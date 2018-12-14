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Дарью Полюдову арестовали на 10 суток за одиночный пикет

Активистка Дарья Полюдова (архивное фото)

Суд в Москве назначил 10 суток ареста активистке Дарье Полюдовой за участие в одиночном пикете "Марш против власти". Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Активистка объявила голодовку в знак протеста против решения суда. 12 декабря Полюдова была задержана на Пушкинской площади в Москве вместе с двумя другими активистами. Она провела в отделе полиции двое суток в ожидании суда.

Дарья Полюдова провела два года в колонии-поселении за попытку организовать "марш за федерализацию Кубани". На свободу она вышла в октябре 2017 года.

Кирилл Котов – пензенский активист "Левого сопротивления". В июне его арестовывали на 15 суток в Москве из-за одиночного пикета у входа на Красную площадь. Он призывал бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.

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