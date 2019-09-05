"Путина в Гааге всё равно не будет". Споры об освобождении Цемаха

Одной из самых обсуждаемых тем как в российском, так и в украинском сегменте интернета в четверг стало освобождение из-под стражи в Киеве Владимира Цемаха. В 2014 году Цемах возглавлял противовоздушную оборону "ДНР" в районе захваченного пророссийскими сепаратистами населенного пункта Снежное в Донецкой области и может знать многое об обстоятельствах катастрофы в этом районе 17 июля 2014 года "Боинга" "Малайзийских авиалиний", который, по версии Совместной следственной группы, был сбит из доставленной с территории России ракетной установки "Бук".

Весной Цемах в результате спецоперации СБУ был задержан на территории "ДНР" и вывезен в Украину, где суд арестовал его по подозрению в "создании террористического сообщества". По одной из версий, обмен заключенными между Россией и Украиной, который должен был состояться 29 августа, сорвался именно из-за требования Москвы включить в обменные списки Цемаха.

Казалось бы, теперь обмену ничто не мешает – уже через 20 минут после освобождения Цемаха из-под стражи Владимир Путин заявил о готовящемся "масштабном обмене удерживаемыми лицами между РФ и Украиной". Свое заявление президент России сделал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, куда в качестве гостя приехал его кум Виктор Медведчук, украинский политик, позиционирующий себя основным переговорщиком в вопросе обмена заключенными между двумя странами.

Тем не менее, как именно будет обменян Цемах, с юридической точки зрения пока совершенно неясно. Во-первых, он является гражданином Украины (конституция которой запрещает выдавать другим странам своих граждан), во-вторых, местонахождение Цемаха теперь неизвестно: его свобода не ограничена ничем, кроме обязательства информировать следствие о смене постоянного места регистрации. По словам украинского прокурора Олега Пересады, который в суде выступал против освобождения Цемаха, ничто не мешает ему отправиться домой, к месту своей прописки, на неподконтрольную Украине часть Донецкой области.

Владимир Цемах. Предыстория Дочь Владимира Цемаха утверждала, что ее отец возглавил ПВО в районе Снежного лишь в октябре 2014 года, уже после катастрофы "Боинга", а до этого лишь "стоял на блокпосту". Независимое расследование по открытым источникам, проведенное международной расследовательской группой Bellingcat, показало, что отношение к противовоздушным войскам самопровозглашенной республики Цемах имел и в момент сбития лайнера. Эту информацию подтвердил и один из тогдашних командиров сепаратистов, россиянин Игорь Гиркин (Стрелков). О том, что он лично был свидетелем падения самолета, Цемах говорил и сам – на видео, которое вошло в документальный фильм сепаратистов о боях на востоке Украины. В этом фрагменте Цемах, описывая связанные с крушением Боинга события, говорит: "…я этот [звуковой сигнал] прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал, и где я его забирал". Авторы расследования Bellingcat утверждают, что в речи Цемаха создатели фильма запикали именно слово "Бук". 30 августа стало известно, что следствие по делу о катастрофе рейса MH17 действительно заинтересовано в допросе Владимира Цемаха, причем прокуратура Нидерландов рассматривает его в качестве подозреваемого, а не просто как свидетеля. Приблизительно в это же время появилась неофициальная информация о том, что Россия внезапно потребовала от Украины включить Цемаха в списки на обмен удерживаемыми лицами. Против освобождения Цемаха высказался генеральный прокурор Нидерландов и глава Совместной следственной группы, расследующей крушение "Боинга", Фред Вестербекке, а также группа из 40 депутатов европейского парламента.

Сразу после освобождения Цемаха в соцсетях развернулись жаркие споры о том, можно ли считать это решение суда непозволительной слабостью новых украинских властей, проявленной под давлением России, – или свидетелем по делу о сбитом "Боинге" (который к тому же, по слухам, отказался давать украинским следователям какие-либо показания) можно пожертвовать ради спасения Олега Сенцова, украинских моряков и других политических узников, находящихся в фактическом плену в России.

