Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал открывать три новые станции городского метрополитена. Об этом он заявил на церемонии их запуска. Станции готовы к работе, но лучше их не открывать, сказал он собравшимся, передаёт издание "Фонтанка".

5 сентября Беглов должен был открыть три станции Фрунзенско-Приморской линии: "Шушары", "Дунайскую" и "Проспект Славы", сообщала ранее "Российская газета". Контракт на их строительство был подписан в 2014 году, но сроки открытия станций несколько раз переносились. В марте крайним сроком открытия называлось 1 сентября, в итоге церемония открытия была назначена на 11 утра 5 сентября.

"Все три станции готовы и работают в тестовом режиме. Огромное вам спасибо, много чего сделали. Хорошо поработали… Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров", – заявил Беглов на открытии станции. Местные жители выстроились у "Проспекта Славы" ещё в восемь утра, отмечает "Фонтанка". Когда будут открыты станции теперь — не сообщается, глава Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин заявил, что это займёт "не более двух недель".