В ООН призвали расследовать действия властей на протестах в Москве

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о необходимости расследовать факты полицейского насилия на летних акциях протеста в Москве. Участники протестов в российской столице выступали за допуск независимых кандидатов до выборов в городской парламент. Бачелет призвала власти России соблюдать право на свободу выражения мнений и на мирные собрания.
Оценить действия властей при разгоне акций и рассмотреть случаи применения насилия к мирным демонстрантам в августе призывала правозащитная группа "Агора". Её сотрудники утверждают, что власти России нарушили Международный пакт о гражданских и политических правах, а также Конвенцию ООН против пыток.
Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина заявили, что их вынуждают уволиться. Они написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину и попросили отправить в отставку директора института Светлану Варфоломееву.
Как рассказал телеканалу РЕН ТВ заместитель директора НИИ Максим Рыков, под обращением подписались родители пациентов, которые сейчас проходят лечение в институте.
"Новое руководство предложило многим не согласным с его политикой уволиться по собственному желанию. Сотрудников запугивали, что их ставки будут сокращены", — заявил Рыков. Как говорится в документе, с копией которого ознакомилось Радио Свобода, Варфоломеева "создала в коллективе напряжённую обстановку, принуждая сотрудников писать заявления по собственному желанию".
В самом НИИ массовые увольнения отрицают. "В институте проводится работа по внедрению новых протоколов и мировых стандартов, повышается квалификация сотрудников. Институт активно интегрируется в межцентровое взаимодействие, выходит на мировой уровень. Одновременно с этим ни один протокол, разработанный специалистами НИИ ранее, закрыт не был. Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ нет", - говорится в сообщении пресс-службы.
О планах руководства центра имени Блохина изменить штатное расписание и сократить более 700 штатных единиц стало известно в августе 2019 года. Тогда в НИИ отмечали, что речь идет именно о сокращении вакансий, а не об увольнении врачей. Однако сотрудники жаловались на резкое сокращение зарплат и на предложения руководства написать заявления о переходе на полставки.
"В последний месяц медсёстрам и операционным сёстрам заплатили около 15 тысяч рублей. Врачи получили чуть больше, но не во всех отделениях. Лично я получила около 35 тысяч, и это большая зарплата по центру за последний месяц. Все деньги, которое заработало отделение на платных услугах, просто не выплатили", — рассказал один из врачей "Медузе". Собеседники издания связывали финансовые проблемы учреждения с приходом нового руководства и с увеличением числа административных должностей: "При новом директоре значительно увеличился административный штат, в частности у него появилось 20 заместителей с довольно высокими зарплатами. По всей видимости, был расчет на то, что придут дополнительные деньги от Минздрава, а этого не произошло".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не встречал в аэропорту граждан, освобождённых Украиной в рамках обмена заключёнными между странами.
На то, что Путин в этот день был на праздничных мероприятиях по случаю Дня города Москвы обратили внимание многие СМИ - особенно на фоне эмоциональной встречи освобождённых украинцев в Киеве, в которой принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, а также родные и близкие вернувшихся домой.
Песков заявил, что встреча "удерживаемых лиц" - это не прерогатива президента России. По его мнению, Путин и без того "прошёл свою часть пути, чтобы обмен мог состояться".
Вместе с тем, пресс-секретарь Путина не ответил на вопрос журналистов о том, почему Россия не публикует полный список выданных ей граждан, хотя ранее тот же Песков обещал обнародовать их имена.
Ранее списки были опубликованы в нескольких СМИ, причём не все имена в них совпадают. Официально, кроме Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха, подтверждены имена только 13 из 35 переданных России граждан. Их назвал военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Оказалось, что из этих тринадцати только трое – граждане России, осуждённые за боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Все остальные – украинские граждане, большинство из которых осуждены по обвинению в государственной измене.
В Санкт-Петербурге 8 сентября выбирали не только губернатора, но и 1575 муниципальных депутатов в 109 советов. Голосование завершилось почти сутки назад, но результаты до сих пор не были оглашены, а на некоторых участках подсчет не начинался в течение многих часов.
Без результатов
Оппозиционер и политтехнолог Максим Кац, который вел кампанию "Яблока" на петербургских выборах, полагает, что это делается для вероятной фальсификации результатов.
