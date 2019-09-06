Как задерживали Константина Котова. Видео Радио Свобода

5 сентября Тверской суд Москвы приговорил гражданского активиста Константина Котова к 4 годам заключения в колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении закона о митингах. В распоряжении Радио Свобода есть видео, ставящее под сомнение свидетельские показания против Котова, которые прозвучали в судебном процессе.

Свидетели обвинения на суде, среди которых 13 полицейских, заявили, что Котов активно вел себя на несогласованной акции 10 августа: "Кричал лозунги и давал интервью". В прямую трансляцию, которую Радио Свобода вело с места событий, попал момент задержания Котова на площади Ильинских ворот.

По словам адвоката Котова Марии Эйсмонт, в обвинительном заключении сказано, что Котов создавал "реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц".

Однако и на видео Радио Свобода, и на опубликованной телеканалом "Дождь" записи с городской камеры наблюдения, Котов спокойно стоит, не выкрикивая лозунгов и не совершая никаких "угрожающих" действий.

Ранее Тверской суд отказался рассматривать запись с городской камеры наблюдения, которую Эйсмонт получила от Департамента информационных технологий правительства Москвы, в качестве доказательства.

Как выносили приговор – в репортаже Мумина Шакирова.