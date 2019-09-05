"Оскорблено человеческое достоинство"

В Петербурге вечером 4 сентября в Интерьерном театре был представлен доклад по общественному расследованию разгона шествия 1 мая 2019 года. В тот день полицейские объявили согласованное публичное мероприятие "митингом внутри шествия" и жестко рассеяли колонну "Петербургу – свободные выборы". 69 человек были задержаны, в том числе депутат законодательного собрания Максим Резник. Многие были оштрафованы, а организаторы шествия Андрей Пивоваров и Александр Шуршев арестованы на 10 суток. 6 мая при правозащитном совете Петербурга была создана комиссия по общественному расследованию. Были исследованы тысячи фотографий, множество видеозаписей и взяты более 50 интервью с участниками событий. Вывод комиссии: ответственность за противозаконные действия силовых структур несут конкретные представители городской администрации и лично временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.