Иван Голунов удостоен премии имени Анны Политковской

Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом Национальной премии имени Анны Политковской "Камертон»". Вручение премии состоялось накануне в День международной солидарности журналистов.
Премия "Камертон" присуждается за профессиональное мастерство, мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание. Она была учреждена Союзом журналистов России в память об убитой в 2006 году журналистке "Новой газеты" Анне Политковской.
"Это не мой приз, это награда для всех нас за ту ситуацию, которая была", - сказал Голунов, получая награду. По словам журналиста, ему бы очень хотелось, чтобы в той ситуации, в которой находился он, больше никто не оказался.
Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня и обвинён в распространении наркотиков. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело.
Видные интеллектуалы Франции Жан-Люк Годар, Жан-Пьер Дарденн, Бертран Тавернье, Славой Жижек и десятки других знаменитостей, добивавшихся освобождения украинского режиссёра Олега Сенцова, приветствуют освобождение украинских граждан. В открытом письме, опубликованном газетой Le Monde, они заявляют:
"Несмотря на нашу радость, мы не можем забыть, что сотни других политических заключенных - как украинцев, так и россиян - остаются за решеткой только за то, что по той или иной причине не угодили Владимиру Путину.
Наши мысли о Константине Котове, одном из российских инициаторов замечательного мирного движения, начатого в Москве 6 сентября 2018 года, чтобы отважно, день за днем требовать особождения Олега Сенцова и обмена всеми заключенными российско-украинской войны.
Наши мысли о Константине Котове, одном из российских инициаторов замечательного мирного движения, начатого в Москве...
По жестокой, чисто "путинской" иронии, самого Константина Котова 5 сентября приговорили к 4 годам колонии - в тот самый день, когда Владимир Путин объявил о "масштабном обмене заключенными с Украиной".
Наконец, мы не можем в полной мере радоваться, учитывая ту - вероятно, непомерную - цену, которую заплатили Украина, демократические страны и Правосудие, чтобы Россия провела этот обмен. Мы имеем в виду в частности освобождение Владимира Цемаха, главного подозреваемого в деле о крушении MH17..." (перевод: Grani.Ru)
Обращение группы французских интеллектуалов было опубликовано в воскресенье, 8 сентября, в парижской газете Le Monde.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября прибудет в Москву и попытается установить, как он выразился, "основы доверия" между Францией и Россией. Выступая в воскресенье в эфире совместной программы нескольких медиакомпаний (Europe 1/CNEWS/Les Echos), Ле Дриан, признав разногласия с Россией, предположил, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества.
По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции. Ожидается, что с российской стороны в переговорах будут участвовать также глава МИД России и глава Минобороны РФ.
Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными". Французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано - это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений, считает глава МИД Франции.
В России прошёл единый день голосования. В регионах страны и аннексированному Крыму избирали глав 19 субъектов федерации и муниципальных и региональных депутатов 13 субъектов.
Наибольшее внимание было приковано к выборам в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске. В столице выборы в Городскую думу спровоцировали масштабный политический кризис после недопуска до них независимых кандидатов.
В Санкт-Петербурге кандидат от власти на пост губернатора города Александр Беглов остался в день голосования без электорально значимых соперников. В Хабаровском крае в 2018 году протестным голосованием был избран губернатор от ЛДПР, теперь партия побеждает на выборах в региональный парламент.
Эксперты фонда "Либеральная миссия" сообщали, что предвыборная кампания отметилась значительным снижением политической конкуренции, писала газета "Коммерсантъ". Наблюдатели зафиксировали беспрецедентное число отказов в регистрации кандидатов в губернаторы от парламентских партий и минимальное с 2012 года число зарегистрированных партийных списков на выборах в региональные парламенты.
Шесть временно исполняющих обязанности губернаторов пошли на выборы самовыдвиженцами, для чего в регионах было изменено законодательство, отмечает газета "Ведомости". На выборах в Мосгордуму нет кандидатов, выдвинутых от "Единой России" - все они пошли самовыдвиженцами, опасаясь резкого снижения популярности партии.
В России завершился Единый день голосования. Идёт подсчёт голосов. Следим за выборами в Мосгордуму, выборами глав 16 регионов, включая Петербург, Законодательных собраний и мэров крупных городов.
Вооруженные силы США и Турции в воскресенье, 8 сентября, впервые провели совместное наземное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат. Как сообщило турецкое агентство Anadolu, в этих районах будет создана "зона безопасности".
