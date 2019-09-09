Иван Голунов удостоен премии имени Анны Политковской

Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом Национальной премии имени Анны Политковской "Камертон»". Вручение премии состоялось накануне в День международной солидарности журналистов.

Премия "Камертон" присуждается за профессиональное мастерство, мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание. Она была учреждена Союзом журналистов России в память об убитой в 2006 году журналистке "Новой газеты" Анне Политковской.

"Это не мой приз, это награда для всех нас за ту ситуацию, которая была", - сказал Голунов, получая награду. По словам журналиста, ему бы очень хотелось, чтобы в той ситуации, в которой находился он, больше никто не оказался.

Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня и обвинён в распространении наркотиков. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело.