Украина и Россия подготовились к обмену заключенными. Кто эти люди? Кто еще остается в тюрьмах обеих стран? Каким был механизм обмена? Почему он сорвался неделю назад? Есть ли стопроцентная гарантия, что он произойдет 7 сентября 2019 года? В эфире журналисты Роман Цимбалюк и Юрий Бутусов, аналитик Константин Сонин, политик Борислав Береза. Ведущая программы "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Звоните нам начиная с 19.05 с ответом на вопрос: вы верите, что обмен аконец случится?