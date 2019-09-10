Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента

Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков "работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен". Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина, должность Смоленкова "не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей". "Это единственное, что я вам могу сказать, иной информацией я не располагаю", – заявил Песков, отметив, что речь идёт о 2016–2017 годах. По его словам, Смоленков не участвовал в совещаниях с участием президента России.

Песков не смог ответить на вопрос, являлся ли чиновник агентом ЦРУ. "Нет, я не могу этого подтвердить, потому что я не знаю, был он агентом или нет. Я только могу вам подтвердить, что действительно был такой сотрудник администрации и что он был впоследствии уволен", – цитирует Пескова ТАСС. Комментируя информацию американских СМИ о шпионе в структурах российской власти, пресс-секретарь Путина заявил, что это "рассуждения в жанре "криминального чтива". "Это давайте оставим на их усмотрение [на усмотрение американских СМИ. – Прим.]", – добавил Песков.

Причину увольнения Смоленкова пресс-секретарь Путина не назвал. По его словам, в Кремле не знают, где сейчас находится чиновник, поскольку власти не занимаются его розыском. Он также отметил, что вопросов к работе российской контрразведки по этому поводу у Кремля нет. "Все нормально с работой российской контрразведки", – заявил Песков.

Имя Олега Смоленкова ранее упоминалось в связи с информацией о завербованном ЦРУ высокопоставленном российском чиновнике. Шпион якобы работал на разведку США несколько десятилетий, а в 2017 году был вывезен из России из-за опасности разоблачения. Об этом со ссылкой на источники в американских спецслужбах сообщили The New York Times и CNN. По данным американских журналистов, агент ЦРУ не входил в ближайшее окружение Владимира Путина, но регулярно встречался с ним. Также он якобы имел доступ к правительственному аппарату, принимавшему важные государственные решения.

Источники американских журналистов утверждают, что завербованный чиновник сыграл важную роль в расследовании вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. По данным СМИ, это именно он передал данные, которые указывают, что Путин лично руководил операцией по вмешательству в избирательную систему США. Москва ранее все обвинения во вмешательстве отвергала. Путин информацию о шпионе лично не комментировал. В Совете Федерации эту информацию назвали "фейком". Президент США Дональд Трамп заявил, что ему ничего об этой истории не известно.

По данным газеты "Коммерсантъ", Смоленков исчез в 2017 году, когда вместе с женой и тремя детьми выехал на отдых в Черногорию. Власти этой страны информацию о российском чиновнике не комментировали.