Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал открывать три новые станции городского метрополитена. Об этом он заявил на церемонии их запуска. Станции готовы к работе, но лучше их не открывать, сказал он собравшимся, передаёт издание "Фонтанка".
5 сентября Беглов должен был открыть три станции Фрунзенско-Приморской линии: "Шушары", "Дунайскую" и "Проспект Славы", сообщала ранее "Российская газета". Контракт на их строительство был подписан в 2014 году, но сроки открытия станций несколько раз переносились. В марте крайним сроком открытия называлось 1 сентября, в итоге церемония открытия была назначена на 11 утра 5 сентября.
"Все три станции готовы и работают в тестовом режиме. Огромное вам спасибо, много чего сделали. Хорошо поработали… Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров", – заявил Беглов на открытии станции. Местные жители выстроились у "Проспекта Славы" ещё в восемь утра, отмечает "Фонтанка". Когда будут открыты станции теперь — не сообщается, глава Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин заявил, что это займёт "не более двух недель".
Директор по развитию бизнеса входящей в госкорпорацию "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Неаполе по запросу США. Его подозревают в шпионаже. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
По данным "Фонтанки", Коршунов был задержан в аэропорту 3 сентября, власти США заподозрили его в экономическом шпионаже в период работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Эту должность он занимал в 2009–2017 годах. Речь может идти о хищении информации корпорации General Electric, которую планировалось использовать в интересах нового российского двигателя ПД-14, утверждают "Ведомости". Эти двигатели планируется устанавливать на перспективные российские гражданские лайнеры МС-21.
В посольстве России в Италии не смогли оперативно прокомментировать для РБК задержание сотрудника госкорпорации. Агентство направило запрос в Минюст США. Пресс-служба Ростеха заявила, что госкорпорация разбирается в ситуации и уверена в невиновности своего сотрудника.
Задержание Коршунова прокомментировал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он назвал произошедшее "недобросовестной конкуренцией". По словам Путина, ОДК, создавая новый двигатель, заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций. "Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли", – утверждает президент.
Что известно об Александре Коршунове
Согласно информации на сайте ОДК, Александру Коршунову 57 лет. Он окончил Московский энергетический институт, Дипломатическую академию МИД СССР и Высшую школу экономики. Получил степень магистра делового администрирования в Венском университете экономики и бизнеса.
Работал в МИД СССР и России, занимал должности в аппарате ведомства, был вице-консулом в Стамбуле и первым секретарём Постоянного представительства России при ООН в кенийском Найроби.
В 2003 году он ушёл с дипломатической службы в частный бизнес, был вице-президентом Внешэкономбанка.
Сегодня в Италии должно состояться первое заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции в США, утверждает источник "Ведомостей".
Трое бывших рядовых военнослужащих российской армии, получившие тяжелые ранения во время танковых стрельб, отсудили у Министерства обороны четыре миллиона рублей. Об этом Радио Свобода сообщила правозащитная организация "Зона права".
По решению Лужского городского суда Ленинградской области, Дмитрий Пахмутов получит два с половиной миллиона рублей, Вадим Габдуллин – один миллион, Арсен Османов – полмиллиона. Все они получили ранения во время прохождения срочной службы.
Инцидент произошёл 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области. Во время учений солдат разместили в секторе прямого поражения танковым огнём, не обозначенном красными флажками. В результате 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался на месте. Ещё три срочника получили тяжёлые ранения – переломы, отрыв конечности, массивная кровопотеря и травматический шок.
За это были осуждены два полковника – начальник инженерных войск Денис Горелышев и начальник артиллерийского полигона Виктор Кривошеин. Они получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
Переговоры об обмене заключёнными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной близки к "финализации". Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер также полагает, что обмен будет "масштабным". По мнению Путина, он может послужить "хорошим шагом" к нормализации отношений с Украиной, цитирует агентство ТАСС.
Владимир Путин не назвал дату предполагаемого обмена. Ранее этого не сделал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Источники Интерфакса в дипломатических кругах вчера назвали вероятную дату обмена – 7 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на первые результаты переговоров по обмену в ближайшее время.
Суд в Киеве освободил из-под ареста под обязательство о явке бывшего командующего силами противовоздушной обороны так называемой "Донецкой Народной Республики" в городе Снежное Владимира Цемаха. Его могут обменять на осуждённых в России граждан Украины. Оппозиционные политики просят президента Украины Владимира Зеленского не делать этого, считая Цемаха важным свидетелем по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17. Трансляцию судебного заседания вела Украинская служба Радио Свобода.
Владимир Цемах возглавлял участок ПВО в Снежном в 2014 году. Дочь Цемаха заявила в интервью Би-би-си, что её отец получил этот пост уже после крушения "Боинга". В 2019 году Цемах в результате специальной операции Службы безопасности Украины был похищен на неподконтрольной Украине территории Донбасса и вывезен в Киев.
В украинской прессе в связи с подготовкой обмена между Россией и Украиной появились сообщения о том, что препятствием для обмена могло быть желание России включить Цемаха в списки на обмен. Таким образом, он был бы лишён возможности выступить со свидетельскими показаниями по делу о "Боинге". Официально эти сообщения не подтверждает ни украинская, ни российская сторона.
3 сентября пресс-секретарь международной Совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк заявила агентству Associated Press, что нидерландские следователи заинтересованы в том, чтобы пообщаться с Цемахом. Означает ли это, что он может стать свидетелем по делу, не сообщается.
