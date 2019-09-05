В Новосибирском метро появится мемориальная доска Ким Чен Ира

В метро Новосибирска установят памятную доску бывшему северокорейскому лидеру Ким Чен Иру. Она появится на станции "Площадь Ленина", которую председатель Госкомитета КНДР посетил в 2001 году. В торжественной церемонии примет участие мэр Новосибирска и северокорейские дипломаты, эту информацию корреспонденту "Сибирь.Реалии" подтвердили в администрации города.

Ожидается, что в Новосибирск приедет временно поверенный в делах посольства Северной Кореи в России Зин Чжон Хеп, а также первый и второй секретаря посольства О Чхол Зин и Ан Ын Чхол.

В июне во Владивостоке открыли памятную доску в честь визита лидера КНДР Ким Чен Ына. Табличку установили напротив мемориальной доски, которая появилась несколько лет назад в честь визита предыдущего северокорейского лидера, отца Ким Чен Ына – Ким Чен Ира. Он посетил город в 2002 году.

Ким Чен Ир находился у власти в КНДР с 1994 года до своей смерти в 2011 году. На этом посту он сменил своего отца Ким Ир Сена.