Виталий Портников:

Освобождение судом Владимира Цемаха – прекрасная иллюстрация того, как украинская власть будет решать вопрос обмена пленными. Если Кремлю нужен Цемах, а его выдача Москве – плевок в лицо международным партнерам, то можно поиграть в "независимый суд" и нелепые правоохранительные органы, от которых Цемах не сегодня, так завтра просто убежит. Это и будет наш подарок Путину, после которого российский президент сможет сделать соответствующий жест. Если захочет, конечно. А о том, что международная репутация Украины будет втоптана в грязь и это облегчит сближение Запада и России за наш счет, никто во власти и не подумает. Там, похоже, вообще не привыкли думать на перспективу. А перспектива эта не радует.

Вадим Лукашевич:

Это не обмен. Потому что нельзя разменивать подлость на благородство, преступление и безнаказанность на справедливость – в таких случаях всегда торжествует подлость, безнаказанность и преступление, которое множится. Это капитуляция... Зло снова сильнее справедливости... 298 трупов невинных людей, около 80 детей, годами взывающие к справедливому суду. Вы их сегодня предали и продали. Многолетние усилия международной следственной группы, изменение национального уголовного законодательства для возможности наказания виновных – псу под хвост? Вас отымели, публично, на виду у всего мира. И родственникам погибших на борту МН17, и мировому сообществу наплевать, на кого вы собираетесь обменять преступника, причастного к убийству 298 человек...

Нельзя разменивать подлость на благородство

Помните, мы здесь много раз обсуждали позицию Малайзии и высказывания малайзийского премьера? Мол, их купили? К вам тоже нашли ключик. Вы потеряли право потешаться над российскими версиями по МН17, вы потеряли право обижаться на любые обвинения Украины в деле МН17. Вас переиграли, нашли слабое место, вы сдались. Вас тоже можно купить – вопрос лишь в цене. И человек, про которого вы поете песню футбольных фанатов, сегодня смеется победителем и плюет всем вам в лицо – вы это заслужили. А его кликуха "Х..ло" – впервые звучит гордо.

PS: я напомню ответ Сталина (уж простите) на предложение немцев обменять Паулюса на своего сына: "Я фельдмаршала на рядового не меняю!"

Дмитро Булах:

Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. В такие моменты я очень сомневаюсь в жизнеспособности нашего государства.

Семен Семенченко:

Большая часть наших граждан в тюрьмах Путина - не пленные. Это гражданские люди, которые были захвачены на территории РФ либо на оккупированных территориях. Если их отпустят - никто не мешает ФСБ наловить еще одну партию наших граждан и менять их на все, что угодно. Это нескончаемый процесс давления на Украину. Далее. Цемах - свидетель в деле сбитого Боинга. Не в том дело, что Нидерланды поддержали экономические интересы РФ и, мол, пусть теперь требуют выдать его из РФ. Как раз если будет официальный вердикт по РФ, однозначно уровень ее поддержки в Нидерландах снизится. А если не будет свидетелей, кто тогда будет виновен в сбитом Боинге? РФ считает, что Украина. И получит дополнительные аргументы. В Украине большое количество собственности агрессора. Все эти заводы, фабрики и т.д. Вот на них и надо менять. И не надо сказок про международные суды. Вариантов много. Думаю, что это такая же ошибка, как и в случае, когда Порошенко менял российских десантников. Которые были отличным доказательством агрессии РФ. На кого будем менять, если завтра РФ возьмет еще одну партию заложников в Крыму и на своей территории? Цель Кремля не "обмен всех на всех". Цель Кремля - захват Украины. И он последователен в достижении своих целей.​

Тарас Березовец:

1. Верховный суд США оправдал Бин Ладена по делу об атаке 11 сентября 2001 года.

2. Высший суд Норвегии признал невиновным Андерса Брейвика в деле о массовом убийстве на острове Утея.

3. Апелляционный суд Киева освободил террориста Владимира Цемаха, подозреваемого в причастности к крушению рейса МН17, под личное обязательство.

Только одна из этих новостей правда. Угадаете, какая?

