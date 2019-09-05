Как преодолеть путинизм?

Ради чего идти голосовать на выборы 8 сентября? Можно ли участвуя в соврменных выборах преодолевать авторитаризм? Может ли Россия выйти исторической ловушки бесконечного воспроизводства самодержавия? Как это сделать?

Обсуждают уполномоченный по правам детей в г. Москве, член партии "Яблоко" Евгений Бунимович, член Координационного Совета Форума Свободной России Марат Гельман, экономист и политик Владимир Милов.

Владимир Милов провел 30 дней под арестом по обвинению в организации несанкционированных протестных акций. В изоляторе Владимир Милов написал статью о том, что в России "неслучайный путинизм" (ссылка). Есть что обсудить.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 5 сентября в 19:05