Полиция сфабриковала уголовное дело в отношении специального корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова по заказу высокопоставленного сотрудника ФСБ. Об этом пишет издание "База" со ссылкой на неназванного сотрудника полиции, имеющего, по утверждению издания, отношение к делу. Журналиста обвиняли в распространении наркотиков, он был отпущен после вызванного его задержанием широкого общественного резонанса.
По утверждению источника издания, журналист был задержан по личной просьбе высокопоставленного сотрудника ФСБ, поступившей к одному из руководителей Главного управления МВД по Москве. Его попросили, чтобы полицейские "прижали одного персонажа". Офицер спецслужбы передал полиции личные данные Голунова, включая адреса регистрации и фактического проживания.
Высокопоставленный полицейский обратился к руководителю управления по контролю за оборотом наркотиков московского МВД Юрию Девяткину, но тот отказался участвовать, сославшись на занятость, утверждает источник издания. После этого просьбу согласился выполнить заместитель главы управления внутренних дел по Западному административному округу Андрей Щиров, который передал распоряжение своим подчинённым.
По утверждению источника издания, заказ на Голунова поступил за сутки до его задержания 6 июня. Журналисты отмечают, что эта информация противоречит информации о том, что сотрудник полиции общался с соседями журналиста ещё 30 мая, и в тот же день Мосгорсуд выдал санкцию на обыск его квартиры.
- Голунов был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. МВД закрыло дело. Против рядовых сотрудников полиции заведены уголовные дела о превышении полномочий, они и их начальство уволены.
- Журналист и его редакция связывали задержание с готовящейся публикацией о связях руководства московского ФСБ с похоронным бизнесом. В опубликованном позднее тексте утверждается, что контроль над многомиллиардным рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье имеют люди, приближённые к руководителю столичного управления ФСБ Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву.
- Дорофеев и Медоев расследование и дело Голунова не комментировали. Отец Медоева, генерал-майор в отставке Игорь Медоев утверждал, что его семья не имеет отношения к преследованию журналиста, и обещал поговорить с ним и убедить его в этом.
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