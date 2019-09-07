Сотрудники штаба Навального в Петербурге задержаны полицией

Полиция пришла в штаб политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге, сообщается в твиттере штаба.

Задержаны все находившиеся там сотрудники, сколько их было — не уточняется. Прямая трансляция велась в сервисе "Перископ".

Координатора петербургской команды Навального и юриста не пускали в здание, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Задержанных обвинили в самоуправстве, утверждается в твиттере организации. По этой статье им грозит штраф до трёхсот рублей.