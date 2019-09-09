В Тулуне выбрали мэра, который не предупредил о наводнении

Мэром города Тулун в Иркутской области переизбран Юрий Карих, которого жители ранее обвинили в том, что он не предупредил их о наводнении. Самовыдвиженец Карих, по данным избиркома, набрал около 44 процентов голосов.

Ближайший соперник Кариха на выборах главы Тулуна, Александр Кутков от КПРФ, получил 25 процентов голосов избирателей.

Координатор движения за честные выборы "Голос" в Иркутске, политолог Алексей Петров в комментарии изданию "Сибирь.Реалии" сказал, что его удивили итоги выборов главы Тулуна. "Люди сами жаловались президенту на мэра, на его поведения перед, во время и после наводнения, а через месяц пошли и выбрали его. Я этого не понимаю!", - сказал Петров.

Пять лет назад Юрий Карих победил на досрочных выборах мэра Тулуна как кандидат от "Единой России". Досрочные выборы были проведены после его отстранения от должности из-за уголовного дела о мошенничестве. Суд признал Кариха виновным в хищении чужого имущества. Однако чиновник не понёс наказания. Назначенный ему штраф в 50 тысяч рублей он не выплатил из-за истечения срока давности уголовного преследования.

В конце июня в Иркутскую область пришел самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили сотню больших и малых селений и городов. Пострадали около 40 тысяч местных жителей. Жертвами наводнения, по подтверждённым данным, стали 25 человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. Особенно напряженная ситуация сложилась в городе Тулун с населением в 41 тысячу человек. Вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, затопив около 900 домов, в которых живут около двух тысяч человек.