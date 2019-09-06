"СПб без Бе"

Вечером 5 мая на площади Ленина в Петербурге состоялся согласованный митинг "За Петербург без Беглова и едросов". В нем приняли участие независимые кандидаты в муниципальные депутаты и общественные активисты. На площади собрались не более 200 человек, а сотрудников разных силовых органов было в 4-5 раз больше. Полицейские не пропустили часть листовок, в которых избирателей призывали воспользоваться на муниципальных выборах системой "Умного голосования" или рекомендациями сайта "Объединенных демократов". После окончания митинга без объяснения причин был задержан активист Евгений Мусин, принесший на митинг "запрещенные" листовки.