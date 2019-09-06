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Лицом к событию

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Украинские моряки, январь 2019

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Украина и Россия подготовились к обмену заключенными. Кто эти люди? Кто еще остается в тюрьмах обеих стран? Каким был механизм обмена? Почему он сорвался неделю назад? Есть ли стопроцентная гарантия, что он произойдет 7 сентября 2019 года? В эфире журналисты Роман Цимбалюк и Юрий Бутусов, аналитик Константин Сонин, политик Борислав Береза. Ведущая программы "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Звоните нам начиная с 19.05 с ответом на вопрос: вы верите, что обмен аконец случится?

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