу необходимых документов или вообще их не выдают. Из-за этого у российского посольства регулярно выстраиваются очереди.
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