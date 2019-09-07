Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии, на которых, как утверждается, запечатлены задержанные на Украине россияне, которых доставили в киевский аэропорт Борисполь. В ближайшие минуты в Москву из Киева вылетит освобождённый украинским судом главный редактор украинского подразделения агенства РИА "Новости" Кирилл Вышинский, цитирует канал гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Предполагается, что обмен пройдет по схеме "35 на 35". Россия, как ожидается, должна освободить режиссёра Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в подготовке террактов в аннексированном Крыму.
К офису уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины, передаёт корреспондент "Крым.Реалий".
Самолёт с ливреей в виде украинского флага приземлился в аэропорту Внуково и причалил к перрону правительственного терминала "Внуково-2". У него включены двигатели, передаёт "Громадское телевидение".
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