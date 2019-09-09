В России не хватает лекарств для лечения заключенных с ВИЧ

Движение "Пациентский контроль" сообщило о перебоях с обеспечением препаратами для лечения ВИЧ-положительных, находящихся в колониях и следственных изоляторах. Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ".
Представители движения еще три месяца назад предупреждали Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) о возможном дефиците препаратов, но в ведомстве тогда заверили, что все нуждающиеся получат лекарства в полном объеме за счёт закупок 2018 года.
При этом с марта Минздрав перестал включать препараты для ФСИН в централизованные закупки.
В компании "Нацимбио"- единственном поставщике антиретровирусных препаратов для ФСИН, изданию сообщили, что аукцион на наиболее востребованный препарат Ламивудин пока не объявлялся.
Ламивудин один из основных препаратов, закупаемых для терапии болезни, и входит практически во все принятые в России схемы лечения.
В России уже трижды сорвались госзакупки этого лекарства. Фармацевтические компании перестали участвовать в аукционах из-за невыгодных условий.
Согласно данным ФСИН, более 61 тысячи заключённых в России ВИЧ-инфицированы. ВИЧ-инфекция – причина почти трети смертей в системе. Правозащитники связывают это с отсутствием антиретровирусной терапии и нерегулярным тестированием.
Прокурор Москвы подал в Черёмушкинский суд иск к восьмерым оппозиционерам: главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, сотруднику фонда Георгию Албурову, главе московского штаба Навального Олегу Степанову, а также к незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Владимиру Милову и Александру Соловьеву.
На соответствующую информацию на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы обратило внимание издание "МБХ Медиа".
Иск зарегистрирован 4 сентября, с чем именно он связан – не сообщается. Пресс-секретарь Черёмушкинского суда Ирэна Козаева заявила, что по её информации речь идёт о "взыскании определённых денежных сумм". Козаева также отметила, что иск оставлен без движения до 23 сентября.
В декабре прошлого года Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. С того времени надзорным ведомством руководит временно исполняющий обязанности прокурора Олег Манаков.
В августе денежные иски к оппозиционерам подали Московский метрополитен, компании "Мосгортранс", "М Такси коммуникации", "Автомобильные дороги" и "АНКОР".
Первые три организации обвиняют оппозицию в срыве работы общественного транспорта во время протестных акций в центре Москве, "АНКОР" – в том, что из-за протестов компании пришлось временно закрыть принадлежащие ей пункты общественного питания, в связи с чем истец требует возместить "упущенную выгоду". В общей сложности по пяти искам с оппозиционеров требуют более 14 миллионов рублей.
Помощник президента Украины Андрей Ермак, который вёл с российскими представителями переговоры об обмене заключёнными и удерживаемыми лицами, в интервью "Украинской правде" рассказал о некоторых подробностях этих переговоров.
По словам Ермака, подготовка к обмену началась после телефонного разговора президентов Украины и России 7 августа. Были созданы рабочие группы, украинскую возглавил Ермак, а российскую – вице-премьер Дмитрий Козак.
Ермак несколько раз подчеркнул "конструктивный" характер переговоров Путина и Зеленского, а также в рамках рабочих групп. На вопрос о том, участвовал ли в процессе обмена украинский оппозиционный политик, кум Владимира Путина Виктор Медведчук, помощник Зеленского ответил отрицательно, назвав все заявления Медведчука по этому вопросу его "личным пиаром".
По словам Ермака, некие силы на Украине были заинтересованы в срыве обмена и за неделю до него запустили дезинформацию в прессу. Но он не уточнил, что это за силы. Все крупные политические силы, в том числе и оппозиционные Зеленскому, приветствовали освобождение украинских граждан.
По словам Ермака, имя Владимира Цемаха, которого называют одним из ключевых свидетелей по делу о катастрофе "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года, фигурировало в контексте обмена с самого начала. Помощник Зеленского подтвердил слова президента о том, что вёл относительно Цемаха переговоры с рядом европейских лидеров, а также что нидерландские следователи до обмена смогли его допросить.
По словам Ермака, Зеленский поставил перед ним задачу готовить новый обмен с Россией. По оценкам, в России и у поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса удерживаются ещё несколько сот граждан Украины, в том числе арестованные в Крыму крымские татары.
Компания Google в ответ на обвинения России в распространении политической рекламы в "день тишины" заявила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству. При этом корпорация не уточнила, действительно ли она распространяла на рекламных площадках политические материалы 7 сентября. Накануне Роскомнадзор обвинил в этом Facebook, Google и принадлежащий ей YouTube.
Представители Facebook в ответ на обвинения сообщили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели. Компания только рассматривает по запросу обращения о нарушениях и принимает соответствующие меры.
