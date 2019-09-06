Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Бывший президент Зимбабве, один из лидеров движения за деколонизацию Африки и диктатор Роберт Мугабе умер на 96-м году жизни, сообщает Би-би-си. Смерть телеканалу подтвердили члены его семьи.

Мугабе был одним из лидеров движения за независимость Южной Родезии (бывшего Зимбабве) от Великобритании под руководством коренного населения колонии. В 1965 году страна провозгласила независимость от Великобритании под руководством белого населения, однако это не было признано мировым сообществом.

В 1980 году в колонии закончилась гражданская война, Мугабе победил на выборах и возглавил получившую признание независимое Зимбабве в как премьер-министр. Он оставался во главе государства до 2017 года, пока не был свергнут в ходе военного переворота.

Режим Мугабе критиковался за недемократичность, преследование белого населения, неспособность справиться с экономическими проблемами. Месячная инфляция в стране достигала 79.6 миллиардов процентов, годовая — 89.7 секстиллионов (1 с 26 нулями).

Сам Мугабе обвинял в проблемах "мировой колониализм" и происки внутренних и внешних врагов. Из-за его политики страна зачастую оказывалась в списке "изгоем" в мировом сообществе, ориентируясь на КНДР, Китай, Иран, Венесуэлу и Россию.

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