Муниципальные избиркомы Санкт-Петербурга массово отказываются вносить данные из протоколов в систему ГАС "Выборы". По словам лидера фракции "Яблоко" в закононадетельном собрании города Бориса Вишневского, члены избиркомов ссылаются на технический перерыв, который не позволяет им перевести результаты выборов из бумажного формата в электронный.
"Мы сидим у дверей муниципального избиркома с заверенными протоколами, согласно которым в нашем округе четыре из пяти мандатов выиграли кандидаты, рекомендованные "Умным голосованием" Алексея Навального. Но избирком "Владимирского округа" отказывается принимать и публиковать результаты. Они закрылись до 16 часов", – рассказал оппозиционный кандидат Денис Луговский.
"По протоколам я выиграл мандат, но муниципальный избирком отказывается вводить в ГАС "Выборы" эти данные. Говорят, что возможен пересчет голосов. У меня с оппонентами разница 30 голосов, боюсь, что при пересчете с ними можно что-то нахимичить", – отмечает поддержанный движением "Объединенные демократы" Илья Смирнов, который избирается в муниципалитете "Шушары" Пушкинского района. Как заметил оппозиционер Андрей Пивоваров, политиков берут измором.
Предварительные результаты свидетельствуют о том, что как минимум 76 политиков, которых поддержало оппозиционное движение "Объединенные демократы", должны избраться. При этом спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров утверждает, что "Единая Россия" уверенно лидирует: "Наши избиратели, наши люди так оценили стратегию партии не только предвыборную, но и довыборную. А это почти два десятка лет ежедневной работы с мыслью о городе, с мыслью о петербуржцах".
Нарушения на выборах
"Примерно где-то к часу ночи стало ясно, что мы выигрываем в Петербурге много мандатов. Несмотря на высокое, по официальным сведениям, голосование за Беглова в центре, где нормально и быстро считали, в муниципальные депутаты проходили яблочники. Остальные же комиссии начали спецоперацию, которая идёт до сих пор, - написал Кац утром 9 сентября. - В некоторых комиссиях председатель просто сбегал с бюллетенями и уезжал на машине. А потом приезжал, и там всё иначе заполнено, и протокол другой. Изменения в протоколах примерно формата "вместо 108 голосов при пересчете выявилось, что кандидат получил восемь голосов".
Проект "Объединенные демократы", поддержавший около 400 кандидатов, и санкт-петербургский штаб основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщают об аналогичных проблемах.
Движение "Голос" зафиксировало на выборах в Петербурге в общей сложности 350 нарушений, а "Наблюдателям Петербурга", которые весь день принимали жалобы жителей на ход выборов, поступило более тысячи обращений.
Чаще всего жалобы поступали на надомное голосование (с участков увозили сотни бюллетеней) и на массовое голосование бюджетников. Так, на участке № 2147 в Купчино наблюдатели погнались за автомобилями, в которые грузили урны с бюллетенями, но их блокировали другие машины.
Трое членов избиркомов сообщали о нападениях: Анну Шлейникову облили зеленкой, Георгия Медвединского несколько раз ударили, также неизвестный напал на Родиона Поручикова. Кроме того, главу кампании штаба Навального в Петербурге Александра Шуршева облили зеленкой у территориальной избирательной комиссии, а на кандидата в депутаты Марию Новикову напали несколько мужчин, она сняла этот эпизод на видео.
Оппозиционерам пытались помешать фиксировать нарушения. В нескольких районах города (Фрунзенском и Выборгском) ближе к концу голосования массово отстранили членов избиркомов от оппозиционных партий. По решению судов участки покинули 15 человек.
В участковых избирательных комиссиях "Острова Декабристов" нашли бюллетени с типографским браком. Там стояла едва заметная точка напротив фамилии Натальи Ивановой от "Единой России". Поскольку на этих участках были установлены только КОИБы, брака оказалось достаточно, чтобы машины либо признали бюллетени испорченными, если избиратель голосовал не за Иванову, либо засчитали голос за кандидата от партии власти. Результаты на этом участке позднее были пересчитаны.
