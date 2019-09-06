Навальный и дремучие. Елена Рыковцева – о политической реанимации

Когда-нибудь в далеком будущем об Алексее Навальном напишут монографии и диссертации. Одна из научных работ будет называться "Москва-2019. Выборы. Зачем?", где автор на многих страницах станет чесать репу над этим тяжелым вопросом: какого ляда "звезда" тогдашней оппозиции по имени Алексей Навальный затащил целую кучу своих последователей на избирательные участки заполнять бюллетени, из которых накануне каленым железом были выжжены фамилии его ближайших соратников. Вот не отлиты в граните, как принято было говорить во времена Путина и особенно Медведева. А именно выжжены железом. Фамилии выжжены, соратники посажены. Зачем он, борец с режимом, позвал своих последователей ставить галочки за абсолютно послушную, карманную, провластную партию. И почему последователи на это повелись. Почему еще и сами стали с пеной у рта защищать вот эту идею: мы должны идти на выборы, которые считаем нечестными! Мы должны поддержать кандидатов, которых не уважаем!

Тут к исследователю-политологу подключится специалист-психоаналитик. И они вместе будут разбираться: что двигало самим Алексеем? Что двигало людьми, которые его слушались?

И может быть, они докопаются до ответов. Оттуда, из далекого будущего. Потому что будут препарировать сегодняшнюю историю России холодно и отстраненно.

Мы отсюда пока не можем. Здесь горячо. Ответов нет, одни вопросы.

Вернемся на пять лет назад. Выборы в Мосгордуму-2014. Власть создает максимально комфортные условия для того, чтобы в Думу прошли два кандидата от КПРФ: режиссер Николай Губенко и внук Геннадия Зюганова Леонид. Все наблюдатели сходились в том, что у них не было серьезных конкурентов. А те, что были, поснимали свои кандидатуры. Красная дорожка в Думу была обеспечена обоим.

Прошли.

И затихли.

Мимикрировали под думское единороссовское большинство.

Через пару месяцев работы той Думы корреспондент "МК" спросит внука Зюганова:

– Вы начали работу в Мосгордуме. Сложилось мнение об остальных депутатах?

– Могу сказать, что в Мосгордуме абсолютно все умные, образованные и очень энергичные люди, – ответит Леонид. – У нас большое количество представителей благородных профессий: врачей, учителей...

В самом деле. Эти единороссы – они же не черти с рогами. Они нормальные люди. С руками, ногами. Такие, как ты, я, он, она. Целая страна и пр.

Внук Зюганова отлично прожил с ними пять лет душа в душу. Он влился. Он свой!

Не говоря о Николае Николаевиче Губенко. Он в этой Думе московской как домовой. С 2005 года. В 2014-м получил пост зампредседателя и опять в миру и согласии с думским коллективом оттрубил очередные пять лет. Временами выбредая в большой мир с политическими откровениями вроде этого: "То, что делают Яценюк с компанией, – это преступление. Они настоящие фашисты. Но виноваты во всем Соединенные Штаты. Они расчленили, как патологоанатомы, Советский Союз, затем Югославию. И наконец, развязав гражданскую войну на Украине, готовятся к достижению исторической цели Гитлера – разгромить русских как народ, разобщить славян". Как вы догадываетесь милая сердцам Мосгордумы и Кремля риторика.

Тоже – свой.

Тогда же, в 2014-м, в Московскую думу прошли еще два коммуниста. Николай Зубрилин и Елена Шувалова. Тут обошлось уже без красной дорожки, выборы для них прошли в более напряженной борьбе с конкурентами. Но за последующие пять лет они там тоже никому особых неудобств не доставляли. Ну, может быть, однажды Елена Анатольевна переполошила серьезных кремлевских бизнесменов, когда ее патриотические чувства оказались оскорбленными новогодним катком и ярмарками на Красной площади. "Мы считаем, что Красная площадь должна быть государственным символом, ведь рядом резиденция главы государства. Тут не место для катка и тем более для торговли. Мы, люди старой государственной закалки, впитали это с молоком матери!" – цитировал тогда Шувалову журнал "Огонек". Однако же серьезные кремлевские люди, по всей видимости, с молоком матери впитали потребность послать коммунистические чувства Елены куда подальше, и ее посягательства на каток и ярмарку остались неудовлетворенными.

Больше ничего о ее революционных идеях слышно не было. Вписалась. Затихла.

Ну и четвертый коммунист прошлого созыва Мосгордумы, Николай Зубрилин. Тоже хорошо зарекомендовавший себя депутат. В смысле никаких от него неприятностей зафиксировано не было. Что-то похожее на Губенко. В свободное от думской деятельности время выходит в большую политическую жизнь. Например, с плакатом "Проамериканскому перевороту – нет!" стоит под посольством Венесуэлы "с целью разъяснения гражданам позиции КПРФ в связи с попыткой свержения законно избранного президента этой страны Николаса Мадуро". Происходящее в Венесуэле он с коллегами из КПРФ, естественно, называет "очередным примером циничного вмешательства США во внутренние дела суверенного государства".

