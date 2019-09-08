Голосование на выборах во всех регионах, где оно проводилось, завершено.

Идёт подсчёт голосов, но кое-что уже известно:

ЛДПР одерживает уверенную победу на выборах в Хабаровском крае - она получает более половины мест в Законодательном собрании, а также кресло депутата Госдумы на довыборах в одном из округов. Сторонники Навального пишут об этом как о победе стратегии Умного голосования. Есть другая точка зрения - дело в том, что губернатор края Сергей Фургал - представитель ЛДПР.

У действующих губернаторов и врио пока нет особых проблем на выборах глав регионов. ​Телеканал "Дождь" сообщает, что источник в Администрации президента поделился с ним своим видением ситуации - он считает, что вторых туров на выборах не будет. Внимание приковано к выборам в Петербурге: там по официальным данным пока подсчитали только 0,20 процентов бюллетеней, и у Александра Беглова более 80 процентов.

По первым поступающим сведениям с участков в Москве, напротив, у кандидатов, связанных с мэрией, могут быть проблемы. Максим Кац, например, сообщает о высоких результатах Дарьи Бесединой и Максима Круглова в своих округах. Эти кандидаты были в списках "умного голосования".