В министерстве обороны Турции соощили, что в патрулировании участвовали шесть бронетранспортеров, прибывшие в Сирию со стороны турецкого района Акчакале. После обмена планами операции совместный турецко-американский военный конвой направился к городу Телль-Абьяд на севере Сирии. На обратном пути к границе с Турцией, патрульная колонная сопровождалась вертолётами и беспилотниками. Патрульная миссия продолжалась около трёх часов.
США и Турция в начале августа достигли соглашения о создании на севере Сирии так называемой "зоны безопасности".
В центре Москвы полиция задержала 15 человек в футболках с надписью "Свободу политзаключённым".
Среди них – правозащитница Виктория Ивлева, координатор проекта "Объединенные демократы" Татьяна Усманова, участница Pussy Riot Мария Алёхина и начальник предвыборного штаба студента Высшей школы экономики Егора Жукова Евгений Овчаров.
Полиция задержала их около рамок металлодетекторов, которые установлены на перекрытой из-за празднования Дня города Тверской улице. Вместе со всеми был задержан журналист и муниципальный депутат Илья Азар, хотя он был в своей одежде.
Все 15 человек увезли в отдел полиции по Тверскому району, что именно им вменяют – пока не ясно. Сообщается, что задержанные хотели пройти в футболках "Свободу политзаключённым" к зданию мэрии Москвы.
Несколькими часами ранее на Пушкинской площади полиция задержала семь человек, раздававших прохожим листовки с информацией о политзаключённых. Их также доставили в ОВД "Тверское". По словам одного из полицейских, причиной задержания стала незаконная агитация в день выборов, но на листовках её не было.
Парад участников боснийского ЛГБТ-движения завершился в Сараеве без инцидентов, несмотря на первоначальные опасения относительно актов насилия. Основанием для таких опасений, как отмечает агентство Reuters, стали распространённые в соцсетях гомофобные высказывания, а также распространённое в обществе неприятие гей-культуры.
Более одной тысячи полицейских охраняли порядок во время гей-прайда. Мостовые, на которых проводилось шествие, были отделены от тротуаров заграждениями и блоками. На крышах зданий вдоль главной магистрали города, были размещены стрелки "из подразделений по противодействию снайперам", говорится в сообщении Reuters.
Босния – последнее из балканских государств, разрешившее проведение гей-парадов. Воскресная акция ЛГБТ-активистов рассматривается в Сараеве как проверка общества на толерантность и уважение к правам меньшинств в стране, претендующей на присоединение к Европейскому союзу. Европейские дипломаты и посол США в Боснии, о котором известно, что он гей, присоединились к маршу в поддержку ЛГБТ-сообщества.
Действующий президент частично признанной Республики Абхазия Рауль Хаджимба проголосовал на выборах главы государства, сообщает РИА Новости.
Порог явки для второго тура – 25%.
В воскресенье в Абхазии прошёл второй тур выборов президента, в который вышли действующий президент Хаджимба (24,83%) и председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния (22,91%). Также в бюллетене есть графа "против всех", сообщает РИА Новости. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против.
Абхазия объявила о государственной независимости в 1994 году после окончания вооруженного конфликта с Грузией, армия которой вынуждена была покинуть территорию неподконтрольной ей автономии. В 2008-2009 годах независимость Абхазии признали Россия и ещё несколько государств мира. Грузинские власти неоднократно заявляли о стремлении восстановить территориальную целостность своей страны - мирным путём.
На закончившихся в Хабаровском крае выборах в местный парламент после обработки десятой части протоколов с большим отрывом лидирует партия ЛДПР – за неё отдали голоса 54% избирателей. На втором месте – "Единая Россия" с 16 процентами голосов, ещё на один процент меньше у КПРФ, а партии "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" получили пока чуть менее 3% поддержки.
Кроме парламентских выборов в Хабаровском крае 8 сентября прошли довыборы в Госдуму. По данным ЦИК, после обработки 0,28% протоколов на них также лидирует кандидат от ЛДПР: Иван Пиляев получил на данный момент 22,58% голосов. На втором месте идёт кандидат от КПРФ Николай Платошкин – у него на шесть с половиной процентов меньше. Третью позицию пока делят Виктория Цыганова от "Единой России" и Татьяна Ярославцева из "Справедливой России" – у них по 12,9% голосов.
8 сентября в России проходит единый день голосования. Граждане страны выбирают губернаторов, депутатов местных парламентов, муниципальных депутатов – в общей сложности, проводится более 6 тысяч выборов различного уровня. Радио Свобода на своём сайте ведёт онлайн-трансляцию дня голосования.
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