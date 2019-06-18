Кремль прячет "Единую Россию"

8 сентября, пройдут выборы глав 16 регионов, в том числе губернатора Санкт-Петербурга. В тот же день пройдут выборы в заксобраний 15 субъектов федерации, включая и Москву.

Кандидаты "партии Путина" объявлены "независимыми". Никто из действующих депутатов Мосгордумы не выдвинулся от партии "Единая Россия". Видимо, нет желания отвечать за повышение пенсионного возраста и падение уровня жизни. Так же поступили и многие губернаторы, ставшие самовыдвиженцами.

Алексей Навальный пишет: Все социологические службы показывают, что рейтинги «Единой России» находятся на рекордно низком уровне. С рейтингами Путина происходит то же самое. Резкая и довольно агрессивная, с готовностью выходить на несогласованные митинги) мобилизация общества по вопросам политической повестки — "дело Голунова", последний и лучший пример, — показывает, что власти никто не верит и не ждёт от неё разумных компромиссов.

И у нас с вами простая задача — конвертировать эти предпосылки в практический результат — снижение количества депутатов от "Единой России" во всех выборных органах. Собственно, сама партия власти уже заявила, что от прямой конкуренции отказывается. Официально "ЕР" не выдвигает кандидатов в Москве. Подумайте: даже бессменный и многолетний лидер "Единой России" в столице Андрей Метельский идёт на выборы как "самовыдвиженец".

Мы видели, что и раньше кандидаты партии власти стесняются бренда "Единая Россия", но сейчас это реально сенсационный и политически недооцененный факт. Партия Владимира Путина, поддерживающая все его инициативы, не участвует в выборах в главном городе страны.

Что же сегодня обещают гражданам представители власти? Что делают КПРФ, ЛДПР и "Единая Россия"? С какой программой идет оппозиция?

Предвыборную борьбу обуждают политолог, доцент НИУ-ВШЭ Александр Кынев, депутат Госудмы России от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин, кандидат в депутаты Мосгордумы: оппозиционный политик Юлия Галямина и социолог Денис Волков

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир 18 июня в 19:05