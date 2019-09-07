Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены задержанные на Украине россияне, которых доставили в киевский аэропорт Борисполь. В ближайшие минуты в Москву из Киева вылетит освобождённый украинским судом главный редактор украинского подразделения агенства РИА "Новости" Кирилл Вышинский, цитирует канал гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.