Сообщалось также, что Facebook не заплатила штраф в размере трёх тысяч рублей за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей. У компании нет активов в России, поэтому пока неясно, как и по какому законодательству ведомство получит деньги, уточнили собеседники "Коммерсанта". В Роскомнадзоре от комментариев отказались. В Facebook не ответили на запрос. Эксперты газеты считают, что у ведомства не осталось реальных инструментов для давления на зарубежные социальные сети, кроме угрозы блокировок.
Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявлял, что социальная сеть откажется хранить данные пользователей в государствах, которые нарушают права человека. По его словам, соцсеть готова к блокировке в этих странах.
8 сентября Роскомнадзор обвинил поисковик Google, социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube во вмешательстве во внутренние дела России и создании препятствий в проведении выборов. По данным ведомства, компании распространяли политическую рекламу 7 и 8 сентября, несмотря на предупреждения.
Мэром города Тулун в Иркутской области переизбран Юрий Карих, которого жители ранее обвинили в том, что он не предупредил их о наводнении. Самовыдвиженец Карих, по данным избиркома, набрал около 44 процентов голосов.
Ближайший соперник Кариха на выборах главы Тулуна, Александр Кутков от КПРФ, получил 25 процентов голосов избирателей.
Координатор движения за честные выборы "Голос" в Иркутске, политолог Алексей Петров в комментарии изданию "Сибирь.Реалии" сказал, что его удивили итоги выборов главы Тулуна. "Люди сами жаловались президенту на мэра, на его поведения перед, во время и после наводнения, а через месяц пошли и выбрали его. Я этого не понимаю!", - сказал Петров.
Пять лет назад Юрий Карих победил на досрочных выборах мэра Тулуна как кандидат от "Единой России". Досрочные выборы были проведены после его отстранения от должности из-за уголовного дела о мошенничестве. Суд признал Кариха виновным в хищении чужого имущества. Однако чиновник не понёс наказания. Назначенный ему штраф в 50 тысяч рублей он не выплатил из-за истечения срока давности уголовного преследования.
В конце июня в Иркутскую область пришел самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили сотню больших и малых селений и городов. Пострадали около 40 тысяч местных жителей. Жертвами наводнения, по подтверждённым данным, стали 25 человек. До сих пор есть люди, судьба которых неизвестна. Особенно напряженная ситуация сложилась в городе Тулун с населением в 41 тысячу человек. Вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, затопив около 900 домов, в которых живут около двух тысяч человек.
Подведены предварительные итоги выборов в Мосгордуму. Мы выбрали самые интересные сюжеты этой необычной избирательной кампании:
Триумф коммунистов и Навального
На выборах в Мосгордуму системная оппозиция при поддержке Алексея Навального и его проекта "Умное голосование" смогла взять сразу 20 мандатов из 45. КПРФ взяла 13 мест, "Яблоко" победило в четырех округах, "Справедливая Россия" — в трех, следует из данных, опубликованных Мосгоризбиркомом. В остальных округах победу одержали кандидаты-самовыдвиженцы — девять действующих членов фракции "Единая Россия" в городском парламенте, трое действующих парламентариев из провластного объединения "Моя Москва", а также 13 человек, которых в ходе кампании поддерживала мэрия. Явка составила 21,77 процентов.
Победившие кандидаты от КПРФ:
Лидер фракции "Единой России" не прошел в Мосгордуму
Одна из главных сенсаций этого голосования: Андрей Метельский, возглавлявший фракцию партии власти в городском парламенте, не смог переизбраться впервые с 2001 года и уступил в 15-м округе коммунисту Сергею Савостьянову. Метельский — герой двух материалов Фонда борьбы с коррупцией.
"Да, я думаю так и есть, расследование повлияло на результаты, серьезно повлияло - это определенная тактика борьбы", — сказал Метельский после подведения итогов выборов.
Савостьянов — федеральный судья Перовского суда Москвы в отставке, за три года своей работы он рассмотрел 4987 дел: из них, как следует из данных Мосгорсуда, больше 2,5 тысяч в рамках гражданского производства и ни одного уголовного дела. "Каждый человек проходит этапы профессионального взросления. Я понял, что у меня есть багаж знаний, практического опыта, я знаю, что и как делать в суде. До этого я уже был 12 лет профессиональным представителем по делам. В очередной раз преисполненный какого-то праведного гнева по какому-то делу, читая "Российскую газету" с объявлением о вакансии на должность судьи, я подумал: "Нет, ну а до каких пор я буду негодовать и слушать стоны своих друзей и знакомых по юридической специальности? А кто из них пошел и сказал: а давайте я стану и буду вести дела по-другому, по-правильному?". Ну, сказано — сделано", — рассказывал Савостьянов "Медиазоне".