Александр Иванов:

Зеленский – слабак

Андрей Шкиль:

Цемах на свободе – невероятная победа Зекоманды. Следующий шаг Зе – признание, что Украина сбила Боинг и присоединение к единому экономическому пространству с РФ. Все ради спасения людей делает.

Юрий Касьянов (один из основателей украинской волонтерской организации "Армия SOS"):

Наших пленных надо вызволять. Менять 33 на 33, или 33 на 133, да хоть бы и 33 на 1033... Но есть и предельная цена. Если сепара Цемаха – главного свидетеля по сбитому Боингу – отпустят, то это может развалить дело, и привести к снятию санкций против России... Если условием освобождения наших пленных будет признание и оправдание коллаборантов, то как мы сможем смотреть в глаза матерям, вдовам и детям погибших на этой войне? Если мы заплатим за освобождение пленных нашим суверенитетом, свободой и безопасностью, тогда за что они томились в плену? При чём тут Нидерланды? При чём тут "Северный поток", который их правительство, якобы, лоббирует?

Это всё равно что выстрелить себе в ногу

Отдать России Цемаха, это не только Нидерландам дулю показать (и растоптать память погибших пассажиров "Боинга"), это всё равно, что выстрелить себе в ногу. Или в голову – потому что в голове идиотов всё равно ничего полезного нет. Помочь Кремлю развалить резонансное дело, обелить Россию и переложить ответственность на Украину, – это уж слишком. После этого останется только пасть в ноги к московскому царю и просить пощады. Я бы не хотел, чтобы меня меняли на таких условиях.

Отсылки к "Северному потоку" в этом случае совсем не случайны. Многие комментаторы, прежде всего украинские, после освобождения Цемаха заняли позицию "так вам и надо" – вспоминая о том, что Нидерланды, потерявшие в катастрофе "Боинга" больше 129 своих граждан, приветствовали возвращение российской делегации в ПАСЕ и являются сторонниками завершения строительства газопровода "Северный поток", который, как опасаются его противники, поставит Европу в еще большую энергетическую зависимость от России:

Кирилл Михайлов:

Очень х**во, что так сделали, но напомните, что Нидерланды сделали для освобождения Сенцова например. А, вспомнил, голосовали почти полным составом делегации за возвращение России в ПАСЕ, чтобы диалог налаживать. Ну вот, диалог налажен, чего не радуетесь?

Anton Nippon:

Цемах идет на обмен. Если Нидерланды хотят его допросить, то могут обратиться с просьбой в РФ. Цемаха им передадут по трубам Северного потока, участниками которого они являются.

Операция по задержанию Цемаха на территории "ДНР", во время которой его вывезли в инвалидном кресле, усыпив и замаскировав под инвалида, весной вызвала восторг у украинских комментаторов и заметно улучшила имидж украинской спецслужбы, которую стали сравнивать с легендарной израильской разведкой "Моссад" (хотя некоторые комментаторы считают, что СБУ не стоило публично объявлять о поимке Цемаха – чтобы не соблазнять лишний раз Россию ставить его освобождение условием для обмена заключенными). Теперь, когда Цемах на свободе, многие искренне сочувствуют пропавшему зря труду украинских спецслужбистов:

@DNikitich:

Не представляю себе, каково сейчас тем, кто проводил спецоперацию по Цемаху.

Сергей Фурса:

Зеленский спас Путина, Зеленский стал на колени….

Цемаха оптустили. Под личное обязательство. Личное обязательство убийцы. Или личное обязательство Путина. Еще большего убийцы. Зеленский отдает Путину ключевого свидетеля его преступления. Человека, которого ждали в Голландии, чтобы судить. Человека, который мог провести связь между сбитым Боингом и Путиным. Человека, который мог обеспечить усиление санкций против России. Человека, который мог стать ключевым свидетелем в деле о военных преступлениях Путина.

Это решение Зеленского. Который пошел на все возможные уступки Путину. Ради того, чтобы провести обмен пленными. Который нужен Зеленскому для пиара. И теперь, если Голландия не поддержит санкции, если в один прекрасный момент санкции против России будут отменены, то мы знаем день, с которого все началось. И нельзя будет винить людей, которым плюнули в лицо. Потому что не отпускать убийцу просили в Голландии, просили в Европарламенте. Но кто-то очень хотел сделать себе красивую картинку. И сделал ее.

