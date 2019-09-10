Суд в Томске арестовал Дарью Полюдову на 10 суток за пикет

В Киеве началась пресс-конференция режиссера Олега Сенцова и левого активиста Александра Кольченко – первая после их освобождения. Телеканал "Настоящее время" ведет прямую трансляцию.

Александр Кольченко в начале пресс-конференции сказал, что чувствует радость и облегчение от освобождения. Олег Сенцов поблагодарил за поддержку людей в разных странах и за то, что они помогли его спасти. Он сказал, что украинские пленные остаются и в России, и в Донбассе, и он будет делать все, что в его силах, "чтобы вытащить их оттуда".

"Есть россияне, которые борются за себя и за свободную Украину", – сказал Олег Сенцов и добавил, что они тоже являются узниками Кремля. Режиссер рассказал, что всего три дня назад узнал о судьбе Константина Котова (5 сентября Тверской суд Москвы приговорил гражданского активиста Константина Котова к 4 годам заключения в колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении закона о митингах) и считает необходимым обращать внимание в том числе на преследование этих людей, на аресты в России.

"Проблема не в том, что Путин напал на Украину, проблема в том, что его там поддерживают и это основано на лжи", – сказал Олег Сенцов, обращаясь к собравшимся журналистам, подчеркнув, что этому можно противопоставить лишь правду.

"Сколько бы волк ни рядился в овечью шкуру, зубы у него по-прежнему на месте. Не верьте этому, – ответил Сенцов на вопрос о том, не кажется ли ему, что после крупного обмена, который произошел 7 сентября, можно говорить о том, что Россия готова к улучшению отношений с Украиной. – Это не значит, что Россия готова простить Украину, отдать Крым, отдать Донбасс. Этого не будет". Говоря о Крыме, Сенцов сказал, что вернуться туда мог бы "только на танках".

По словам Сенцова и Кольченко, то, что они попали в заключение – случайность. "Мы случайно объединялись – каждый делал, что мог, никакой организации не было. Никто не выбирал меня – так совпало. Вычислили Черния (одного из обвиняемых по тому же делу. – РС), на протяжении месяца за ним следили и никого не нашли, потом был муляж и он сдал всех, кто был на поджоге. А Саша не скрывался – он шел, пил пиво, и его арестовали у здания ФСБ, – рассказал Олег Сенцов об обстоятельствах крымского ареста – Я знал про арест от Афанасьева, но не знал, что произошло, потому что это было в субботу. Потом он мне званил и я понял, что это ловушка. Но не уехал – я ничего такого не делал. Боролся с Россией, как мог – но ничего криминального. Оказалось, что они выдумщики большие…"

Александр Кольченко объяснил свое беспечное поведение тем, что оценивал себя, как неуловимый Джо: "я думал, что не представляю серьезного интереса для спецслужб, но все произошло иначе".

"У меня никогда не было российского паспорта – это аусвайс на оккупированных территориях, тем более я не хотел ничего писать о гражданстве, и этим воспользовались после ареста, говорили, что я не подлежу обмену, не пускали на этом основании к консулу. У нас не было российских паспортов, - заявил Олег Сенцов, говоря об обстоятельствах суда над ним и Александром Кольченко в России. Российские следователи приняли решение судить Сенцова и Кольченко в России на том основании, что после аннексии Россия автоматически признала всех жителей Крыма своими гражданами, а для того, чтобы остаться украинским гражданином, нужно было писать соответствующее заявление.

Олег Сенцов сказал, что хочет заниматься двумя вещами: снимать кино и жить. Жить режиссер собирается в Киеве, куда уже приехала и его дочь. В заключении он много читал и занимался перепиской. Все письма, которые он получил в заключении, Олег Сенцов привез с собой и не собирается их выбрасывать, потому что они ему дороги. В заключении он написал сценарий и две книги: одна из них – сборник рассказов "Маркитер" – будет опубликована в ближайшее время, вторая выйдет в следующем году.

Александр Кольченко собирается продолжить образование, прерванное арестом и заключением. Кольченко до сих пор числится студентом географического факультета Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (университет сейчас работает в Киеве). В заключении сотрудники этого учебного заведения пытались добиться у ФСИН возможности обеспечить дистанционное обучение, однако в этом было отказано.

Ожидается, что общение Кольченко и Сенцова с журналистами продлится около двух часов. В зале присутствуют представители около 300 изданий.

Сенцов и Кольченко подтвердили, что их адвокаты подали иск в ЕСПЧ, в котором изложены подробности их судебного процесса, и его присовокупили к документам дела "Украина против России".

Накануне стало известно, что в ближайшее время прокуратура Автономной Республики Крым, которая находится на территории Украины, намерена их допросить об обстоятельствах насильственного вывоза Сенцова и Кольченко в Россию из Крыма. По словам представителя прокуратуры Игоря Поночовного, каждый из вернувшихся из России украинцев "является потерпевшим согласно нашим уголовным делам и их показания являются самым весомым доказательством совершения преступлений, в том числе военных, в Крыму государством-оккупантом".

Сенцов и Кольченко вернулись в Украину 7 сентября вместе с 35 другими осужденными и удерживаемыми Россией в результате крупного обмена между двумя странами.

Режиссера Олега Сенцова и левого активиста Александра Кольченко задержали в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов. В материалах дела речь шла в том числе о попытке поджога памятника Ленину в Симферополе и поджоге офиса партии "Единая Россия" в Симферополе, хотя на тот момент еще не состоялась аннексия полуострова и в здании находился офис украинской Партии регионов беглого президента Виктора Януковича. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Более того, они не признавали себя российскими гражданами, настаивая, что Россия не имеет права судить их. После аннексии Москва автоматически признала всех жителей Крыма российскими гражданами. Те крымчане, которые хотели отказаться от российского паспорта, должны были официально заявить об этом.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения нескольких десятков украинских политзаключённых, находящихся в российских тюрьмах. Он отказывался от пищи 145 дней, и в это время по всему миру продолжались акции в его поддержку с призывами к России освободить режиссера. Освободить Олега Сенцова призывали многие режиссеры и писатели с мировым именем, а также международные правозащитные организации и политики многих западных стран. Многие в письмах уговаривали Сенцова прекратить голодовку, однако это случилось лишь после того, как возникла угроза принудительного кормления. За время отказа от пищи режиссер потерял 15 килограммов. Российские власти заявляли, что широкий общественный резонанс вокруг голодовки Сенцова не повлияет на решение о его помиловании или обмене.

В декабре прошлого года Европейский суд по правам человека передал России дело Олега Сенцова, которое было подано в ЕСПЧ, – для получения письменного заключения. В частности, суд интересовал вопрос, подпадало ли под юрисдикцию России рассмотрение дела режиссера. В Москве ответили, что подобные вопросы выходят за рамки компетенции суда в Страсбурге.

В заключении Сенцов писал рассказы, которые опубликованы отдельной книгой.