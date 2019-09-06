ФБК нашел бизнес на 4,3 миллиарда рублей у родственника заммэра Сергуниной

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального рассказал о компании "Авиапарк", совладельцем которой является офшорная фирма родственника заммэра Москвы Натальи Сергуниной. "Авиапарк" занимается застройкой территории Ходынского поля. Ранее организация принадлежала столичным властям.

Фирма должна была построить музей авиации и космонавтики и парк. Объем инвестиций составил 4,3 миллиарда рублей. Проект застройки курировала Сергунина. "И тут происходит так хорошо знакомое нам чудо. Город решает избавиться от этого актива полностью", – отмечает Навальный. Новым владельцем 33% в уставном капитале фирмы стала компания родственника Сергуниной – мужа ее сестры Лазаря Сафаниева. Остальные две трети акций перешли к офшору с Британских Виргинских островов, его бенефициары неизвестны. Музей и парк так и не были построены.

Ранее ФБК нашел у семьи Сергуниной недвижимость на общую сумму около 6,5 миллиардов рублей. Часть объектов покупалась на аукционах у городских властей по ценам, близким к стартовым. Так, компания Лазаря Сафаниева через цепочку офшоров приобрела у города историческую недвижимость и открыла там гостиницы. Также Сафаниев владеет бизнес-центром "Бронная Плаза" и 40% кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате. Сестра Натальи Сергуниной Ирина владеет двумя павильонами на ВДНХ, в которых находятся рестораны "Оттепель" и "Московское небо".

Сестра Сергуниной и ее супруг не входят в число лиц, о чьих доходах и собственности должна отчитываться вице-мэр. Сергунина отвечает за проведение выборов в Мосгордуму, до этого она занималась вопросами экономики и имущества. Чиновница пока не прокомментировала расследование.