Чем все они плохи для власти, скажите? Чем неудобны? За что их надо переть из Думы? Не надо! Власть с распростертыми объятиями встретит их в новом созыве.

А они – все четверо – опять собираются в Думу. Но теперь уже при агитации и поддержке лично Алексея Навального, лидера российской оппозиции!

Он придумал "Умное голосование". Он хочет вышибить из Думы "Единую Россию". Он призывает избирателей сконцентрироваться на кандидатах-неединороссах и сломать игру Собянина! Сбросить его колоду!

Но в свою новую колоду он включает коммунистических "дам" и "королей" (чтобы не обижать их более обидными названиями карт) из старой Думы, в которой они давно сплавились с единороссами в одно неразличимое целое.

Как можно сломать "игру Собянина", продвигая в Думу привычных ему думцев?! Загадка для потомков.

Но у Навального, вы скажете, большой "умный" коммунистический список. (а он у него коммунистический на 75 процентов). Там же есть и другие, новые коммунисты!

Есть! Например, в округе, где я живу, Навальный подсовывает мне чуть более свеженькую коммунистку. Ее зовут Любовь Никитина. Она не была в Мосгордуме. Ее вообще никто не знает. Она пишется "частным предпринимателем", но какой у нее бизнес – не разъясняется. Но я нашла упоминание о ней в газете "Известия". Она, оказывается, председательствовала в каком-то Общественном совете партий при Мосгордуме. Она в этом совете предлагала "прекратить финансировать из городского бюджета экспериментальные театральные постановки, отступающие от традиционной трактовки классических произведений". И теперь – умоляю! – послушайте ее оценку спектакля Туминаса "Евгений Онегин", признанного тогда критиками лучшим спектаклем года. Это песня.

– Посмотрим на "Евгения Онегина" в постановке Римаса Туминаса. – говорит Никитина. – Ольга Ларина в представлении режиссера – это тощая, босая, нечесаная барышня в короткой ночной рубашке, с гармошкой в руках, она бегает по сцене и наигрывает романс "В лунном сиянии снег серебрится", не имеющий отношения к описываемому периоду. Возмутила сцена, когда Онегин на дне рождения Татьяны хочет задеть Ленского и отвлекает внимание Ольги на себя. В тексте Пушкина Онегин увлек Ольгу разговором, танцами, и она забыла о женихе, они никуда не уединялись. В постановке же Римаса Туминаса Ольга остается наедине с Онегиным, который прижимается к ней сзади и трогает за все интимные места. Причем Ольга все в той же ночной рубашке. Я понимаю, что у режиссера может быть авторское видение, но к Пушкину это не имеет никакого отношения. Можно вспомнить и постановку "Мертвые души" в ТЮЗе, где Русь-тройка превращается в троицу алкоголиков, – отметила председатель совета.

"Известиям" она заодно настучала на постановку Серебренникова "Человек-подушка", которую назвала "слишком своеобразной для театра, получающего бюджетные средства".

Она на полном серьезе заявляет, что "так как это бюджетные деньги, можно прописать в госзадании определенные условия. Например, две постановки из десяти адресовать детям и молодежи и ориентировать на воспитательные цели".

– Мы считаем, – добивает Никитина, – что если театральные режиссеры хотят ставить эксперименты, включающие нецензурную лексику, имитацию половых актов и сцены насилия, то пусть делают это не за счет бюджета.

Я специально все это так подробно цитирую. Чтобы вы прониклись, какой это абсурд, когда Алексей Навальный предлагает интеллигентным образованным людям идти и поддерживать всю эту дремучесть. А я еще и в свой почтовый ящик получила письмо от его соратника Константина Янкаускаса, который пытался баллотироваться по нашему округу, его сняли с выборов, арестовали, выпустили, и вот его штаб мне пишет: "Этим летом вы оставляли подпись за выдвижение Константина Янкаускаса на выборах. Ему было отказано в регистрации по самым нелепым основаниям. В этой ситуации мы должны дать отпор чиновникам и их партии. Мы просим вас проголосовать 8 сентября за Любовь Никитину, потому что это наш единственный шанс достучаться до городских властей. Обязательно позовите своих родственников, друзей и соседей проголосовать за Любовь Никитину 8 сентября в знак протеста против такого отношения к нам".

Кстати о протесте.