Это стыдно. Это больно. Это предательство

А еще Зеленский помножил на ноль работу СБУ. СБУ, где есть не только сотрудники, отжимающие бизнес. Где есть не только люди, теряющие наркобаронов в Борисполе. Где есть люди, которые рискуют жизнью каждый день. И которые провели блестящую операцию, на зависть Моссаду. И теперь их работа пошла насмарку. Теперь их жертвы помножены на ноль. Теперь они сто раз подумают перед тем, как в следующий раз идти под пули.

Президент Украины, который делает все, чего пожелает от него президент России. Президент Украины, который, похоже, уже встал на колени. Это стыдно. Это больно. Это предательство. Это предательство всех тех людей, которые отдали свои жизни за Украину.

Мир любой ценой выглядит вот так. Прелюдия капитуляции.

Не вполне понятно, как будет юридически обставлен обмен Цемаха, если он действительно является частью сделки между Москвой и Киевом. Некоторые комментаторы указывают на то, что Конституция Украины прямо запрещает выдавать другим государствам граждан страны.

Есть, однако, и комментаторы (среди украинских пользователей соцсетей их по понятным причинам больше), которые считают любые уступки России допустимой платой за освобождение украинцев из российских тюрем:

Sergii Ivanov:

Если Цемах – цена освобождения наших пленных, ее нужно заплатить. Государство существует для защиты и спасения своих граждан, а не меняющихся государственных интересов. И очень плохо, что множество экспертов не понимает этой простой истины. Я мог бы посоветовать им поставить себя на место родственников Сенцова или моряков, но вряд ли венценосные паркетные геополитики способны на это.

Оставлять своих врагу – это российщина чистой воды в самой извращенной ее – сталинской – ипостаси.

Оставлять своих врагу – это российщина чистой воды

Что касается Нидерландов и требования выдать Цемаха для суда по МН17, это действительно важный и неприятный аспект, но напомните мне, пожалуйста, что именно заставило Нидерланды голосовать за возвращение России в ПАСЕ или сколько боевиков "ДНР" задержали по их требованию на территории ЕС, таких, например, как Прилепин, который публично признается в массовых убийствах и не вылезает из Франции, Италии, Германии.

Безусловно, нам важны хорошие отношения с Нидерландами. Но наши люди априори важнее.

Сергей Лойко (пост был написан еще 31 августа, до освобождения Цемаха):

Про Цемаха.

Пленных украинцев нужно менять. Хоть на чёрта лысого. Убитых пассажиров Боинга не вернуть. С Цемахом или без.

Путина в Гааге все равно не будет. Многие говорят, что Цемах сам не хочет обмена. Потому что его там грохнут. Нужно ли считаться с его желаниями, если можно вернуть Сенцова и других, отдав Цемаха? Противники обмена, если Сенцов сгинет в лагере, вы скажете: "На войне, как на войне". Это так. Только вас там не было. На войне...

Еще одна версия – украинские власти согласились отпустить Цемаха, потому что если он и не молчал на допросах, как говорят источники в украинских правоохранительных органах, то вряд ли в будущем из него можно было бы вытянуть что-то сверх уже сказанного. К тому же обеспечить личное присутствие Цемаха на суде по делу о крушении "Боинга" в Нидерландах было бы проблематично по уже упомянутой причине – из-за конституционного запрета выдавать украинских граждан другим странам. Вместе с этим некоторые комментаторы отмечают, что сам факт заинтересованности России в обмене Цемаха является признанием ее вины за катастрофу пассажирского самолета над Донецком.

Вечером 5 сентября прокуратура Нидерландов официально отреагировала на освобождение Владимира Цемаха. Как сказала в разговоре с Радио Свобода представитель занимающейся расследованием катастрофы "Боинга" Совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк, Цемах был человеком, "представлявшим интерес для следствия". "Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине. Это решение Украины, решение украинского суда, поэтому я не могу его комментировать. Это не значит, что расследование дела MH17 будет остановлено, оно будет продолжаться".