Навальный, лидер московских коммунистов Валерий Рашкин и член СПЧ Екатерина Винокурова ночью били тревогу, уличая сторонников Метельского в попытках сфальсифицировать голосование. В конце концов, победа его оппонента была подтверждена.
Валерия Касамара не смогла избраться
Вторая главная интрига этих выборов разрешлась не в пользу провластного кандидата. Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара в 45-м округе уступила Магомету Яндиеву из "Справедливой России". Голосовать за Яндиева призывал оппозиционер Илья Яшин, которого сначала не зарегистрировали на выборах, а затем был последовательно пять раз арестован судом и провел в заключении 50 дней. Касамара считает, что за Яндиева "явно консолидированно" выступила мусульманская диаспора.
Помимо Яндиева от "Справедливой России" также избрались Александр Соловьев (3-й округ, тезка незарегистрированного кандидата Александра Соловьева из команды Дмитрия Гудкова) и Михаил Тимонов (16-й округ).
"Яблоко" возвращается в Мосгордуму
"Яблоко" появилось в Мосгордуме после 10 лет отсутствия: в последний раз демократы проходили в столичный парламент в 2005 году. Официально партию будут представлять три кандидата — это Евгений Бунимович (6-й округ), Максим Круглов (14-й округ) и Сергей Митрохин (43-й округ). Митрохин был зарегистрирован в качестве кандидата только после решения Мосгорсуда и избирался по самому скандальному округу столицы: избирком не пустил в этом округе на выборы юриста ФБК Любовь Соболь, а глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер сняла свою кандидатуру, утверждая, что стала жертвой "травли". Также в Мосгордуму прошла Дарья Беседина (8-й округ), которую поддержало "Яблоко" и "Умное голосование".
Интернет-голосование дало сбой
Экспериментальное электронное голосование проходило в трех округах Москвы — в первом, десятом и 30-м; в этих округах победили провластные кандидаты. В результате технического сбоя часть избирателей не смогла проголосовать. Как полагают в незарегистрированной Либертарианской партии России, по этой причине в 30-м округе проиграл Роман Юнеман, который собирал подписи при поддержке ФБК, но не вошёл в число кандидатов от "Умного голосования". Для победы ему не хватило 84 голосов. Ряд сторонников Юнемана обвинили "Умное голосование" в его поражении (поддержанный Навальным коммунист Жуковский занял в округе лишь третье место), но сам кандидат призвал никого не винить.
Нарушения не были масштабными
Из-за вбросов будет аннулировано 5 урн, заявил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов: "Каруселей нет, подводов нет, случаев двойного голосования было зафиксировано всего семь".
Движение "Голос", которое традиционно наблюдает за ходом голосования, фиксировало включение избирателей в списки выездного голосования, хотя те об этом не просили. Также при подсчете голосов некоторые территориальные избиркомы долго не вносили результаты голосования в ГАС «Выборы». Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов настаивает, что «нарушений никаких не было».
Выборы в Мосгордуму прошли после нескольких месяцев протестов
Выборы прошли почти при полном отсутствии кандидатов от несистемной оппозиции: всех сторонников Алексея Навального Мосгоризбирком не допустил до регистрации. Это привело к массовым акциям протестам, задержаниям сотен человек и к уголовным делам. В отношении шести человек суды уже вынесли приговоры. Их дела были расследованы и рассмотрены в рекордные сроки.
"Все почему-то радуются удачному (но не победному) результату системной оппозиции (которая все равно будет голосовать солидарно с ЕР) на выборах в Мосгордуму. Я хочу напомнить, что люди, которые выходили на улицу за честные выборы (которые такими не стали) в Мосгордуму, осуждены на 2-4 года колонии, а некоторым это еще предстоит", - заметил журналист "Новой газеты", один из организаторов протестных митингов Илья Азар.
Кандидаты от партии "Яблоко" избраны главами трёх районов Псковской области. Теперь представители партии возглавляют пять районов области из 24, сообщает сайт "Яблока".
Выборы главы Новоржевского района выиграла Софья Пугачева. За неё отдали голоса 46 процентов избирателей. Отрыв от её главного конкурента, представителя "Единой России" Сергея Мезенцева составил всего 32 голоса. В течение нескольких часов территориальная избирательная комиссия отказывалась вносить данные последнего протокола, который гарантировал победу Пугачевой, но под общественным давлением все же сделала это.
Главой Дновского района стал Михаил Шауркин. Его поддержали почти 64 процента избирателей. Советник губернатора Псковской области Татьяна Пахомова получила 23 процента голосов.
