Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального и ФБК

Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией и его главе Алексею Навальному.

В иске, который 30 августа зарегистрировал Симоновский суд Москвы, Боровик указал, что в организованном Навальном предвыборном проекте "Умное голосование" он указан как выдвиженец от мэрии, а это, по его утверждению, не так. Боровик требует опровергнуть информацию о его выдвижении на выборы от мэрии Москвы.

В разговоре с корреспондентом "МБХ Медиа" кандидат заявил, что "воюет с "Единой Россией" всю свою политическую жизнь". Кроме того, по его словам, один из приближенных к Навальному людей, имя которого Боровик не назвал, звонил ему и предлагал поддержку за деньги.