4 сентября 40 депутатов европейского парламента обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не включать Цемаха в список обмена с Россией. В тексте отмечается, что Цемах может понадобиться следствию по делу MH-17. Против обмена и с той же аргументацией так же выступает украинская оппозиция.
На Украине бывшего сепаратиста обвиняют в создании террористической группы, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг, который представители оппозиции собирались провести на проспекте Сахарова 14 сентября, через несколько дней после выборов в Мосгордуму.
Как написала у себя в телеграм-канале член совета Партии перемен Эльвира Вихарева, в качестве альтернативной площадки власти предложили улицу Перерва в районе Люблино. В ответе мэрии говорится, что в течение дня 14 сентября на Сахарова будут проводиться "культурно-просветительские и социально-значимые мероприятия".
Вихарева отмечает, что один из предыдущих отказов в проведении митинга на проспекте Сахарова власти объяснили необходимостью его перекрывать, что создаст помехи для транспорта. "В новом отказе эта позиция внезапно изменилась", – пишет член Партии перемен.
Организаторы подавали заявку на митинг численностью в 100 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме в четверг, заявил, что участники протестов имеют право выражать своё мнение, но должны при этом действовать в соответствии с законом и руководствуясь "интересами страны и людей", а не "узкокорыстными групповыми интересами".
"И иногда это приводит и к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает её в нужном направлении, чтобы она эффективно решала стоящие перед людьми проблемы", – заявил президент России.
На вопрос, нужно ли мягче относиться к протестующей молодёжи, Путин ответил, что в рамках закона отношение ко всем должно быть одинаковым.
Иран подтвердил, что 6 сентября начнёт реализацию третей фазы сокращения своих обязательств по ядерной сделке, преступив, в частности, к исследованиям в сфере атома. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани, передаёт местное государственное телевидение.
Договор о свертывании ядерной программы Тегерана в обмен на смягчение международных санкций был подписан в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией – с другой. В 2018 году Вашингтон объявил о выходе из ядерной сделки. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран продолжал тайно разрабатывать ядерное оружие. Из-за этого Вашингтон расширил санкции в отношении Тегерана.
Иранские власти в ответ заявили, что будут постепенно отказываться от пунктов ядерной сделки, пока европейские участники соглашения не обезопасят Тегеран от американских санкций. Если же это произойдёт, Иран обещается вернуться к исполнению договорённостей.
Журналисты Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации (ERR) рассказали о секретной американской базе на территории страны. По данным авторов расследования, она была создана после аннексии Крыма, и в этом году Вашингтон выделил на неё дополнительно более 15 миллионов долларов.
Журналисты нашли упоминание о средствах в документах Пентагона. Чтобы оказаться на территории самой базы, им понадобилось почти полгода переговоров. Раскрывать её местонахождение они не стали, однако рассказали, что деньги были выделены для строительства тренировочного лагеря – казармы, тира, оружейного склада и башни для сушки парашютов.
Спецподразделение армии США находится в Эстонии с 2014 года. Причиной размещения стала аннексия Крыма, рассказал журналистам ERR полковник армии США, старший офицер европейских спецподразделений Кевин Стрингер. Информация о том, сколько человек входит в подразделение, является государственной тайной, подчеркивается в расследовании ERR.
Официального подтверждения информации эстонских журналистов со стороны Вашингтона нет.
Сотрудники Кремля и профильных министерств обсуждают возможность создания единой государственной системы интернет-статистики, которая будет учитывать просмотры статей и видео и показы рекламы в интернете. Об этом пишет в четверг газета "Ведомости".
Государство хочет чётко понимать, какую информацию смотрят его граждане в сети и какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение, рассказывают собеседники "Ведомостей". Текущие системы статистики не устраивают чиновников своей разрозненностью. Например, администрации президента не удалось достоверно оценить аудиторию онлайн-просмотров прямой линии Владимира Путина в июне 2019 года, утверждают источники издания.
Кроме того, система интернет-учета поможет профильным министерствам оценивать показы российских сериалов и фильмов и мониторить объёмы рекламного рынка, что поможет точнее рассчитывать налогообложение.
Каким образом Кремль убедит площадки устанавливать счётчик, не сообщается. Если статистику установят несколько крупнейших площадок, он может стать "золотым стандартом", считает замминистра связи Алексей Волин. Тогда те площадки, которые от него откажутся, начнут терять рекламодателей, думает он.
Япония пообещала дать "надлежащий ответ" на открытие российского рыбоперерабатывающего завода на острове Шикотан. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.
Пока не известно, будет ли Токио выражать официальный протест России. Однако Ёсихидэ Суга отметил, что позиция Японии по Курильским островам не изменилась – Токио по-прежнему считает острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи своими "северными территориями". Из-за этого между Россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор по итогам Второй мировой войны.
4 сентября российскому президенту Владимиру Путину в рамках Восточного экономического форума показали новый рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан. Его открытие обсуждалось и во время переговоров между Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
В июле Россия отказалась от переговоров с Японией о передаче двух из четырёх островов Южных Курил в рамках обсуждения заключения мирного договора между странами. Одной из причин отказа от переговоров называются опасения России в связи с тесными отношениями между Японией и США, а также возможность ухудшения отношения жителей России к власти из-за компромисса с Японией.
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