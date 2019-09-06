Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального и ФБК

Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией и его главе Алексею Навальному.
В иске, который 30 августа зарегистрировал Симоновский суд Москвы, Боровик указал, что в организованном Навальном предвыборном проекте "Умное голосование" он указан как выдвиженец от мэрии, а это, по его утверждению, не так. Боровик требует опровергнуть информацию о его выдвижении на выборы от мэрии Москвы.
В разговоре с корреспондентом "МБХ Медиа" кандидат заявил, что "воюет с "Единой Россией" всю свою политическую жизнь". Кроме того, по его словам, один из приближенных к Навальному людей, имя которого Боровик не назвал, звонил ему и предлагал поддержку за деньги.
Выездной суд в исправительной колонии № 4 в Белгородской области постановил освободить условно-досрочно бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева, осуждённых за драку в московском ресторане. Также удовлетворено ходатайство о досрочном освобождении младшего брата Кокорина — Кирилла. Об этом сообщает "Интерфакс".
Две драки с участием футболистов произошли утром 8 октября 2018 года. На выходе из стриптиз-клуба в центре Москвы Кокорин и Мамаев, а также ещё несколько человек избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. По словам пострадавшего, компания напала на него за то, что он сделал замечание одной из девушек в компании футболистов за непристойное поведение.
После инцидента с Соловчуком футболисты и их друзья пошли в находящийся рядом ресторан "Кофемания", где избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании – разработчика лимузина для администрации президента России Сергея Гайсина. По словам пострадавших, они сделали Кокорину и Мамаеву замечание за нецензурную брань, в том числе в свой адрес. После этого Кокорин подошёл к Паку и ударил его стулом по голове, а Мамаев – Гайсина по лицу.
В начале мая Пресненский суд Москвы признал футболистов виновными. Они получили по полтора года колонии общего режима.
Комментируя решение суда об условно-досрочном освобождении, замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко заявил, что в колонию 4 июля отправлялись "совсем другие люди". "Наказание возымело действие, они давно исправились. Конечно, пора их отпускать".
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и представитель штата Техас в Конгрессе США Майкл Маккол призвали президента страны Дональда Трампа ввести адресные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека на митингах в Москве.
В совместном заявлении на имя Трампа политики отметили, что на прошедших акциях протеста в столице России "многие из демонстрантов были избиты, задержаны и отправлены в тюрьму". Они назвали действия российских властей "агрессией" и "вопиющим нарушением обязательств, взятых на себя всеми членами ОБСЕ".
По мнению Энгела и Маккола, президент России Владимир Путин "пошёл на крайние меры, чтобы подавить политическое инакомыслие".
Массовые акции за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. В общей сложности на них были задержаны около трёх тысяч человек. Десятки независимых кандидатов были арестованы по обвинению в нарушении закона о митингах.
По итогам одной из акций, прошедшей 27 июля, Следственный комитет России возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении полицейских. По этим делам были арестованы 16 человек, пятеро из них уже приговорены к реальным срокам заключения.
Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
Мэрия Москвы заключила контракт с компанией "Ситроникс" на организацию видеонаблюдения с распознаванием лиц на массовых акциях. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на замглавы департамента информационных технологий Александра Горбатько. Сумма контракта – 260 миллионов рублей.
"Ситроникс" будет устанавливать и проверять камеры, предоставлять правоохранительным органам трансляцию с них в реальном времени и обеспечивать выгрузку отснятого материала.
Ранее видеонаблюдение такого масштаба велось лишь в особых случаях – например, во время празднования Дня города или Дня Победы.
В мае мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал установку в городе двухсот тысяч камер с функцией распознавания лиц. В случае реализации идеи, система видеонаблюдения в Москве станет крупнейшей в мире после Китая.
Бывший президент Зимбабве, один из лидеров движения за деколонизацию Африки и диктатор Роберт Мугабе умер на 96-м году жизни, сообщает Би-би-си. Смерть телеканалу подтвердили члены его семьи.
Мугабе был одним из лидеров движения за независимость Южной Родезии (бывшее название Зимбабве) от Великобритании под руководством коренного населения колонии. В 1965 году страна провозгласила независимость от Великобритании под руководством белого населения, однако это не было признано мировым сообществом.
В 1980 году в колонии закончилась гражданская война, Мугабе победил на выборах и возглавил получившее признание независимое Зимбабве как премьер-министр. Он оставался во главе государства до 2017 года, пока не был свергнут в ходе военного переворота.
Режим Мугабе критиковался за недемократичность, преследование белого населения, неспособность справиться с экономическими проблемами. Годовая инфляция в стране достигала двух миллионов процентов, 90 процентов населения страны — официально безработные.
Сам Мугабе обвинял в проблемах "мировой колониализм" и происки внутренних и внешних врагов. Из-за его политики страна зачастую оказывалась в списке "изгоем" в мировом сообществе, ориентируясь на КНДР, Китай, Иран, Венесуэлу и Россию. С 2015 по 2016 год он возглавлял Африканский союз.
Прокуратура Соединённых Штатов в четверг обнародовала обвинения в сговоре о хищении интеллектуальной собственности и патентов, предъявленные топ-менеджеру российской госкорпорации Ростех Александру Коршунову, арестованному в Италии.
