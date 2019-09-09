В Москве возобновил работу франко-российский Совет сотрудничества

Клип "Москва" рэперов Тимати и Гуфа за два дня стал самым негативно воспринятым видео в истории российского YouTube. Композиция вышла 7 сентября и к середине дня 9 сентября набрала три миллиона просмотров, один миллион дизлайков и 62 тысячи лайков. К вечеру число дизлайков достигло 1 миллиона 300 тысяч.

Клип и трек посвящены Москве и вышли в День города. Гнев пользователей вызвали строчки "Не хожу на митинги и не втираю дичь", "хлопну бургер за здоровье Собянина" и "тот самый город, что не проводит гей-парады", которые читает Тимати. Пользователи в сети заявляют о "продажности" исполнителей и о том, что "клип заказан властью".

На своей странице в инстаграме Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) ответил на критику, заявив, что ему не стыдно за трек, он не получил за него деньги и не спасает таким образом свой бизнес. По словам исполнителя, "в молодёжных кругах модно хаять власть", а сам он испытывает "безмерное уважение к мэру города". Тимати также объяснил смысл строки про митинги, заявив, что половина их участников получает за участие в политических уличных мероприятиях деньги. "У них кураторы есть, организаторы, которые все на зарплатах (кто это все спонсирует, не сложно догадаться, подумай, ты же умный парень)", – написал исполнитель.

По словам Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов), видео и трек были сделаны за два дня из-за желания "поздравить свой город". "Никакого госзаказа, никаких денег тут нет. По крайней мере, хотелось бы в это верить", – заявил исполнитель.

Пользователи сети сделали свои версии клипа, заменив видеоряд на кадры задержаний и избиений на митингах в Москве в июле и августе этого года.

Ранее самым "задизлайканным" видео в истории российского сегмента YouTube был клип на композицию "Я роняю Запад" рэпера Face – у этой композиции 16 миллионов просмотров, 307 тысяч лайков и 675 тысяч дизлайков.

Рэпер Тимати поддерживает Владимира Путина. На выборах президента России в 2012 году он снялся в агитационном ролике "Почему я голосую за Путина". На выборах 2018 года Тимати был доверенным лицом Путина. Исполнитель неоднократно выражал поддержку Путину в своих композициях.



