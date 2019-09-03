Стали известны имена кандидатов в Мосгордуму, поддержанных Навальным

Иван Подкопаев

Тверской суд Москвы назначил три года колонии 25-летнему технику Ивану Подкопаеву по обвинению в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК). По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый газ в сторону сотрудников Росгвардии во время акции 27 июля в центре Москвы.

Подкопаев провел восемь суток под административным арестом, а после освобождения его задержали как подозреваемого по "московскому делу". Согласно материалам дела, после задержания у Подкопаева в рюкзаке нашли плакат, нож, противогаз, флягу и молоток. Сам обвиняемый говорил, что "содержимое рюкзака предназначено для хозяйственных целей".

Подкопаев признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Потерпевшие на рассмотрение дела не пришли. "Произошел случай, который забыть трудно. Он дежурил на вахте и загорелась постройка, где находился вахтенный офицер. Благодаря тому, что он и еще несколько парней находились на корабле, они помогли ему спастись", – рассказывал отец Подкопаева о службе сына в армии. Прокурор просил назначить для обвиняемого три года и четыре месяца колонии.

"Какие основания применять самое строгое наказание? Ваша честь, я не знаю. Почему сразу лишение свободы человеку, который первый раз в жизни оступился и искренне раскаивается? Еще раз повторяю: абсолютная белая, чистая жизнь до того момента. Я понимаю, что здесь оправдательного приговора не может быть. Я прошу применить к моему подзащитному штраф или принудительные работы", – отмечал адвокат Николай Фомин.

"У меня не было цели причинить вред сотрудникам правоохранительных органов. Так получилось, что среди этих сотрудников были мои ровесники, ребята, срочники, которым я тоже когда-то был. Я искренне извиняюсь перед ними, просто так получилось, что мы оказались по разные стороны. Единственное, что спровоцировало мои действия, было то, что они взяли металлическое ограждение [и начали давить им] на людей, среди которых были женщины и пожилые люди", – говорил в последнем слове сам Подкопаев.

Данил Беглец

Во вторник, 3 сентября, ​Тверской суд Москвы также приговорил к двум годам колонии 25-летнего предпринимателя Данила Беглеца, передает корреспондент РС из зала суда. Беглеца признали виновным в применении насилия к полицейскому (часть 1 статьи 318 УК) во время акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По версии СКР, Беглец потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих. Подсудимый признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Беглеца первый раз задержали в день акции. По его словам, он оказался случайно в центре Москвы и не мог покинуть место акции, поскольку попал в оцепление. Он шел на рабочую встречу, когда увидел, что у одного из задержанных выпали наушники. Он поднял их и попытался вернуть, но сам оказался в автозаке. После беседы с сотрудницей СКР Беглеца отпустили из ОВД с административным протоколом. Спустя две недели Следственный комитет объявил о его задержании, утверждая, что Беглец был в розыске. Обвиняемый настаивал, что не скрывался и повесток не получал.

Беглеца также обвиняли в участии в «массовых беспорядках», но позже следствие отказалось от этой статьи. На предварительном заседании он признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Потерпевший, командир отделения взвода Росгвардии Никитин, на заседание суда не пришел.

"У нас совместный проект по производству кроватей, — рассказывал в суде свидетель Аксютин, партнер Беглеца по бизнесу. — Когда выбирал себе компаньона, познакомился и Данилом и до сих пор претензий не имею. Добрый, открытый, иногда чересчур, потому что помогает людям, которым не всегда надо помогать".

"Он нужен сыну и детям очень. Сыну два годика. Я вчера у них была. Он все время зовет папу. Он с детства мне много помогал. Я рано осталась без мамы. Он с малых лет все для меня делал. У меня уходит здоровье. А он моя правая рука. Он рос без отца, а его дети не должны расти без отца", — говорила в суде мама обвиняемого.

"При назначении прошу учась характер, общественную опасность и данные о личности Беглеца. Он привлекается к ответственности впервые, совершил преступление средней тяжести, на учeте не состоит, работает, имеет положительные характеристики. Конечно же, прошу суд учесть, что у Беглеца на иждивении гражданская супруга и двое малолетних детей, несмотря на то что отцовство одного их них не установлено. Преступление является двуобьектным. Первым является порядок управления. Поэтому загладить причиненный вред порядку управления участием в акции, я считаю, что невозможно. Поэтому я возражаю против прекращения дела", — отмечала прокурор. Она просила назначить для Беглеца три года и два месяца колонии общего режима.

Адвокат настаивал на прекращении дела и судебном штрафе.