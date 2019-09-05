В офис ФБК и студию "Навальный Live" ворвались люди в масках

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис Фонда борьбы с коррупцией, студию канала "Навальный Live" и московский штаб оппозиционера Алексея Навального. Об этом в соцсетях сообщил сам политик и его соратники.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш отметила, что правоохранители отключают камеры наблюдения. Алексей Навальный написал, что дверь в студию канала выпилили.

В штаб, по словам Леонида Волкова, "вломились" сотрудники Следственного комитета и Росгвардии. В это время там проходила лекция по подготовке наблюдателей. У собравшихся отбирают телефоны. Волков добавил, что обыски начались за час до эфира, где Алексей Навальный планировал рассказать об "Умном голосовании". За последние полтора месяца это уже третий обыск в студиях канала.

На 8 сентября назначен единый день голосования. Политик Алексей Навальный продвигает проект "умного голосования", цель которого – поддержать проходных кандидатов от парламентской оппозиции, чтобы нарушить монополию "Единой России" в Мосгордуме. Сторонники оппозиционера ранее опубликовали имена кандидатов, которых они поддерживают на предстоящих выборах в Москве и в ряде других регионов.