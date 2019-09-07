Из СИЗО "Лефортово" выехали автобусы. Там могут находиться украинцы на обмен

С территорию СИЗО "Лефортово" в Москве выехали два автобуса в сопровождении трёх машин ДПС. В них могут находиться украинские заключённые, которых Россия обменяет на россиян. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 12 граждан России. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен заключёнными с Россией близок к завершению.

О выезде автобусов с территории "Лефортова" Радио Свобода рассказал журналист Эстонского общественного телерадиовещания Антон Алексеев. Он находился у здания. Там же, по его словам, дежурили операторы российских государственных каналов.

Колонна автобусов заехала на территорию аэропорта Внуково в Москве, передаёт агентство "Интерфакс".

Адвокат Николай Полозов подтвердил агентству, что "Лефортово" покинули арестованные в России украинские моряки.

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", – сказал адвокат агентству в субботу.

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