Беглов побеждает на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов побеждает на выборах главы города. По данным ЦИК России, после обработки 90 процентов протоколов он набирает более 64 процентов голосов. Об этом сообщает "Интерфакс". Беглов участвовал в выборах как самовыдвиженец.

Его соперники Надежда Тихонова из "Справедливой России" и Михаил Амосов из "Гражданской платформы" получили 17 и 16 процентов голосов – соответственно.

Один из главных соперников Беглова кандидат от КПРФ режиссер Владимир Бортко снялся в выборов за неделю до голосования. Бортко объяснил своё решение , в частности, угрозой фальсификаций.

В ходе голосования на выборах петербургского губернатора сообщалось о многочисленных нарушениях: массовом подвозе избирателей, скупке голосов, вбросе бюллетеней.

По итогам Единого дня голосования, который состоялся в России и аннексированном Крыму 8 сентября, действующие губернаторы одержали победы во всех 16 регионах, где проводились выборы.

"Единая Россия" победила в 3-х из 4-х округов, где проводились довыборы в Госдуму, ЛДПР в одном.

В Хабаровском крае “Единая Россия” проиграла выборы в законодательное собрание. Там большинство у ЛДПР.

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак комментируя итоги выборов заявил: "Единая Россия" жахнула на этих выборах всех".