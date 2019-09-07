Сотрудники штаба Навального в Петербурге задержаны полицией

Полиция пришла в штаб политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге, сообщается в твиттере штаба.
Задержаны все находившиеся там сотрудники, сколько их было — не уточняется. Прямая трансляция велась в сервисе "Перископ".
Координатора петербургской команды Навального и юриста не пускали в здание, сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Задержанных обвинили в самоуправстве, утверждается в твиттере организации. По этой статье им грозит штраф до трёхсот рублей.
Московский муниципальный депутат Илья Яшин вышел из спецприемника, где отбывал пятый административный арест подряд, сообщил он в своём фейсбуке. Он находился под арестом с 29 июля, а задержан был на два дня раньше.
После завершения сроков задержания его сразу же задерживали снова и арестовывали. Политик был одним из организаторов акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Украинский режиссёр Олег Сенцов освобождён и прилетел в Киев. Трансляция встречи велась каналом "Настоящее время".
Сенцов, приговорённый судом в России к 20 годам колонии, был помилован президентом Владимиром Путиным. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачёва.
"Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек", — рассказала она агентству. Эти люди сегодня были обменяны Москвой и Киевом.
Заключённые исправительной колонии №2 в центре Екатеринбурга порезали себе вены, протестуя против угрозы сексуального насилия. Об этом сообщает портал "Екатеринбург онлайн" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Михаила Борисова.
В пресс-службе Главного управления ФСИН по региону агентству "Интерфакс" заявили, что пострадали несколько человек. ОНК сообщает о 15 пострадавших. Жена одного из заключённых заявила "Екатеринбургу онлайн", что травмы нанесли себе около 200 человек.
Следственный комитет и прокуратура сообщили на своих сайтах о проверке в колонии. Сейчас она работает в обычном режиме, утверждают во ФСИН, в субботу в ней проводится день открытых дверей.
Власти России и Украины обменялись заключёнными и удерживаемыми лицами, сообщила агентству "Интерфакс" уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Они доставлены в аэропорты Москвы и Киева. Трансляцию ведёт телеканал "Настоящее время".
Обмен произошёл по схеме "35 на 35". Россия освободила режиссёра Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Киев отдал Москве главного редактора украинского подразделения агентства "РИА Новости" Кирилла Вышинского, подозреваемого в своей стране в государственной измене. Кроме того, освобождён бывший командующий ПВО в вооружённых формированиях донецких сепаратистов в Снежном Владимир Цемах.
Утром 7 сентября с территории СИЗО "Лефортово" в Москве выехали два автобуса с заключёнными в сопровождении трёх машин ДПС. До этого на территорию изолятора заехал автобус со спецназом ФСБ, сообщил Радио Свобода журналист Эстонского общественного телерадиовещания Антон Алексеев.
Известно, что Россия освободила 24 военных моряка, захваченных в Керченском проливе, и 11 осуждённых украинцев: Олега Сенцова, Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Евгения Панова, Артура Панова, Алексея Сизоновича, Романа Сущенко и Эдема Бекирова.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботу, что обмен стал первым этапом завершения войны в Донбассе, о котором он договорился с Путиным.
Индийская организация космических исследований потеряла связь с аппаратом “Чандраян-2” во время посадки на Луну. Связь с посадочной платформой прервалась в двух километрах ста метрах от поверхности спутника Земли. Трансляция посадки велась на YouTube-канале организации.
"Чандраян-2" – первая попытка Индии посадить космический аппарат на поверхность Луны. Посадочная платформа "Викрам" должна была выбрать оптимальное место для прилунения. Данные телеметрии показывают, что она отклонилась от оптимальной траектории за километр до потери сигнала.
Несмотря на потерю "Викрама" и размещённого на ней лунохода "Прагаян", на орбите Луны остался спутник, который должен будет в течение года фотографировать её поверхность.
Если бы посадка удалась, Индия стала бы четвёртой страной в мире, после СССР, США и Китая, которой удалось посадить аппарат на Луну. Последнюю попытку предприняла в апреле частная израильская компания, но аппарат "Берешит" также был потерян во время посадки.
В повестке дня обсуждение отношений с Московским патриархатом
7 сентября Архиепископия русских церквей в Западной Европе должна решить свою судьбу. Генеральная ассамблея епархии проголосует за или против проекта о переходе к Московскому патриархату.
Незадолго до дня голосования Вселенский патриарх Варфоломей дал отпускную грамоту главе русской архиепископии Иоанну (Реннето), официально освободив его от руководства приходами русской традиции. Местоблюстителем был назначен глава грекоязычной митрополии Франции Эммануил (Адамакис). Был назначен и новый настоятель собора Александра Невского в Париже.
Митрополит Эммануил заявил, что архиепископ Иоанн больше не имеет никакой административной и пастырской ответственности за общины русской архиепископии, а решения ассамблеи 7 сентября не будут иметь силы, сообщает RFI.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 12 граждан России. Они доставлены в пункт сбора лиц, которые участвуют в обмене заключёнными между Киевом и Москвой. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин.
По словам юриста, один россиянин из списка на обмен не доставлен в пункт и не помилован. Рыбин сообщил, что это Руслан Гаджиев, осуждённый на 15 лет заключения за участие в конфликте на востоке Украины на стороне так называемой "ЛНР".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры об обмене заключёнными близки к "финализации". Российский лидер не назвал дату предполагаемого обмена. Ранее этого не сделал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Источники "Интерфакса" в дипломатических кругах вчера назвали вероятную дату обмена – 7 сентября.
Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными двух обвиняемых по делу о создании запрещенного террористического сообщества "Сеть" Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова. Об этом сообщается на сайте организации.
В "Мемориале" считают, что Бояршинов и Филинков не причастны к террористической деятельности. Правозащитники потребовали освободить подсудимых.
Уголовное дело на членов так называемого террористического сообщества "Сеть" было заведено ФСБ осенью 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге были арестованы одиннадцать анархистов и активистов движения антифа. По версии следствия, молодые люди планировали устроить теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу, чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации обстановки в стране", а также чтобы "поднять вооружённый мятеж".
Четверо из обвиняемых – Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Виктор Филинков и Арман Сагынбаев – с самого начала сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора с целью получения от них признательных показаний. О допросе с применением электрошокера сообщал и Илья Капустин, которого отпустили в статусе свидетеля. Позже, опасаясь за свою безопасность, он, как и жена Филинкова, уехал в Финляндию, где попросил политического убежища. При этом уголовное преследование Егора Зорина, чья явка с повинной стала формальным основанием для возбуждения дела, было прекращено.
Сенаторы США призвали власти Сербии и Косова к возобновлению диалога для нормализации взаимных отношений. Демократ от Коннектикута Крис Мёрфи и республиканец от Висконсина Род Джонсон выступили 6 сентября в Белграде после переговоров с президентом Сербии. Александр Вучич на этой встрече заявил, что условием для переговоров должна стать отмена 100-процентных тарифов на импорт из Сербии.
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Более 110 государств признали независимость Косова, однако Белград отказывается это делать.
Проводившиеся до сих пор переговоры между сербской и косовской сторонами об урегулировании разногласий не принесли результатов. В последние месяцы напряжённость между двумя странами возросла в связи с введёнными Приштиной в ноябре прошлого года 100-процентными пошлинами на сербские товары. Косовские власти назвали эту меру своим ответом на попытки Белграда подорвать "молодую республику".
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