Алексей Навальный утверждает, что оппозиционные кандидаты в Мосгордуму лишились победы в пяти округах из-за фальсификаций. По утверждению оппозиционера, по ходу подсчёта голосов в ночь на понедельник лидировали 25 не связанных с мэрией Москвы кандидатов, однако в итоге победу смогли одержать только 20 из них. Как утверждает Навальный, из-за вброса бюллетеней в своих округах проиграли кандидаты Андрей Орёл, Сергей Курганский и Клим Лихачёв, а из-за фальсификаций электронного голосования – Роман Юнеман и Иван Ульянченко. Все они отстали от победивших кандидатов-самовыдвиженцев, большая часть которых связана с "Единой Россией", на десятки или сотни голосов.
Несмотря на то что оппозиция не смогла получить в Мосгордуме большинства, Навальный называет итоги выборов большим успехом своей стратегии "Умное голосование", которая предусматривала консолидированное голосование сторонников оппозиции за самого сильного в округе конкурента кандидатов от власти. "За всю историю Московской думы там не было такого количества несогласованных кандидатов даже близко. Это очень большая победа", – написал оппозиционер.
По мнению Навального, часть ответственности за то, что оппозиция не набрала большинства, несёт Михаил Ходорковский, который вместо "Умного голосования" предлагал портить бюллетени.
Навальный также признал, что при отборе кандидатов для "Умного голосования" были допущены две ошибки, которые, возможно, стоили мандатов кандидатам Юнеману и Потапову. "Мы всё делали честно, но, как говорят: знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Ошибка возможна. У нас произошло 2 из 45", – пишет Навальный.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание журналиста Ильи Азара, после которого ребёнок задержанного, которому нет ещё двух лет, остался в квартире один с открытой дверью.
Песков выразил надежду, что заявление, поданное Азаром в Следственный комитет, будет рассмотрено. "Если действительно маленький ребенок остался один дома, то это требует отдельного внимания, чтобы такое не повторялось впредь", – сказал пресс-секретарь Путина.
Журналиста и муниципального депутата Илью Азара задержали 2 сентября около девяти часов вечера на лестничной площадке, куда он вышел покурить из своей квартиры. Его обвинили в повторном нарушении правил организации митингов в связи с акцией в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и политзаключенных в центре Москвы.
В момент задержания в квартире Азара оставалась только его дочь 2017 года рождения – жена журналиста уехала на встречу с подругами, договорившись с мужем, что тот останется на хозяйстве. Несмотря на это, журналиста затолкнули в машину и увезли в отдел полиции. Когда жена Азара вернулась домой, она обнаружила, что ребёнок спит один в незапертой квартире. Позже журналист подал заявление в СК, обвинив полицейских в том, что по их вине ребёнок остался в опасности.
Проверить задержание Азара просил прокуратуру и детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович. Он отметил, что "полицейские могли подождать маму, либо связаться с соцзащитой, но они не сделали ни того, ни другого".
Прокурор Москвы подал в Черёмушкинский суд иск к восьмерым оппозиционерам: главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, сотруднику фонда Георгию Албурову, главе московского штаба Навального Олегу Степанову, а также к незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Владимиру Милову и Александру Соловьеву.
На соответствующую информацию на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы обратило внимание издание "МБХ медиа".
Иск зарегистрирован 4 сентября, с чем именно он связан – не сообщается. Пресс-секретарь Черёмушкинского суда Ирэна Козаева заявила, что по её информации речь идёт о "взыскании определённых денежных сумм". Козаева также отметила, что иск оставлен без движения до 23 сентября.
В декабре прошлого года Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. С того времени надзорным ведомством руководит временно исполняющий обязанности прокурора Олег Манаков.
В августе денежные иски к оппозиционерам подали Московский метрополитен, компании "Мосгортранс", "М Такси коммуникации", "Автомобильные дороги" и "АНКОР".
Первые три организации обвиняют оппозицию в срыве работы общественного транспорта во время протестных акций в центре Москве, "АНКОР" – в том, что из-за протестов компании пришлось временно закрыть принадлежащие ей пункты общественного питания, в связи с чем истец требует возместить "упущенную выгоду". В общей сложности по пяти искам с оппозиционеров требуют более 14 миллионов рублей.