Заместитель председателя псковского отделения партии "Яблоко" Светлана Василькова стала главой Пустошкинского района. За неё отдали голоса более 53 процентов избирателей.
В Законодательном собрании Псковской области появился ещё один депутат от партии "Яблоко" – врач скорой помощи, депутат городской думы Пскова Артур Гайдук. До сих пор партия была представлена только одним депутатом – лидером регионального отделения Львом Шлосбергом.
Артур Гайдук выиграл довыборы по одномандатному округу, получив более 40 процентов голосов избирателей. За его соперника, бывшего вице-губернатора, кандидата от "Единой России" Игоря Максимова проголосовали 32 процента избирателей. Это первая победа кандидата от "Яблока" в одномандатном округе на выборах в Законодательное собрание Псковской области.
8 сентября, в Единый день голосования в России и в аннексированном Крыму проводились более 6 тысяч выборов различного уровня.
На выборах в законодательные собрания аннексированного Крыма и Севастополя победу одержала партия "Единая Россия". Таковы предварительные результаты, опубликованные на сайтах российских избирательных комиссий Крыма и Севастополя.
Согласно этим данным, в Крыму "Единая Россия" получила более 54 процентов избирателей, в госсовет прошли также КПРФ и ЛДПР.
В Севастополе "Единая Россия" получает около 38 процентов, но в Законодательном собрании у неё будет большинство – 15 из 24 депутатов – за счёт победителей в одномандатных округах. В Заксобрании будут также депутаты от ЛДПР, КПРФ, СР и Партии пенсионеров, кроме того, по одномандатному округу избран один представитель партии "Зелёные".
Предвыборная кампания в Севастополе ознаменовалась скандалом – не были зарегистрированы списки кандидатов от партий "Зелёные" и "Родина", которые, как утверждается, были связаны с бывшим главой Заксобрания и одним из лидеров так называемой "русской весны" в городе Алексеем Чалым, известным своим жёстким противостоянием с недавно отправленным в отставку губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым. При этом несколько человек из "команды Чалого", как отмечают наблюдатели, были избраны в состав нового законодательного собрания от "Единой России".
Ряд государств уже заявили о непризнании выборов в Крыму и Севастополе, заявив, что считают эти территории частью территории Украины.
Житель Набережных Челнов Карим Ямадаев, который был арестован на 28 суток за инсталляцию в виде могилы президента России Владимира Путина у здания Следственного комитета, подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает "Апология протеста".
В марте суд в Набережных Челнах признал Ямадаева виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения публичной акции. Ранее в январе Ямадаева арестовали на восемь суток за установку самодельного памятника жертвам политических репрессий в Набережных Челнах.
Верховный суд Татарстана отклонил жалобу адвоката. По мнению защиты, суд не мог применять статью о нарушении при проведении акции, поскольку, так называемые "похороны Путина" не были пикетированием в понимании российского закона. Привлечение к ответственности за выражение мнения является нарушением статьи 10 Конвенции о правах человека, считают заявители.
Карим Ямадаев бывший милиционер. Эта акция, по его словам, являлась частью протестного искусства – выражением своего мнения посредством художественной инсталляции.
После этого активисты "Бессрочного протеста" предложили ставить подобные "памятники" в своих городах.
В начале апреля 15 суток ареста получил житель Кургана Евгений Жуков, который установил "надгробие" Путина на местном кладбище.
В апреле вСанкт-Петербурге напротив Исаакиевского собора появилась стилизованная под надгробие табличка с портретом президента Путина и надписью : "Предал народ России".
Подать жалобы в ЕСПЧ планируют и активисты из Екатеринбурга — Маским Корчемкин и Михаил Клюкин. Их оштрафовали за установку "надгробий президента" около метро.
Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю.
Матч продолжался пять часов и завершился в пользу Надаля. Вторая ракетка турнира, Рафаэль Надаль выиграл два первых сета. Две следующие партии остались за посеянным пятым, Даниилом Медведевым. В решающей партии сильнее был испанский теннисист 6:4.
Надаль выиграл четвертый Открытый чемпионат США в карьере. Для Медведева это был первый финал турнира серии "Большого шлема".
23-летний Медведев стал первым россиянином, которому за последние 14 лет удалось дойти до финала "Большого шлема". В 2005 году это смог сделать Марат Сафин, одержав победу в финале Australian Open над Роджером Федерером.
После выхода в финал на Открытого чемпионата США Медведев станет четвертой ракеткой мира. Надаль занимает вторую строчку в рейтинге. На первом месте серб Новак Джокович.
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