На выборах в Хабаровском крае с большим отрывом лидирует ЛДПР

На закончившихся в Хабаровском крае выборах в местный парламент после обработки десятой части протоколов с большим отрывом лидирует партия ЛДПР – за неё отдали голоса 54% избирателей. На втором месте – «Единая Россия» с 16 процентами голосов, ещё на один процент меньше у КПРФ, а партии "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" получили пока чуть менее 3% поддержки.

Кроме парламентских выборов в Хабаровском крае 8 сентября прошли довыборы в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки 0,28% протоколов на них также лидирует кандидат от ЛДПР: Иван Пиляев получил на данный момент 22,58% голосов. На втором месте идёт кандидат от КПРФ Николай Платошкин – у него на шесть с половиной процентов меньше. Третью позицию пока делят Виктория Цыганова от "Единой России" и Татьяна Ярославцева из "Справедливой России" – у них по 12,9% голосов.

8 сентября в России проходит единый день голосования. Граждане страны выбирают губернаторов, депутатов местных парламентов, муниципальных депутатов – в общей сложности, проводится более 6 тысяч выборов различного уровня. Радио Свобода на своём сайте ведёт онлайн-трансляцию дня голосования.