Движение "Пациентский контроль" сообщило о перебоях с обеспечением препаратами для лечения ВИЧ-положительных, находящихся в колониях и следственных изоляторах. Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ".
Представители движения еще три месяца назад предупреждали Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) о возможном дефиците препаратов, но в ведомстве тогда заверили, что все нуждающиеся получат лекарства в полном объеме за счёт закупок 2018 года.
При этом с марта Минздрав перестал включать препараты для ФСИН в централизованные закупки.
В компании "Нацимбио" – единственном поставщике антиретровирусных препаратов для ФСИН, изданию сообщили, что аукцион на наиболее востребованный препарат Ламивудин пока не объявлялся.
Ламивудин один из основных препаратов, закупаемых для терапии болезни, и входит практически во все принятые в России схемы лечения.
В России уже трижды сорвались госзакупки этого лекарства. Фармацевтические компании перестали участвовать в аукционах из-за невыгодных условий.
Согласно данным ФСИН, более 61 тысячи заключённых в России ВИЧ-инфицированы. ВИЧ-инфекция – причина почти трети смертей в системе. Правозащитники связывают это с отсутствием антиретровирусной терапии и нерегулярным тестированием.
Помощник президента Украины Андрей Ермак, который вёл с российскими представителями переговоры об обмене заключёнными и удерживаемыми лицами, в интервью "Украинской правде" рассказал о некоторых подробностях этих переговоров.
По словам Ермака, подготовка к обмену началась после телефонного разговора президентов Украины и России 7 августа. Были созданы рабочие группы, украинскую возглавил Ермак, а российскую – вице-премьер Дмитрий Козак.
Ермак несколько раз подчеркнул "конструктивный" характер переговоров Путина и Зеленского, а также в рамках рабочих групп. На вопрос о том, участвовал ли в процессе обмена украинский оппозиционный политик, кум Владимира Путина Виктор Медведчук, помощник Зеленского ответил отрицательно, назвав все заявления Медведчука по этому вопросу его "личным пиаром".
По словам Ермака, некие силы на Украине были заинтересованы в срыве обмена и за неделю до него запустили дезинформацию в прессу. Но он не уточнил, что это за силы. Все крупные политические силы, в том числе и оппозиционные Зеленскому, приветствовали освобождение украинских граждан.
По словам Ермака, имя Владимира Цемаха, которого называют одним из ключевых свидетелей по делу о катастрофе "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года, фигурировало в контексте обмена с самого начала. Помощник Зеленского подтвердил слова президента о том, что вёл относительно Цемаха переговоры с рядом европейских лидеров, а также что нидерландские следователи до обмена смогли его допросить.
По словам Ермака, Зеленский поставил перед ним задачу готовить новый обмен с Россией. По оценкам, в России и у поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса удерживаются ещё несколько сот граждан Украины, в том числе арестованные в Крыму крымские татары.
Компания Google в ответ на обвинения России в распространении политической рекламы в "день тишины" заявила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству. При этом корпорация не уточнила, действительно ли она распространяла на рекламных площадках политические материалы 7 сентября. Накануне Роскомнадзор обвинил в этом Facebook, Google и принадлежащий ей YouTube.
Представители Facebook в ответ на обвинения сообщили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели. Компания только рассматривает по запросу обращения о нарушениях и принимает соответствующие меры.
Сообщалось также, что Facebook не заплатила штраф в размере трёх тысяч рублей за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей. У компании нет активов в России, поэтому пока неясно, как и по какому законодательству ведомство получит деньги, уточнили собеседники "Коммерсанта". В Роскомнадзоре от комментариев отказались. В Facebook не ответили на запрос. Эксперты газеты считают, что у ведомства не осталось реальных инструментов для давления на зарубежные социальные сети, кроме угрозы блокировок.
Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявлял, что социальная сеть откажется хранить данные пользователей в государствах, которые нарушают права человека. По его словам, соцсеть готова к блокировке в этих странах.
8 сентября Роскомнадзор обвинил поисковик Google, социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube во вмешательстве во внутренние дела России и создании препятствий в проведении выборов. По данным ведомства, компании распространяли политическую рекламу 7 и 8 сентября, несмотря на предупреждения.
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