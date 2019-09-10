СК вызвал на допрос гендиректора "Дождя" Наталью Синдееву

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении диалога с лидерами движения «Талибан» в Афганистане несмотря на то, что американская администрация почти год вела переговоры с талибами, пытаясь достичь соглашение об условиях вывода американских войск из Афганистана.

Заявление Трампа последовало вскоре после того как президент отменил запланированную на 8 сентября встречу в резиденции Кэмп-Дэвид лидеров талибов и президента Афганистана Ашрафа Гани. На этой встрече Белый дом рассчитывал добиться от обеих сторон согласия с условиями вывода американских войск из Афганистана, которые находятся там уже 18 лет. В настоящее время контингент американских войск там составляет примерно 14 тысяч военнослужащих.

Сразу после заявления Трампа талибы разместили на своих сайтах предупреждение, что прекращение переговоров нанесет урон прежде всего Соединенным Штатам. Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил в понедельник, что американский военный контингент в Афганистане скорей всего повысит свою активность в стране для противодействия предполагаемому всплеску террористической активности талибов, которые увеличил число нападений в последние месяцы несмотря на переговоры с администрацией США, проходившие в столице Катара Дохе. В результате одной из этих атак на прошлой неделе в Кабуле погиб американский военнослужащий.

Согласно достигнутому на прошлой неделе проекту соглашения, в ближайшие месяцы Вашингтон обязывался вывести около 5000 американских военнослужащих в обмен на гарантии, что Афганистан не будет использоваться в качестве базы для террористических атак на Соединенные Штаты или их союзников.



Полный вывод американских войск из Афганистана был одним из объявленных во время президентской кампании 2016 года приоритетов внешней политики Трампа, и президент заявил, что его администрация все еще обдумывает возможность полного вывода войск.

Президент Афганистана Гани, который не принимал участия в переговорах между талибами и представителями американской администрации в Дохе, снова призвал к перемирию в понедельник, настаивая на том, что талибы должны соблюдать соглашение о прекращении огня, которое они до сих пор отказывались выполнять.

Будущее американского военного контингента в Афганистане остается неопределенным. Трамп заявил, что хотел бы сократить численность американских войск в Афганистане до 8600 человек.

