В центре Москвы полиция задержала 15 человек в футболках с надписью "Свободу политзаключённым".

Среди них - правозащитница Виктория Ивлева, координатор проекта "Объединенные демократы" Татьяна Усманова, участница Pussy Riot Мария Алёхина и начальник предвыборного штаба студента Высшей школы экономики Егора Жукова Евгений Овчаров.

Полиция задержала их около рамок металлодетекторов, которые установлены на перекрытой из-за празднования Дня города Тверской улице. Вместе со всеми был задержан журналист и муниципальный депутат Илья Азар, хотя он был в своей одежде.

Все 15 человек увезли в отдел полиции по Тверскому району, что именно им вменяют - пока не ясно. Сообщается, что задержанные хотели пройти в футболках "Свободу политзаключённым" к зданию мэрии Москвы.

Несколькими часами ранее на Пушкинской площади полиция задержала семь человек, раздававших прохожим листовки с информацией о политзаключённых. Их также доставили в ОВД "Тверское". По словам одного из полицейских, причиной задержания стала незаконная агитация в день выборов, но на листовках её не было.