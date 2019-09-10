Правительство не поддержало смягчение наказания за наркотики

Правительство России не поддержало предложенный депутатами законопроект о смягчении наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта.

В отзыве правительства говорится, что предлагаемый законопроектом подход направлен исключительно на либерализацию законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Однако без совершенствования правоприменительной практики будет невозможно достичь целей, указанных авторами в пояснительной записке.

В ней депутаты указали, что в России есть много осужденных за незаконный оборот наркотиков без цели сбыта и в особо крупном размере, что обеспечивает высокие показателя следователям по раскрываемости тяжких преступлений.

Авторы законопроекта предложили смягчить ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотиков и психотропных средств. В частности, переквалифицировать приобретение и хранение наркотиков в крупном размере из категории тяжких в категорию преступлений средней тяжести, а наказание снизить до срока в 3-5 лет. Сейчас он составляет от трех до десяти лет.

О либерализации антинаркотического законодательства заговорили после дела корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Он был задержан сотрудниками полиции 6 июня и обвинён в распространении наркотиков. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Несколько высокопоставленных сотрудников МВД были отправлены в отставку, а президент России Владимир Путин предложил усилить контроль за расследованием дел о наркотиках.