57-летний Коршунов обвиняется в сговоре и попытке хищения коммерческих секретов американской авиационной компании GE Aviation - ведущего мирового поставщика авиационных двигателей. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Бьянки - директор итальянской дочерней компании GE Aviation, отвечавший за бизнес в России и Китае.
Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя. Обвинение против него, как следует из документов американской прокуратуры, было выдвинуто 21 августа, но до вчерашнего дня о нём не сообщалось.
Коршунов - директор по развитию бизнеса входящей в госкорпорацию "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Ранее он работал директором по маркетингу и продажам этой корпорации. Как утверждают "Ведомости", полученную в США информацию планировалось использовать в интересах нового российского двигателя ПД-14, Эти двигатели планируется устанавливать на перспективные российские гражданские лайнеры МС-21.
Пресс-служба Ростеха заявила, что госкорпорация разбирается в ситуации и уверена в невиновности своего сотрудника.
Пока неясно, когда начнётся суд об экстрадиции Коршунова в США.
Задержание Коршунова накануне прокомментировал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он назвал произошедшее "недобросовестной конкуренцией". По словам Путина, ОДК, создавая новый двигатель, заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций. "Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли", – утверждает президент.
По американским законам, сговор с целью хищения коммерческой тайны карается лишением свободы сроком до 10 лет.
Следственный комитет России заявил об отсутствии в петербургском СИЗО-1, также известном как "Кресты-2", помещений для избиения заключённых. Ведомство провело проверку после публикации проекта Gulagu.net о пытках. Следователи сочли, что видео правозащитников сфабриковано, а одного из заключённых для имитации избиения измазали краской.
Правозащитники опровергли заявление следователей. В доказательство они опубликовали протокол опроса потерпевшего о пытках в СИЗО, вымогательстве денег и выбивании явки с повинной.
В начале августа портал Gulagu.net опубликовал открытое обращение правозащитников к властям с требованием расследовать пытки в "Крестах-2". Сообщалось об изнасилованиях, избиениях и нанесении серьёзных телесных повреждений. Из заключённых, по данным Gulagu.net, выбивают признания в преступлениях и показания по уголовным делам. Их также вынуждают отказываться от жалоб на действия службы исполнения наказаний.
В доказательство правозащитники привели видеозаписи, предположительно, сделанные "активистами" на мобильные телефоны по заданию сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Последним могут давать поручения сотрудники ФСБ или полиции Петербурга, утверждается в публикации.
В метро Новосибирска установят памятную доску бывшему северокорейскому лидеру Ким Чен Иру. Она появится на станции "Площадь Ленина", которую председатель Госкомитета КНДР посетил в 2001 году. В торжественной церемонии примут участие мэр Новосибирска и северокорейские дипломаты, эту информацию корреспонденту "Сибирь.Реалий" подтвердили в администрации города.
Ожидается, что в Новосибирск приедет временно поверенный в делах посольства Северной Кореи в России Зин Чжон Хеп, а также первый и второй секретари посольства О Чхол Зин и Ан Ын Чхол.
В июне во Владивостоке открыли памятную доску в честь визита лидера КНДР Ким Чен Ына. Табличку установили напротив мемориальной доски, которая появилась несколько лет назад в честь визита предыдущего северокорейского лидера, отца Ким Чен Ына – Ким Чен Ира. Он посетил город в 2002 году.
Ким Чен Ир находился у власти в КНДР с 1994 года до своей смерти в 2011 году. На этом посту он сменил своего отца Ким Ир Сена.
В Арбитражный суд Москвы поступил иск на один миллиард рублей к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального и телеканалу "Дождь". Компания "Флай-авто" требует компенсации за убытки, которые якобы понесла из-за "массовых беспорядков" 27 июля, 3 августа и 10 августа.
"Флай-авто" зарегистрирована в Москве и занимается "арендой и лизингом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств". Ранее Московский метрополитен подал иск к Навальному и нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму. Сумма и суть претензий к оппозиционерам неизвестны.
Также иск к незарегистрированным кандидатам и оппозиционерам подало госучреждение "Автомобильные дороги". Они требуют возместить им убытки на сумму 11,5 миллионов рублей.
Иск к организаторам несогласованного митинга в Москве 27 июля ранее подал ресторан "Армения" компании "Анкор". Там оценили ущерб за закрытие заведения в день акции в 550 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис Фонда борьбы с коррупцией, студию канала "Навальный Live" и московский штаб оппозиционера Алексея Навального. Об этом в соцсетях сообщил сам политик и его соратники.
Три человека были задержаны и доставлены в отделение полиции. Позднее их отпустили без составления протоколов.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш отметила, что правоохранители отключали камеры наблюдения. Алексей Навальный написал, что дверь в студию канала выпилили.
В штаб, по словам Леонида Волкова, "вломились" сотрудники Следственного комитета и Росгвардии. В это время там проходила лекция по подготовке наблюдателей на выборах. У собравшихся отбирали телефоны. Волков добавил, что обыски начались за час до эфира, где Алексей Навальный планировал рассказать об "Умном голосовании". За последние полтора месяца это уже третий обыск в студиях канала.
Позднее обыск начался уже в ФБК. Там оставались только юристы.
На 8 сентября назначен единый день голосования. Политик Алексей Навальный продвигает проект "Умного голосования", цель которого – поддержать проходных кандидатов от парламентской оппозиции, чтобы нарушить монополию "Единой России" в Мосгордуме. Оппозиционер сообщил о попытке взлома сайта проекта и хакерской атаке на него.
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