За неделю до выборов в Москве были очередные "гуляния. Эти гуляния проходили под девизом "в поддержку политзаключенных". Другими словами тех, кто уже сидел или получил сроки за участие в других "гуляниях", связанных с этими выборами. И мой коллега, который вел репортаж с улиц Москвы, задавал вопрос политику Любови Соболь: "Как вытащить людей, которые сидят в изоляторах?"

– Я считаю, что сейчас самая лучшая помощь – это прийти на выборы и вынести "Единую Россию", – отвечала Любовь. – Для того чтобы они поняли, что они нас сажают, они не дают нам выходить на мирные шествия, на мирные митинги, а мы все равно не сдадимся. Чтобы показать, что все эти репрессии не работают, можно прийти и проголосовать 8 сентября за самых сильных кандидатов.

Ну то есть за коммунистов, как вы помните.

Но это будет очень сомнительная поддержка политзаключенным.

Вернемся к "моей" кандидатке Любови Никитиной. Она по случаю выборов завела себе страничку на Фейсбуке. И она, как и ее "думские" коллеги по партии, даже в рамках предвыборного блога не упускает возможности пнуть проклятых западников. "Тереза Мэй – активный русофоб, ненавистник и враг моей страны. И мне очень приятны её вид побитой собаки и её слёзы".

И вот, допустим, Любовь Соболь приводит их к власти в Московской городской Думе. Таким образом Любовь показывает, что "репрессии не работают"? Но они очень даже работают. Еще круче работают. Люба, дорогая, вы сами подумайте, чем поможет политзаключенным массовый приход в Думу коммунистов, лидер которых, Геннадий Зюганов, первым начал кампанию за то, чтобы объявить московские протесты заговором иностранных государств?! Как они помогут тому же студенту Егору Жукову, которого федеральное ТВ немедленно записало в агенты Запада? Какое там помочь. Я вообще честно сказать и не знаю, кто скорее закатает Егора – единоросс или вот такая коммунистка.

То есть ни с какой точки зрения список Навального, где 75 процентов коммунисты, не может напугать власть. 1. Они им давно знакомые. 2. Они им идейно близкие. 3. Они абсолютно ручные.

Все сказанное совершенно не значит, что стыдно голосовать за человека по одной той причине, что он член КПРФ. Боже сохрани. Среди них есть достойные люди. У них в Госдуме невероятно смело выступает Алексей Куринный. Тот же Павел Грудинин, не коммунист, но его поддерживает КПРФ, про него понятно, почему за него можно было голосовать, потому что в его совхозе люди живут, как нигде в РФ. Да и в списке Навального, если покопаться, наверное, можно найти стоящих кандидатов от КПРФ. Не факт, но нельзя исключать.

Но он акцентированно не предлагает голосовать за "стоящих". Он предлагает "концентрировать голоса на самом сильном кандидате, только чтобы не из ЕР". Там насчет "самого сильного" очень спорная тема по части методики, но суть не в этом. Суть в том, что он предложил приличным людям поставить галочку за те фамилии, которые абсолютно не решают задачи "вынести" Единую Россию, а, наоборот, являются ее вторым "я". То есть это те кандидатуры, за поддержку которых власть скажет спасибо и самому Навальному, и тем, кто послушно их поддержит. После чего, может быть, даже умрет от стыда.

Вот это ему зачем – так унижать своих сторонников?

Ответят потомки.

Ну, надеюсь, они разберутся и в этой несуразице. Когда он, с одной стороны, говорит: закройте глаза, ни о чем не думайте, голосуйте, как я скажу, это никакие не выборы, это референдум, который решает задачу "выноса Единой России" и никакой другой задачи он не решает, а с другой стороны, тут же заявляет, что "это полная чушь, что Мосгордума бесправна и безвластна, там много полномочий, которые активный оппозиционный депутат может использовать просто восхитительно".

Но если там много возможностей, значит, все ж таки не совсем формальная вся эта история – с выборами? То есть если на выборы, к примеру, идет толковый оппозиционный "яблочник" (а всех троих зарегистрированных от партии "Яблоко" Навальный, спасибо, включил в "умный список) – это он все ж таки идет не только для того, чтобы "выносить" Единую Россию? Он еще и идет пользоваться этими полномочиями? То есть работать в Думе? То есть это все ж таки полноценные выборы в Мосгордуму? А не только "референдум с вопросом: позволяете ли вы занять единороссам 90 процентов мест в парламенте", как обозначает это Навальный? Или это местами выборы (где идут приличные кандидаты), а местами референдум (где вы должны идти поддерживать неприличных)? Может, это такой микс политики начала 21-го века?

Разбирайтесь, товарищи потомки. Роясь в сегодняшнем окаменевшем том, что невежливо обозначил классик. Наших дней изучая потемки, цитируя вежливое.

Елена Рыковцева – журналист Радио Свобода

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