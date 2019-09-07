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Украина

live Россия и Украина обмениваются заключенными. Онлайн

Украинские моряки, захваченные российскими военными в Керченском проливе - в московском суде.

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10:34

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены задержанные на Украине россияне, которых доставили в киевский аэропорт Борисполь. В ближайшие минуты в Москву из Киева вылетит освобождённый украинским судом главный редактор украинского подразделения агенства РИА "Новости" Кирилл Вышинский, цитирует канал гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

10:26

Предполагается, что обмен пройдет по схеме "35 на 35". Россия, как ожидается, должна освободить режиссёра Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в подготовке террактов в аннексированном Крыму.

10:25

К офису уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины, передаёт корреспондент "Крым.Реалий".

10:09

Самолёт с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту Внуково и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2". У него включены двигатели, передаёт "Громадское телевидение".

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